Raphael Teixeira, piloto da RMattheis, a bordo do Camaro Chevrolet #37 terá Pablo Marçal como companheiro na terceira etapa da NASCAR Brasil Series, uma das principais categorias do automobilismo brasileiro, que acontece neste fim de semana no Autódromo de Interlagos, São Paulo. As atividades de pista se iniciam nesta sexta-feira (16) com a realização de um treino livre. No sábado (17) haverá outra sessão de treino, a classificação em formato Sprint Race e a Corrida 1. Já no domingo (18) acontece a Corrida 2 com 25 minutos + uma volta de duração.

Teixeira, já experiente na categoria, em que inclusive conquistou títulos (em 2020 foi campeão da Special Edition e, em 2022, do Overall, da Special Edition e da Dignity Gold GT Sprint Race), demonstra animação em dividir o volante de seu Chevrolet com Marçal, piloto que já teve passagens, conquistas e títulos em outras categorias do automobilismo brasileiro. Raphael Teixeira ressaltou que a presença de Marçal e de diversos nomes do esporte no grid contribuem para elevar a categoria.

“Estou feliz por ter um cara de renome nacional, que gosta do automobilismo e aceitou meu convite de participar desse desafio. Sem dúvida será muito divertido”, ressaltou o piloto da RMattheis.

Teixeira revelou que traz boas recordações da pista de Interlagos e entrará nas disputas focado na busca pelos melhores resultados.

“Estivemos no lugar mais alto do pódio na minha última participação pela NASCAR em Interlagos. Também venci aqui duas provas esse ano pelo paulista. Estou passando mais tempo em São Paulo do que em Goiânia. Então estou me sentindo em casa. Esperamos evoluir junto da equipe e trazer bons resultados, assim como foi na abertura em Campo Grande. O time foi incansável no trabalho de preparação para essa etapa”, conclui o goiano do carro #37, que na rodada inaugural da NASCAR Brasil alcançou o quarto lugar na Corrida 2.

