Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

NASCAR Brasil

NASCAR Brasil participa de maior evento de investimentos do mundo

Presença na maior feira de investimentos do país reforça estratégia da categoria de conectar esporte, negócios e experiências premium

Redação Motorsport.com
Publicado:
Expert XP 2026

Expert XP 2026

Foto de: Divulgacao

A NASCAR Brasil marca presença pela primeira vez na Expert XP, maior festival de investimentos do mundo, nos dias 23 a 25 de julho, ampliando sua estratégia de posicionamento também fora das pistas e fortalecendo o automobilismo como uma plataforma de relacionamento, experiências e geração de negócios.

Leia também:

Durante o evento, a categoria contará com um estande próprio e a exposição de um de seus carros de competição, aproximando o público da tecnologia, da engenharia e da experiência que fazem parte do universo NASCAR Brasil. Mais do que apresentar o esporte, a iniciativa evidencia como o campeonato pode ser uma ferramenta de marketing e relacionamento para empresas interessadas em fortalecer marcas, fidelizar clientes e criar conexões estratégicas.

A participação integra um movimento da categoria de ampliar sua presença em grandes eventos corporativos e de inovação. Nos últimos anos, a NASCAR Brasil também esteve em encontros como Sport Summit, CMO Summit, Festival de Interlagos e Salão do Automóvel, aproximando-se de diferentes segmentos do mercado.

"É parte da nossa estratégia estar também fora das pistas e ir onde o nosso mercado está. A Expert reúne exatamente o perfil de público com quem queremos ampliar nosso relacionamento: executivos, empresários, investidores e líderes que enxergam o esporte como uma plataforma de geração de negócios. Nosso objetivo é mostrar que a NASCAR Brasil vai muito além das pistas. Somos um ambiente de conexões, hospitalidade, experiências e desenvolvimento de marcas, capaz de gerar valor para empresas de diferentes segmentos", destaca Gustavo Carvalho, diretor de Marketing da NASCAR Brasil.

O mercado financeiro é considerado um segmento estratégico para a NASCAR Brasil, principalmente pelo uso de plataformas de relacionamento como ferramenta de fidelização e prospecção de clientes.

"O mercado financeiro utiliza intensamente experiências exclusivas para fortalecer o relacionamento com seus clientes. Nosso objetivo é mostrar que a NASCAR Brasil pode ser essa plataforma, tanto para escritórios regionais quanto para operações nacionais, oferecendo ativações, hospitalidade e experiências diferenciadas”, destaca Gustavo Carvalho.

Essa conexão já começou a se transformar em resultados concretos. A própria XP adquiriu ativos de relacionamento da categoria e levará clientes convidados para vivenciar etapas da NASCAR Brasil nas próximas corridas, utilizando o automobilismo como ferramenta de engajamento e relacionamento.

Atualmente, a NASCAR Brasil reúne algumas das principais marcas do país em um ecossistema que combina ativações presenciais, transmissões nacionais, produção de conteúdo, networking, relacionamento B2B e experiências premium, consolidando-se como uma plataforma de negócios que vai muito além da competição esportiva.

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior NASCAR Brasil estreia em Cuiabá com programação intensa

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com

GP da Hungria de F1: Confira horários e como assistir à etapa do Hungaroring, com Bortoleto, F2 e F3

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Hungria
GP da Hungria de F1: Confira horários e como assistir à etapa do Hungaroring, com Bortoleto, F2 e F3

Candidato ao título da F2 é desclassificado de corrida II da Bélgica por motivo bizarro

F2
F2
Spa-Francorchamps
Candidato ao título da F2 é desclassificado de corrida II da Bélgica por motivo bizarro

F1: Russell pede para Mercedes "um carro igual ao de Antonelli"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Russell pede para Mercedes "um carro igual ao de Antonelli"

Últimas notícias

Indy: Palou supera três pilotos da Penske e vence em Nashville

Indy
Indy Indy
Nashville
Indy: Palou supera três pilotos da Penske e vence em Nashville

GP da Hungria de F1: Confira horários e como assistir à etapa do Hungaroring, com Bortoleto, F2 e F3

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Hungria
GP da Hungria de F1: Confira horários e como assistir à etapa do Hungaroring, com Bortoleto, F2 e F3

NASCAR Brasil participa de maior evento de investimentos do mundo

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
NASCAR Brasil participa de maior evento de investimentos do mundo

TV Globo marca a maior audiência com a F1 em quase seis anos no Rio de Janeiro

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Bélgica
TV Globo marca a maior audiência com a F1 em quase seis anos no Rio de Janeiro