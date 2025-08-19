Aos 17 anos, Gabryel Romano enfrentará, no próximo fim de semana (22 a 24 de agosto), a sexta etapa da NASCAR Brasil 2025. O clima de decisão do Campeonato Brasileiro no charmoso Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), faz do evento um dos mais aguardados do ano. Os primeiros treinos oficiais acontecem na sexta-feira (22). No sábado (23), a corrida final será realizada a partir das 14 horas.

Para o piloto da equipe RMattheis, que comanda o Chevrolet Camaro #56, o momento é um misto de ansiedade e empolgação, aliado à confiança na experiência adquirida na competição. Este ano, foram duas vitórias e dois terceiros lugares.

“No ano passado, fui constante e subi ao pódio em todas as etapas e, este ano, tenho me esforçado para manter uma boa regularidade. Sei do que sou capaz”, destaca o paulistano.

Na última etapa, em Cascavel (PR), Romano consolidou sua evolução na Challenge ao conquistar o lugar mais alto do pódio na corrida de 100 Milhas. O resultado colocou o jovem piloto na quarta posição na tabela de classificação com 136 pontos.

Para Gabryel, um dos segredos para o sucesso será manter a confiança em alta. “O traçado é um dos mais seletivos do Brasil e, além de ser bem técnico, é perfeito para quem gosta de velocidade e adrenalina”, afirma. Ele também elege o Velocitta como uma das pistas mais bonitas do calendário. “É uma pista que exige muito em todos os setores. Mas, apesar disso, estou ansioso para correr nesse ótimo clima”, enfatiza.

O circuito, com 3.438 metros de extensão e 14 curvas de baixa e alta velocidade, oferece boas oportunidades de ultrapassagem e é considerado bastante seguro.

O desafio Match Point vale 75 pontos — com o classificatório e cada uma das duas corridas do fim de semana contando para a pontuação. A prova é válida pela sexta de nove etapas da NASCAR Brasil 2025 e será decisiva para o Campeonato Brasileiro. Depois dela, a temporada entra na fase final, com as três etapas da Special Edition, que, somadas aos resultados do ano, definirão o campeão Overall.

As corridas do Velocitta terão transmissão ao vivo pela RedeTV! (TV aberta), ESPN e Disney+ (TV fechada), além do canal oficial da categoria no YouTube (@NASCARBrasil).

