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Relato da corrida
NASCAR Brasil Velocitta

NASCAR Brasil: Osman 'herda' vitória após caótica corrida 2 no Velocitta

Nicolas Costa liderou de ponta a ponta, mas foi punido após a bandeira quadriculada e caiu para terceiro

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Publicado:
Galid Osman; Cavaleiro Sports

Foto de: Jose Mario Dias

Teve batida, safety car e punição! A segunda corrida da NASCAR Brasil no Velocitta foi emocionante do início ao fim. A vitória ficou com Galid Osman. Arthur Gama foi o segundo colocado e Nicolas Costa - que liderou do início até o fim, mas acabou punido após a bandeirada - foi o terceiro colocado. Na categoria Challenge, vitória do líder Witold Ramasauskas.

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A corrida

Logo na largada, Thiago Camilo atacou o líder Nicolas Costa, mas, logo na primeira curva, Costa conseguiu segurar a posição. Lá atrás, Ricardo Zonta e Tito Giaffone se envolveram em um incidente com Zonta saindo para área de escape e o safety car entrando em cena - mas o piloto da Cavaleiro Sports não abandonou a prova.

A relargada aconteceu com 20 minutos no relógio. Desta vez, Costa conseguiu se manter em primeiro sem deixar porta para Camilo. Atrás, Arthur Gama tentou um bote em Thiago, mas não encontrou espaço. 

Contudo, a prova não conseguiu seguir com bandeira verde. O safety car entrou na pista novamente por conta de Denis Navarro e durou apenas uma volta. Pela terceira vez, Camilo tentou assumir a liderança e, novamente, Costa se defendeu duramente. 

Mais a fundo do grid, Jorge Martelli foi penalizado com um drive through por ter queimado a relargada. No meio do pelotão, Gui Backes passou Cacá Bueno de passagem e levou Alfredinho Ibiapina junto com ele.

Contudo, a direção de prova entendeu que Backes empurrou Bueno para fora da pista e foi punido em 5s no resultado final. Por não ter cumprido a punição dentro do prazo estabelecido, Martelli recebeu uma bandeira preta e foi desclassificado.

Entre os primeiros colocados, Gabriel Casagrande começou a pressionar Arthur Gama e, consequentemente, obrigou Camilo a ir mais para cima de Costa. Na primeira curva, ao tentar dar o 'X' em Nicolas Costa, Thiago Camilo esparramou e tomou a manobra por parte de Gama, caindo para terceiro. 

No Saca-Rolha, Arthur Gama colocou lado a lado, chegou a dar um leve toque em Costa, mas preferiu recolher o carro antes que os dois se acertassem em cheio. Um pouco mais atrás da briga pela liderança, Ibiapina não deixou Casagrande tomar conhecimento e assumiu a quarta posição. 

Restando quatro minutos para o fim, o safety car foi acionado mais uma vez. O carro de Gustavo Bandeira parou na pista e, sob regime de bandeira amarela, Genz levou um toque de Witold Ramasauskas e rodou no fundo do grid. 

A relargada aconteceu restando duas voltas para o fim da corrida - antes da bandeira amarela ser oficialmente 'acionada', Ibiapina ultrapassou o companheiro de equipe Camilo. Antes da volta completar, Camilo foi ultrapassado por Osman e Casagrande. 

Quase na chegada da reta principal, Camilo e Bueno se tocaram e rodaram. Na última volta, Gama escapou da pista dando espaço para Ibiapina chegar, usando o Caster Boost, Gabriel Casagrande entrou na briga, mas levou um toque de Ibiapina - que também acertou Gama - e o piloto da A.Mattheis Vogel rodou na pista acertando em cheio Berlanda. 

Lá na frente, Costa venceu de ponta a ponta passando ileso por toda a confusão, contudo, após a bandeira quadriculada, Nicolas foi punido em 5s e a vitória ficou com Osman. 

Resultado

Pos. Piloto Classe Melhor Volta Volta Dif. Gap S1 S2 S3 Voltas Tempo Total Status
1 99 Gaúldo Osman BRA 1:40.441 12 29.794 28.332 42.192 18 36:27.999 Classificado
2 9 Arthur Gama BRA 1:40.359 9 1.410 1.410 29.765 28.266 42.299 18 36:29.409 Classificado
3 69 Nicolas Costa BRA 1:40.671 12 1.604 0.194 29.691 28.537 42.272 18 36:29.603 Classificado
4 11 Witold Ramasauskas CH 1:40.620 11 1.775 0.171 29.767 28.358 42.283 18 36:29.774 Classificado
5 3 Firas Fahs CH 1:40.980 12 2.186 0.411 30.001 28.396 42.386 18 36:30.185 Classificado
6 46 Vitor Genz BRA 1:40.471 10 2.534 0.348 29.676 28.297 42.444 18 36:30.533 Classificado
7 55 Murilo Rocha CH 1:40.631 14 2.996 0.462 29.547 28.602 42.204 18 36:30.995 Classificado
8 25 Tatiana Calderón CH 1:41.040 11 3.256 0.260 29.907 28.580 42.380 18 36:31.255 Classificado
9 90 Ricardo Maurício / Alex Seid BRA 1:40.571 14 4.146 0.890 29.932 28.367 42.253 18 36:32.145 Classificado
10 34 Dudes Castroneves CH 1:42.078 13 4.596 0.450 30.295 28.774 42.889 18 36:32.595 Classificado
11 97 Bruna Tomaselli CH 1:43.745 10 6.704 2.108 30.633 29.162 43.319 18 36:34.703 Classificado
12 21 Thiago Camilo BRA 1:40.455 12 9.524 2.820 29.755 28.326 42.249 18 36:37.523 Classificado
13 83 G. Casagrande BRA 1:40.349 12 19.260 9.736 29.687 28.308 42.274 18 36:47.259 Classificado
14 57 Felipe Tozzo CH 1:40.699 11 21.496 2.236 29.720 28.481 42.326 18 36:49.495 Classificado
15 17 Juninho Berlanda CH 1:40.705 10 42.711 21.215 29.941 28.393 42.247 18 37:10.710 Classificado
16 8 Alfredinho Ibiapina CH 1:40.385 10 1 volta 1 volta 29.647 28.336 42.226 17 34:42.661 Classificado
17 0 Cacá Bueno BRA 1:40.924 9 1 volta 50.299 29.727 28.341 42.476 17 35:32.960 Classificado
18 28 Gui Backes CH 1:40.549 12 2 voltas 1 volta 29.816 28.462 42.048 16 33:04.552 Classificado
19 85 Gustavo Bandeira CH 1:41.475 11 5 voltas 3 voltas 30.076 28.744 42.600 13 27:04.119 Classificado
NC 22 Victor Andrade BRA 1:40.820 10 6 voltas 1 volta 29.882 28.358 42.482 12 25:18.997 Não classificado
NC 10 Ricardo Zonta BRA 1:54.723 5 11 voltas 5 voltas 30.960 28.976 43.175 7 18:03.842 Não classificado
NC 5 Denis Navarro BRA 2:04.544 1 13 voltas 2 voltas 33.156 38.144 47.685 5 12:22.917 Não classificado
NC 15 Tito Giaffone CH 2:13.381 1 16 voltas 3 voltas 38.670 40.313 54.243 2 4:55.962 Não classificado
DQ 87 Jorge Martelli BRA 1:40.529 13 DQ 29.747 28.432 42.350 14 25:46.237 Desclassificado

 

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