NASCAR Brasil: Osman 'herda' vitória após caótica corrida 2 no Velocitta
Nicolas Costa liderou de ponta a ponta, mas foi punido após a bandeira quadriculada e caiu para terceiro
Foto de: Jose Mario Dias
Teve batida, safety car e punição! A segunda corrida da NASCAR Brasil no Velocitta foi emocionante do início ao fim. A vitória ficou com Galid Osman. Arthur Gama foi o segundo colocado e Nicolas Costa - que liderou do início até o fim, mas acabou punido após a bandeirada - foi o terceiro colocado. Na categoria Challenge, vitória do líder Witold Ramasauskas.
A corrida
Logo na largada, Thiago Camilo atacou o líder Nicolas Costa, mas, logo na primeira curva, Costa conseguiu segurar a posição. Lá atrás, Ricardo Zonta e Tito Giaffone se envolveram em um incidente com Zonta saindo para área de escape e o safety car entrando em cena - mas o piloto da Cavaleiro Sports não abandonou a prova.
A relargada aconteceu com 20 minutos no relógio. Desta vez, Costa conseguiu se manter em primeiro sem deixar porta para Camilo. Atrás, Arthur Gama tentou um bote em Thiago, mas não encontrou espaço.
Contudo, a prova não conseguiu seguir com bandeira verde. O safety car entrou na pista novamente por conta de Denis Navarro e durou apenas uma volta. Pela terceira vez, Camilo tentou assumir a liderança e, novamente, Costa se defendeu duramente.
Mais a fundo do grid, Jorge Martelli foi penalizado com um drive through por ter queimado a relargada. No meio do pelotão, Gui Backes passou Cacá Bueno de passagem e levou Alfredinho Ibiapina junto com ele.
Contudo, a direção de prova entendeu que Backes empurrou Bueno para fora da pista e foi punido em 5s no resultado final. Por não ter cumprido a punição dentro do prazo estabelecido, Martelli recebeu uma bandeira preta e foi desclassificado.
Entre os primeiros colocados, Gabriel Casagrande começou a pressionar Arthur Gama e, consequentemente, obrigou Camilo a ir mais para cima de Costa. Na primeira curva, ao tentar dar o 'X' em Nicolas Costa, Thiago Camilo esparramou e tomou a manobra por parte de Gama, caindo para terceiro.
No Saca-Rolha, Arthur Gama colocou lado a lado, chegou a dar um leve toque em Costa, mas preferiu recolher o carro antes que os dois se acertassem em cheio. Um pouco mais atrás da briga pela liderança, Ibiapina não deixou Casagrande tomar conhecimento e assumiu a quarta posição.
Restando quatro minutos para o fim, o safety car foi acionado mais uma vez. O carro de Gustavo Bandeira parou na pista e, sob regime de bandeira amarela, Genz levou um toque de Witold Ramasauskas e rodou no fundo do grid.
A relargada aconteceu restando duas voltas para o fim da corrida - antes da bandeira amarela ser oficialmente 'acionada', Ibiapina ultrapassou o companheiro de equipe Camilo. Antes da volta completar, Camilo foi ultrapassado por Osman e Casagrande.
Quase na chegada da reta principal, Camilo e Bueno se tocaram e rodaram. Na última volta, Gama escapou da pista dando espaço para Ibiapina chegar, usando o Caster Boost, Gabriel Casagrande entrou na briga, mas levou um toque de Ibiapina - que também acertou Gama - e o piloto da A.Mattheis Vogel rodou na pista acertando em cheio Berlanda.
Lá na frente, Costa venceu de ponta a ponta passando ileso por toda a confusão, contudo, após a bandeira quadriculada, Nicolas foi punido em 5s e a vitória ficou com Osman.
Resultado
|Pos.
|Nº
|Piloto
|Classe
|Melhor Volta
|Volta
|Dif.
|Gap
|S1
|S2
|S3
|Voltas
|Tempo Total
|Status
|1
|99
|Gaúldo Osman
|BRA
|1:40.441
|12
|—
|—
|29.794
|28.332
|42.192
|18
|36:27.999
|Classificado
|2
|9
|Arthur Gama
|BRA
|1:40.359
|9
|1.410
|1.410
|29.765
|28.266
|42.299
|18
|36:29.409
|Classificado
|3
|69
|Nicolas Costa
|BRA
|1:40.671
|12
|1.604
|0.194
|29.691
|28.537
|42.272
|18
|36:29.603
|Classificado
|4
|11
|Witold Ramasauskas
|CH
|1:40.620
|11
|1.775
|0.171
|29.767
|28.358
|42.283
|18
|36:29.774
|Classificado
|5
|3
|Firas Fahs
|CH
|1:40.980
|12
|2.186
|0.411
|30.001
|28.396
|42.386
|18
|36:30.185
|Classificado
|6
|46
|Vitor Genz
|BRA
|1:40.471
|10
|2.534
|0.348
|29.676
|28.297
|42.444
|18
|36:30.533
|Classificado
|7
|55
|Murilo Rocha
|CH
|1:40.631
|14
|2.996
|0.462
|29.547
|28.602
|42.204
|18
|36:30.995
|Classificado
|8
|25
|Tatiana Calderón
|CH
|1:41.040
|11
|3.256
|0.260
|29.907
|28.580
|42.380
|18
|36:31.255
|Classificado
|9
|90
|Ricardo Maurício / Alex Seid
|BRA
|1:40.571
|14
|4.146
|0.890
|29.932
|28.367
|42.253
|18
|36:32.145
|Classificado
|10
|34
|Dudes Castroneves
|CH
|1:42.078
|13
|4.596
|0.450
|30.295
|28.774
|42.889
|18
|36:32.595
|Classificado
|11
|97
|Bruna Tomaselli
|CH
|1:43.745
|10
|6.704
|2.108
|30.633
|29.162
|43.319
|18
|36:34.703
|Classificado
|12
|21
|Thiago Camilo
|BRA
|1:40.455
|12
|9.524
|2.820
|29.755
|28.326
|42.249
|18
|36:37.523
|Classificado
|13
|83
|G. Casagrande
|BRA
|1:40.349
|12
|19.260
|9.736
|29.687
|28.308
|42.274
|18
|36:47.259
|Classificado
|14
|57
|Felipe Tozzo
|CH
|1:40.699
|11
|21.496
|2.236
|29.720
|28.481
|42.326
|18
|36:49.495
|Classificado
|15
|17
|Juninho Berlanda
|CH
|1:40.705
|10
|42.711
|21.215
|29.941
|28.393
|42.247
|18
|37:10.710
|Classificado
|16
|8
|Alfredinho Ibiapina
|CH
|1:40.385
|10
|1 volta
|1 volta
|29.647
|28.336
|42.226
|17
|34:42.661
|Classificado
|17
|0
|Cacá Bueno
|BRA
|1:40.924
|9
|1 volta
|50.299
|29.727
|28.341
|42.476
|17
|35:32.960
|Classificado
|18
|28
|Gui Backes
|CH
|1:40.549
|12
|2 voltas
|1 volta
|29.816
|28.462
|42.048
|16
|33:04.552
|Classificado
|19
|85
|Gustavo Bandeira
|CH
|1:41.475
|11
|5 voltas
|3 voltas
|30.076
|28.744
|42.600
|13
|27:04.119
|Classificado
|NC
|22
|Victor Andrade
|BRA
|1:40.820
|10
|6 voltas
|1 volta
|29.882
|28.358
|42.482
|12
|25:18.997
|Não classificado
|NC
|10
|Ricardo Zonta
|BRA
|1:54.723
|5
|11 voltas
|5 voltas
|30.960
|28.976
|43.175
|7
|18:03.842
|Não classificado
|NC
|5
|Denis Navarro
|BRA
|2:04.544
|1
|13 voltas
|2 voltas
|33.156
|38.144
|47.685
|5
|12:22.917
|Não classificado
|NC
|15
|Tito Giaffone
|CH
|2:13.381
|1
|16 voltas
|3 voltas
|38.670
|40.313
|54.243
|2
|4:55.962
|Não classificado
|DQ
|87
|Jorge Martelli
|BRA
|1:40.529
|13
|DQ
|—
|29.747
|28.432
|42.350
|14
|25:46.237
|Desclassificado
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