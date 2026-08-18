NASCAR Brasil retorna a Londrina em momento estratégico para pilotos e equipes no campeonato
Tradicional Autódromo Internacional Ayrton Senna recebe novamente a categoria para a sexta de nove etapas da temporada 2026
Foto de: Luciano Santos
A NASCAR Brasil Series está de volta a um dos circuitos mais tradicionais do automobilismo nacional. Neste final de semana a categoria desembarca no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR), e terá provas nos dias 22 e 23 de agosto, válidas para a 6ª etapa da temporada 2026, penúltimo compromisso antes do início da fase Playoff.
A passagem por Londrina tem um significado especial para a história da categoria. O circuito paranaense é o segundo que mais recebeu provas desde a fundação da competição, ainda nos tempos da Sprint Race, e chega à sua 16ª participação no calendário. Ao todo, já foram realizadas 31 corridas em Londrina, sendo esta a quarta vez com a NASCAR Brasil Series.
A relação da categoria com o autódromo começou em 2013, quando foram disputadas duas provas diurnas no circuito longo. Em 2014, Londrina também entrou para a história ao receber a primeira corrida noturna da competição, uma inovação que marcou época e abriu espaço para o tradicional formato Night Challenge.
Agora, em 2026, os pilotos voltam a utilizar o circuito longo de 3.146 metros, em um traçado no sentido anti-horário que combina curvas de diferentes velocidades, mudanças de direção, subidas e descidas e pontos de ultrapassagem. A proximidade dos muros e a famosa curva em declive conhecida como “Mergulho” aumentam a exigência sobre os competidores.
Uma etapa decisiva na corrida pelos Playoffs
Além do peso histórico, a etapa de Londrina terá papel fundamental na temporada. É a penúltima etapa da fase regular, e os pilotos ainda têm muitos pontos em disputa antes do início da fase dos Playoffs, que compreende as duas etapas finais com três corridas em cada uma delas.
Na 6ª etapa, estarão em jogo 60 pontos por piloto: 25 pontos em cada uma das duas corridas principais e mais 10 pontos referentes à Sprint Race classificatória. Na 7ª etapa, última da fase regular, serão mais 75 pontos em disputa, incluindo os 25 pontos atribuídos ao qualifying.
Os primeiros 12 pilotos da tabela de classificação entram para os Playoffs com mais 20 pontos de bonificação para a primeira fase. Na segunda fase, e com todo o elenco que permanecem na disputa, os seis pilotos do ranking seguem com mais a vantagem de receber mais 10 pontos para a decisão em Brasília (DF).
O campeonato das categorias Challenge e Rookie, por sua vez, terá sua definição somente após a realização das nove etapas da temporada.
Londrina e a história da categoria
Desde 2013, o Autódromo Internacional Ayrton Senna recebeu provas em diferentes formatos e momentos da competição. A primeira vitória da Sprint Race em Londrina foi de Gustavo Martins, que venceu as duas corridas diurnas realizadas em 2013. No ano seguinte, Higor Hoffmann e Adriano Amaral foram os primeiros vencedores da corrida noturna, nas categorias PRO e GP, respectivamente.
Ao longo dos anos, nomes como João Rosate, Cassio Cortes, Jorge Martelli, Diego Ramos, Luciano Zangirolami, Júlio Campos, Thiago Camilo, Léo Torres, Arthur Gama, entre outros, também escreveram seus nomes na história do circuito.
Na temporada passada, em 2025, Londrina recebeu a Sunset Race, com duas corridas. Na primeira, a vitória ficou com Thiago Camilo, seguido por Gabriel Casagrande e Galid Osman. Na segunda prova, Léo Torres subiu ao lugar mais alto do pódio, com Rubens Barrichello em segundo e Victor Andrade em terceiro.
Em 2024, Léo Reis venceu a primeira corrida, enquanto Cayan Chianca conquistou sua primeira vitória na categoria ao vencer a Night Challenge. Já em 2023, Léo Torres, Jorge Martelli e Henry Couto venceram em suas respectivas classes na prova diurna, enquanto Júlio Campos, Léo Reis e Henry Couto foram os vencedores da corrida noturna.
Um circuito tradicional do Paraná
Inaugurado em 1992, o Autódromo Internacional Ayrton Senna possui 3.146 metros de extensão e dez curvas, reunindo trechos de alta, média e baixa velocidade. O traçado apresenta fortes variações de relevo, com subidas e descidas, além de retas que oferecem oportunidades de ultrapassagem. A estrutura conta ainda com 28 garagens de boxes, torre de controle e centro de mídia, integrada ao complexo esportivo que reúne também o Estádio do Café e um kartódromo.
A NASCAR Brasil Series está de volta a Londrina, Localizada no norte do Paraná, está a aproximadamente 381 quilômetros de Curitiba e é um dos principais polos urbanos do Estado. Um dos autódromos mais tradicionais da história da categoria será palco de uma etapa que pode começar a definir os caminhos do campeonato de 2026.
Onde acompanhar
Quem estiver em Londrina poderá vivenciar toda a experiência da NASCAR Brasil diretamente no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Para quem acompanhar de casa, a programação terá transmissão pelas plataformas e canais oficiais da categoria, incluindo SBT, ESPN, Disney+, NSports e o canal oficial da NASCAR Brasil no YouTube.
Além das corridas, o público terá a oportunidade de acompanhar de perto a movimentação do evento, incluindo visitação aos boxes, camarotes e paddock, além do Grid Walk da NASCAR Brasil com apresentação musical ao vivo com cantora Marina Fonseca e no violão João Colavin .
Classificação do campeonato:
1) #9 Arthur Gama, Cavaleiro Sports, Chevrolet, 144 pontos
2) #83 Gabriel Casagrande, AMattheis Vogel, Chevrolet, 140
3) #46 Vitor Genz, Full Time, Ford, 137
4) #69 Nicolas Costa, AMattheis Vogel, Chevrolet, 136
5) #21 Thiago Camilo, Full Time, Ford, 106
6) #99 Galid Osman, Cavaleiro Sports, Chevrolet, 72
7) #0 Cacá Bueno, Team RC, Chevrolet, 70
8) #22 Victor Andrade, Full Time, Ford, 54
9) #55 Murilo Rocha, Full Time, Ford, 53
10) #5 Denis Navarro, Cavaleiro Sports, Chevrolet, 46
11) #90 Ricardo Maurício, Cavaleiro Sports by Pole, Chevrolet, 44
12) #8 Alfredinho Ibiapina, Full Time, Ford, 35
13) #87 Jorge Martelli, Team RC, Chevrolet, 35
14) #57 Felipe Tozzo, Team RC, Chevrolet, 35
15) #97 Bruna Tomaselli, SG28 by Pole Motorsport, Ford, 32
16) #15 Tito Giaffone, Full Time, Ford, 27
17) #11 Witold Ramasauskas, Team RC, Ford, 27
18) #10 Ricardo Zonta, Cavaleiro Sports, Chevrolet, 26
19) #28 Gui Backes, AMattheis Vogel, Ford, 24
20) #25 Tatiana Calderón, SG28 by Pole Motorsport, Ford, 20
21) #3 Firás Fahs, Team RC, Chevrolet, 17
22) #34 Dudes Castroneves, Pole Motorsport, Chevrolet, 17
23) #3 Alex Seid, Cavaleiro Sports by Pole, Chevrolet, 16
24) #85 Gustavo Bandeira, Team RC, Chevrolet,12
25) #17 Juninho Berlanda, AMattheis Vogel, Ford, 11
Classificação – categoria Challenge:
1) #11 Witold Ramasauskas, 134 pontos
2) #57 Felipinho Tozzo, 117
3) #55 Murilo Rocha, 114
4) #28 Gui Backes, 113
5) #15 Tito Giaffone , 113
6) #97 Bruna Tomaselli, 106
7) #8 Alfredinho Ibiapina, 102
8) #25 Tatiana Calderón, 80
9) #17 Juninho Berlanda, 78
10) #34 Dudes Castroneves, 73
11) #85 Gustavo Bandeira, 66
12) #3 Firás Fahs, 49
PROGRAMAÇÃO OFICIAL – LONDRINA
QUINTA-FEIRA – 20 DE AGOSTO
13h00 – 14h00 – Test Drive GM
14h00 – 15h00 – Shakedown Copa HB20
15h05 – 15h30 – 1º Treino Livre – Duplas Copa HB20
15h40 – 16h05 – 2º Treino Livre Copa HB20
17h45 – 18h30 – Trackwalk – Todas as categorias
SEXTA-FEIRA – 21 DE AGOSTO
08h00 – 08h30 – 3º Treino Livre Copa HB20
09h20 – 09h40 – Shakedown NASCAR Brasil
09h50 – 10h25 – 1º Treino Livre Super Truck Elite
10h35 – 11h10 – 1º Treino Livre Super Truck Pro
11h20 – 11h55 – 4º Treino Livre Copa HB20
12h05 – 12h50 – Treino Extra NASCAR Brasil
13h40 – 13h50 – Classificatório 1 – Super – 6ª Etapa Copa HB20
13h55 – 14h05 – Classificatório 2 – Elite – 6ª Etapa Copa HB20
14h10 – 14h20 – Classificatório 3 – Pro – 6ª Etapa Copa HB20
14h30 – 15h10 – 1º Treino Livre NASCAR Brasil – máximo de 18 voltas
15h20 – 15h55 – 2º Treino Livre Super Truck Elite
16h05 – 16h40 – 2º Treino Livre Super Truck Pro
17h00 – 17h10 – Classificatório 1 – Super – 7ª Etapa Copa HB20
17h15 – 17h25 – Classificatório 2 – Elite – 7ª Etapa Copa HB20
17h30 – 17h40 – Classificatório 3 – Pro – 7ª Etapa Copa HB20
SÁBADO – 22 DE AGOSTO
08h08 – Largada – 25 min + 1 volta – Copa HB20
09h00 – 09h35 – 3º Treino Livre Super Truck Elite
09h45 – 10h20 – 3º Treino Livre Super Truck Pro
10h30 – 11h10 – 2º Treino Livre NASCAR Brasil – máximo de 18 voltas
11h33 – Largada – 30 min + 1 volta – Copa HB20
12h40 – 12h52 – Classificatório Super Truck Elite
13h02 – 13h12 – Top Qualifying Super Truck Elite
13h22 – 13h34 – Classificatório Super Truck Pro
13h44 – 13h54 – Top Qualifying Super Truck Pro
14h09 – 14h17 – Q1 – Grupo 1 NASCAR Brasil
14h22 – 14h30 – Q1 – Grupo 2 NASCAR Brasil
14h35 – 14h43 – Q2 NASCAR Brasil
14h48 – 15h03 – Sprint Race NASCAR Brasil
15h38 – Largada – 25 min + 1 volta – Copa HB20
DOMINGO – 23 DE AGOSTO
07h50 – 08h05 – Warm-up Super Truck Elite
08h10 – 08h25 – Warm-up Super Truck Pro
08h30 – 08h40 – Warm-up – Passando pelo Box NASCAR Brasil
09h02 – LARGADA – 23 min + 1 volta – NASCAR BRASIL
09h28 – Chegada NASCAR Brasil
09h30 – 09h40 – Pódio NASCAR Brasil
10h00 – 11h00 – Visitação de boxes
10h30 – 10h50 – Desfile Caminhões Charada
11h15 – Saída do Desfile de Pilotos Copa Truck e NASCAR Brasil
12h04 – Hino Nacional Copa Truck
12h10 – Largada – 25 min + 1 volta – Copa Truck
12h43 – Largada – 20 min + 1 volta – Copa Truck
13h55 – Hino Nacional NASCAR Brasil
14h08 – LARGADA – 33 min + 1 volta – NASCAR BRASIL
14h45 – 14h55 – Victory Lane/Pódio NASCAR Brasil
15h18 – Largada – 30 min + 1 volta – Copa HB20
Calendário NASCAR Brasil Series 2026
Evento Pré-temporada – 22 de março – Circuito Panamericano Pirelli
1ª Etapa – 12 de abril – Santa Cruz do Sul (RS)
2ª Etapa – 03 de maio – Cascavel (PR)
3ª Etapa – 31 de maio – Interlagos (SP)
4ª Etapa – 28 de junho – Velocitta (SP)
5ª Etapa – 01 de agosto – Cuiabá (MT)
6ª Etapa – 23 de agosto – Londrina (PR)
7ª Etapa – 20 de setembro – Curvelo (MG)
8ª Etapa – 31 de outubro – Chapecó (SC)
9ª Etapa / Grande Final – 29 de novembro – Brasília (DF)
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