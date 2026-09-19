O sábado de NASCAR Brasil em Curvelo, Minas Gerais, começou com a realização do segundo treino livre. A liderança geral, novamente, ficou com Ricardo Maurício.

Assim como na primeira sessão, realizada nessa sexta-feira, o treino foi dividido em dois grupos com a ordem invertida, primeiro Pole Motorsport, Cavaleiro Sports e A.Mattheis Vogel e posteriormente RC Motorsport e Full Time. Novamente, os pilotos podiam dar no máximo 36 voltas.

Na primeira parte da sessão, treinaram Ricardo Maurício, Felipe Malinowski, Nicolas Costa, Dudes Castroneves, Juninho Berlanda, Arthur Gama, Denis Navarro, Gabriel Casagrande, Gui Backes, Bruna Tomaselli, Galid Osman e Tatiana Calderón.

Repetindo o feito do TL1, Ricardinho Maurício foi o mais rápido da manhã deste sábado com o tempo de 29s114, fazendo também, o melhor tempo entre os dois grupos. Gabriel Casagrande que não participou da sessão de sexta, foi o oitavo.

Resultado primeiro grupo

Pos No. Name Model Class Best Tm Diff Gap In Lap Laps 1 90 RICARDO MAURICIO GM BRA 29.114 — — 4 4 2 19 FELIPE MALINOWSKI GM CHA 29.354 0.240 0.240 10 10 3 69 NICOLAS COSTA GM BRA 29.468 0.354 0.114 15 15 4 34 DUDES CASTRONEVES GM CHA 29.489 0.375 0.021 5 7 5 17 JUNINHO BERLANDA Ford CHA 29.594 0.480 0.105 3 8 6 9 ARTHUR GAMA GM BRA 29.598 0.484 0.004 12 12 7 5 DENIS NAVARRO GM BRA 29.629 0.515 0.031 5 12 8 83 GABRIEL CASAGRANDE GM BRA 29.645 0.531 0.016 8 20 9 28 GUI BACKES Ford CHA 29.675 0.561 0.030 15 15 10 97 BRUNA TOMASELLI Ford CHA 29.713 0.599 0.038 13 13 11 99 GALID OSMAN GM BRA 29.758 0.644 0.045 11 11 12 25 TATIANA CALDERON Ford CHA 30.067 0.953 0.309 15 17

Foram à pista pelo segundo grupo, Alfredinho Ibiapina, Thiago Camilo, Vitor Genz, Murilo Rocha, Cacá Bueno, Tito Giaffone, Witold Ramasauskas, Felipe Tozzo, Firás Fahs, Gustavo Bandeira e Jorge Martelli. A liderança ficou Alfredinho que cravou o tempo de 29s223.

Resultado segundo grupo

POS PIC # DRIVER TEAM MODEL CLASS BEST LAP IN LAP GAP DIFF LAST LAP LAPS 1 1 8 ALFREDINHO IBIAPINA Full Time Ford CHA 29.223 4 — — 29.223 4 2 1 21 THIAGO CAMILO Full Time Ford BRA 29.284 7 0.061 0.061 34.552 28 3 2 46 VITOR GENZ Full Time Ford BRA 29.342 8 0.058 0.119 38.185 12 4 2 55 MURILO ROCHA Full Time Chevrolet CHA 29.352 10 0.010 0.129 30.728 16 5 3 0 CACÁ BUENO Team RC Ford BRA 29.395 11 0.043 0.172 35.601 18 6 3 15 TITO GIAFFONE Full Time Chevrolet CHA 29.521 10 0.126 0.298 29.521 10 7 4 11 WITOLD RAMASAUSKAS Team RC Chevrolet CHA 29.587 14 0.066 0.364 32.742 17 8 5 57 FELIPE TOZZO Team RC Chevrolet CHA 29.639 3 0.052 0.416 30.155 15 9 6 3 FIRÁS FAHS Team RC Chevrolet CHA 29.645 7 0.006 0.422 29.788 10 10 7 85 GUSTAVO BANDEIRA Team RC Chevrolet CHA 29.669 22 0.024 0.446 30.031 23 11 4 87 JORGE MARTELLI Team RC Chevrolet BRA 29.677 9 0.008 0.454 29.750 28

MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA

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