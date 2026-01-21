NASCAR Brasil: Pole Motorsport fará parte da categoria a partir de 2026

A NASCAR Brasil Series ganhará uma nova equipe no grid a partir da temporada 2026. A Pole Motorsport está confirmada como estreante justamente no ano de lançamento do carro 2026, o RiSE26, modelo que inaugura uma nova fase técnica e esportiva da categoria. Com sede em Curitiba (PR) e fundada em 2021, a Pole Motorsport chega à NASCAR Brasil atraída pelo fortalecimento de um campeonato cada vez mais em evidência no cenário nacional.

“Estamos acompanhando o crescimento da NASCAR e já tínhamos demonstrado interesse no ano passado. Em 2026, com a estreia do carro novo, ficou ainda mais interessante”, afirma o chefe de equipe Joselmo Barcik, o ‘Polenta’. “É uma categoria em grande crescimento e, com certeza, uma das mais importantes no cenário nacional”, avalia.

Desde a fundação, a Pole Motorsport estruturou seu projeto com foco em gestão e planejamento estratégico, apostando em um modelo profissional dentro e fora das pistas. “A Pole Motorsport nasceu com o propósito de ser grande. Temos uma gestão muito profissional, somos a única equipe com conselho consultivo, entre outras ações. Ainda estamos em processo de estruturação”, explicou.

E na pista, o discurso é direto. “Sempre que a Pole entra na pista o objetivo principal é performance, mas também damos muita importância para o comercial”, destaca. O perfil de pilotos segue a mesma linha competitiva. “Buscamos pilotos arrojados, técnicos e com desejo de performar”, resume o chefe de equipe, que ainda não revelou os nomes do elenco.

Com experiência acumulada em competições nacionais e internacionais, a Pole Motorsport aposta no conhecimento técnico como diferencial para a estreia. “Vamos levar todo o nosso know-how, além da capacidade de aprendizado e inovação”, afirma. “Alinhar a marca à NASCAR Brasil representa um passo muito importante da equipe, que desde a fundação busca se posicionar no cenário internacional”, disse Barcik.

Para 2026, a ambição está clara. “Chegamos à NASCAR Brasil com o propósito de sermos protagonistas do início ao fim dessa primeira temporada, sempre com muito respeito e dedicação”, afirma, antes de deixar o recado aos fãs: “nos acompanhe, porque estaremos trabalhando o tempo todo para garantir disputas emocionantes”.

