NASCAR Brasil retorna a Londrina para sexta etapa da temporada

A NASCAR Brasil Series está de volta ao Paraná para a sexta etapa da temporada 2026. Nos dias 22 a 23 de agosto, o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, será palco de mais uma rodada de disputas que promete acelerar ainda mais a briga pelo campeonato.

O fim de semana começa na quinta-feira (20), com o track walk entre os primeiros compromissos. Na sexta-feira (21), a NASCAR Brasil realiza o Shakedown, treino extra e o primeiro treino livre, preparando pilotos e equipes para os desafios do traçado do Norte paranaense. No sábado, a programação segue com treinos, classificação e a Sprint Race classificatória, marcada a partir das 14h08 com transmissão ao vivo no Youtube da NASCAR Brasil.

Desafio também para os pneus

Conhecido por exigir bastante dos carros e pilotos, o circuito de Londrina também representa um desafio importante para os pneus. De acordo com a Pirelli, fornecedora oficial de pneus da NASCAR Brasil, as características do asfalto e do traçado exigem atenção especial das equipes durante as corridas.

"O principal desafio encontrado pela Pirelli na pista de Londrina é a alta abrasividade do asfalto. O traçado anti-horário, com trechos em subida e descida é mais exigente com os compostos do lado de apoio do carro, o direito. A combinação dessas características torna essencial o gerenciamento correto dos pneus, para encontrar a janela térmica ideal e manter o bom desempenho durante toda a corrida", diz Camila Maluf, diretora Comercial de Motorsport da Pirelli Latam.

A declaração reforça a importância da estratégia e do gerenciamento dos pneus ao longo das provas, em uma etapa que promete colocar à prova o desempenho dos carros e a capacidade das equipes de encontrar o melhor equilíbrio para o circuito.

Domingo é dia de corrida

O domingo (23) será o grande dia da NASCAR Brasil em Londrina, com duas corridas valendo pela sexta etapa da temporada.

A primeira prova terá largada às 9h02, após o warm-up e os procedimentos de formação do grid. A corrida terá duração prevista de 23 minutos + uma volta, com chegada programada para 9h28 e pódio logo na sequência.

A segunda corrida acontece à tarde. A abertura de box está prevista para 13h20, seguida pelos procedimentos de alinhamento, hino nacional, volta de apresentação e largada às 14h08. A prova terá duração de 33 minutos + uma volta, com Victory Lane/pódio às 14h45.

Além das corridas, o público terá a oportunidade de acompanhar de perto a movimentação do evento, incluindo visitação aos boxes, camarotes e paddock, além do Grid Walk da NASCAR Brasil com apresentação musical ao vivo.

Onde acompanhar

Quem estiver em Londrina poderá vivenciar toda a experiência da NASCAR Brasil diretamente no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Para quem acompanhar de casa, a programação terá transmissão pelas plataformas e canais oficiais da categoria, incluindo SBT, ESPN, Disney+, NSports e o canal oficial da NASCAR Brasil no YouTube (@NASCARBrasil), além da cobertura completa do Motorsport.com.

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