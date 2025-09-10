NASCAR Brasil realiza seletiva para levar pilotos a programa nos EUA
Seis competidores participaram da primeira seletiva do programa de desenvolvimento com testes na Pilotech, em São Paulo
Seis jovens pilotos brasileiros, com idade entre 16 e 21 anos, deram o primeiro passo no NASCAR Driver Development Experience, programa oficial da NASCAR Brasil voltado à preparação de talentos para o cenário internacional. A seletiva aconteceu na Pilotech, em São Paulo, e marcou o início do processo de avaliação que definirá os participantes do programa nos Estados Unidos, em outubro.
Ao longo do dia, os candidatos passaram por uma bateria de avaliações psicotécnicas, físicas, sensoriais e em simuladores de corrida, mapeando competências determinantes para a performance dentro e fora da pista, como força, resistência, raciocínio rápido, reflexos e tomada de decisão sob pressão.
“O Driver Development é a tradução do que a NASCAR Brasil acredita: mérito, método e oportunidade. A seletiva é rigorosa, os indicadores são objetivos e a premiação uma chance real do piloto mostrar seu talento”, disse Thiago Marques, representante da NASCAR Brasil.
O programa tem como objetivo preparar pilotos jovens, já presentes no grid da NASCAR Brasil, para futuras oportunidades em categorias internacionais, com foco na Xfinity Series e, a longo prazo, na chegada à NASCAR Cup Series.
Pilotos se reúnem com Thiago Marques
Foto de: Luciano Santos
Seletiva
Os quatro pilotos mais bem classificados terão preferência de inscrição para a etapa internacional do programa, que acontece de 10 a 18 de outubro nos Estados Unidos, incluindo atividades em Charlotte, visitas técnicas, vivência nos bastidores da NASCAR e um dia de treinos em um circuito oval com um Late Model.
O vencedor
Quem se destacar na segunda fase do programa será premiado com participações em corridas oficiais da categoria Pro Late Model em 2026. Essa premiação equivale a quase meio milhão de reais.
Experiências
Gabriel Casagrande, campeão da NASCAR Brasil em 2024, viveu dias inesquecíveis ao acelerar em um oval americano e sentir de perto a emoção da NASCAR. Agora, ele manda o recado para os jovens talentos brasileiros que estão começando essa jornada: “muita sorte e sucesso nessa caminhada!”.
“Foi uma experiência sensacional nos Estados Unidos, poder correr em um dos carros de uma das categorias da NASCAR, em um oval de verdade com uma inclinação muito bacana, poder conhecer tudo por lá e aprender. Estou um pouco mais velho, mas desejo muita sorte para os jovens pilotos brasileiros que estão entrando, que eles possam ter muito sucesso por lá para termos um piloto brasileiro para torcemos por aqui”, disse Casagrande.
Foto de: Luciano Santos
Confira o que eles disseram
Gui Backes: Com programa nos motiva ainda mais a buscar os nossos sonhos, e este é um dos meus maiores sonhos. Essa é uma enorme oportunidade da NASCAR.
Felipinho Tozzo: É uma honra enorme estar entre os jovens talentos da NASCAR Brasil na seletiva em São Paulo. É uma motivação extra seguir evoluindo como piloto. Sempre sonhei em ter essa oportunidade. O programa é um passo enorme para o futuro da minha carreira.
Alfredinho Ibiapina: Participar da seletiva significa muito, é uma grande oportunidade. O teste vai além da velocidade, as tarefas impostas demonstram como lidamos com pressão e decisões rápidas.
Victor Andrade: Representar a nova geração da NASCAR Brasil nesse processo é algo especial. Quero aproveitar cada momento.
Tito Giaffone: A carreira nos Estados Unidos é algo que sempre busquei e tenho certeza de que vou levar esse programa para a minha vida, sem dúvidas o que vou aprender lá não tem preço.
Gabryel Romano: Estar na seletiva da NASCAR Brasil é uma oportunidade única. O automobilismo nacional vive um momento especial com a categoria, e poder fazer parte dessa jornada é motivo de muito orgulho. Esse é um passo muito importante na minha trajetória, cada detalhe faz diferença.
