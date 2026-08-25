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NASCAR Brasil Londrina

NASCAR Brasil prestigia apresentação do novo autódromo de Chapecó

Evento-teste reuniu público e pilotos catarinenses da categoria; nova pista receberá a oitava etapa da temporada, no dia 1º de novembro

Publicado:
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A NASCAR Brasil Series prestigiou e participou, nesta terça-feira (25), do evento-teste do novo Autódromo Internacional Márcio Vaccaro, em Chapecó (SC). A programação, realizada durante as comemorações pelos 109 anos do município, reuniu público, pilotos e representantes de diferentes categorias do automobilismo nacional e marcou a apresentação da nova pista à comunidade.

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Representando a NASCAR Brasil, os pilotos catarinenses Felipinho Tozzo, Gui Backes e Bruna Tomaselli participaram das atividades em pista, proporcionando ao público um primeiro contato com os carros da categoria no novo circuito.

A participação da NASCAR Brasil ganhou um significado ainda maior porque o novo autódromo já está confirmado no calendário da categoria. Nos dias 30 de outubro e 1º de novembro Chapecó receberá a oitava etapa da temporada, que marcará o início da fase Playoff, com três corridas previstas no fim de semana.

Para o CEO da NASCAR Brasil Series, Thiago Marques, a chegada do novo autódromo representa um avanço importante para o automobilismo brasileiro e cria um desafio especial para a categoria.

“É muito significativo para a NASCAR Brasil participar desse momento em Chapecó e, principalmente, voltar à cidade para uma etapa do campeonato. Estamos falando de um novo empreendimento que chega para fortalecer o automobilismo em Santa Catarina e ampliar a estrutura disponível para o esporte no Brasil”, destaca.

“Para a NASCAR Brasil, iniciar a fase Playoff em uma pista nova traz um desafio especial, tanto para pilotos quanto para equipes. Será uma etapa com três corridas e, portanto, com muitas oportunidades e também muita responsabilidade para quem está na disputa pelo título. Temos uma grande expectativa para conhecer na prática o potencial desse autódromo e proporcionar ao público de Chapecó uma experiência com o automobilismo de alto nível”, enfatiza.

A realização da etapa em um circuito inédito acrescentará um componente estratégico à disputa pelo campeonato. Além de conhecer e interpretar rapidamente o novo traçado, pilotos e equipes terão de buscar o melhor acerto dos carros em um fim de semana que contará com três corridas e terá peso importante na briga pelo título.

Para Felipinho Tozzo, representante da casa e um dos pilotos que participaram do evento-teste, correr em Chapecó terá um significado especial: “É muito especial poder participar desse momento em Chapecó, ainda mais sendo catarinense e tendo a oportunidade de andar em um autódromo novo, que chega com uma estrutura muito importante para o nosso Estado. Tenho certeza de que será um fim de semana muito especial para todos nós e para o público”.

Gui Backes destaca o desafio de chegar a uma pista inédita. “Andar em uma pista nova sempre é um desafio muito interessante. Vamos precisar aprender rapidamente o traçado, entender os pontos de frenagem, o comportamento do carro e encontrar o melhor acerto. E fazer isso em Chapecó, diante do público catarinense e na nossa “casa”, torna tudo ainda mais especial”, declara.

Para Bruna Tomaselli, a experiência também representa uma oportunidade importante em sua trajetória no automobilismo.

“É uma oportunidade muito bacana participar desse momento e representar a NASCAR Brasil em uma pista que está começando uma nova história no automobilismo. Para nós, pilotos, é um desafio enorme porque será tudo novo, mas também é uma experiência que vamos levar para a carreira. Estou muito animada para conhecer o circuito, trabalhar junto com a equipe e aproveitar essa oportunidade de correr diante do público do meu Estado e de Chapecó”, conclui.

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