NASCAR Brasil participa de maior evento de investimentos do mundo
Presença na maior feira de investimentos do país reforça estratégia da categoria de conectar esporte, negócios e experiências premium
Expert XP 2026
Foto de: Divulgacao
A NASCAR Brasil marca presença pela primeira vez na Expert XP, maior festival de investimentos do mundo, nos dias 23 a 25 de julho, ampliando sua estratégia de posicionamento também fora das pistas e fortalecendo o automobilismo como uma plataforma de relacionamento, experiências e geração de negócios.
Durante o evento, a categoria contará com um estande próprio e a exposição de um de seus carros de competição, aproximando o público da tecnologia, da engenharia e da experiência que fazem parte do universo NASCAR Brasil. Mais do que apresentar o esporte, a iniciativa evidencia como o campeonato pode ser uma ferramenta de marketing e relacionamento para empresas interessadas em fortalecer marcas, fidelizar clientes e criar conexões estratégicas.
A participação integra um movimento da categoria de ampliar sua presença em grandes eventos corporativos e de inovação. Nos últimos anos, a NASCAR Brasil também esteve em encontros como Sport Summit, CMO Summit, Festival de Interlagos e Salão do Automóvel, aproximando-se de diferentes segmentos do mercado.
"É parte da nossa estratégia estar também fora das pistas e ir onde o nosso mercado está. A Expert reúne exatamente o perfil de público com quem queremos ampliar nosso relacionamento: executivos, empresários, investidores e líderes que enxergam o esporte como uma plataforma de geração de negócios. Nosso objetivo é mostrar que a NASCAR Brasil vai muito além das pistas. Somos um ambiente de conexões, hospitalidade, experiências e desenvolvimento de marcas, capaz de gerar valor para empresas de diferentes segmentos", destaca Gustavo Carvalho, diretor de Marketing da NASCAR Brasil.
O mercado financeiro é considerado um segmento estratégico para a NASCAR Brasil, principalmente pelo uso de plataformas de relacionamento como ferramenta de fidelização e prospecção de clientes.
"O mercado financeiro utiliza intensamente experiências exclusivas para fortalecer o relacionamento com seus clientes. Nosso objetivo é mostrar que a NASCAR Brasil pode ser essa plataforma, tanto para escritórios regionais quanto para operações nacionais, oferecendo ativações, hospitalidade e experiências diferenciadas”, destaca Gustavo Carvalho.
Essa conexão já começou a se transformar em resultados concretos. A própria XP adquiriu ativos de relacionamento da categoria e levará clientes convidados para vivenciar etapas da NASCAR Brasil nas próximas corridas, utilizando o automobilismo como ferramenta de engajamento e relacionamento.
Atualmente, a NASCAR Brasil reúne algumas das principais marcas do país em um ecossistema que combina ativações presenciais, transmissões nacionais, produção de conteúdo, networking, relacionamento B2B e experiências premium, consolidando-se como uma plataforma de negócios que vai muito além da competição esportiva.
FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa
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