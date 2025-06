NASCAR Brasil: Osman lidera primeiro treino em Tarumã

A NASCAR Brasil desembarcou em Tarumã neste fim de semana e abriu as atividades de pista com o primeiro treino livre, o único que será realizado nesta sexta-feira.

A sessão foi liderada por Galid Osman, com o tempo de 1m10s795, seguido por Léo Torres 0s149 atrás e Cayan Chianca completou os três primeiros colocados com 1m11s014. Entre os pilotos da categoria Challenge, Jorge Martelli foi o mais rápido, fazendo a marca de 1m11s394. A próxima atividade em pista acontece no sábado, a partir das 9h10 (Brasília).

Resultado Treino livre 1

Posição Nº Nome Montadora Classe Voltas Melhor Tempo Diferença

1 99 Galid Osman Ford BRA 9 1:10.795 —

2 2 Leo Torres GM BRA 13 1:10.944 0.149

3 4 Cayan Chianca GM BRA 8 1:11.014 0.219

4 46 Vitor Genz GM BRA 8 1:11.138 0.343

5 21 Thiago Camilo Ford BRA 9 1:11.177 0.382

6 22 Victor Andrade Ford BRA 3 1:11.189 0.394

7 37 Raphael Teixeira GM BRA 15 1:11.310 0.515

8 87 Jorge Martelli GM CHA 12 1:11.394 0.599

9 83 Gabriel Casagrande Ford BRA 10 1:11.510 0.715

10 0 Cacá Bueno GM BRA 7 1:11.613 0.818

11 57 Felipe Tozzo GM CHA 7 1:11.638 0.843

12 56 Gabryel Romano GM CHA 14 1:11.908 1.113

13 7 Julio Campos / A Seid Ford BRA 13 1:11.939 1.144

14 16 Antonio Junqueira Ford CHA 15 1:11.965 1.170

15 1 Ricardo Zonta GM BRA 10 1:11.983 1.188

16 28 Gui Backes Ford CHA 13 1:12.503 1.708

17 9 Nick Monteiro Ford CHA 15 1:12.611 1.816

18 15 Tito Giaffone (R) Ford CHA 18 1:12.638 1.843

19 8 Alfredinho Ibiapina (R) Ford CHA 17 1:12.845 2.050

20 11 Witold Ramasauskas GM BRA 7 1:13.068 2.273

21 84 Vinicius Canhedo (R) Ford CHA 18 1:13.671 2.876

HADJAR sobre BORTOLETO: "IMPRESSIONANTE MAS NÃO SURPREENDE". Leclerc na MERCEDES? Ferrari vive CAOS!

Watch: HADJAR sobre BORTOLETO: "IMPRESSIONANTE MAS NÃO SURPREENDE". Leclerc na MERCEDES? Ferrari vive CAOS!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!