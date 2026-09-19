NASCAR Brasil: Ricardo Maurício repete feito do TL1 e lidera última sessão de treinos em Curvelo
Classificação acontece neste sábado, a partir das 15h15
O sábado de NASCAR Brasil em Curvelo, Minas Gerais, começou com a realização do segundo treino livre. A liderança geral, novamente, ficou com Ricardo Maurício.
Assim como na primeira sessão, realizada nessa sexta-feira, o treino foi dividido em dois grupos com a ordem invertida, primeiro Pole Motorsport, Cavaleiro Sports e A.Mattheis Vogel e posteriormente RC Motorsport e Full Time. Novamente, os pilotos podiam dar no máximo 36 voltas.
Na primeira parte da sessão, treinaram Ricardo Maurício, Felipe Malinowski, Nicolas Costa, Dudes Castroneves, Juninho Berlanda, Arthur Gama, Denis Navarro, Gabriel Casagrande, Gui Backes, Bruna Tomaselli, Galid Osman e Tatiana Calderón.
Repetindo o feito do TL1, Ricardinho Maurício foi o mais rápido da manhã deste sábado com o tempo de 29s114, fazendo também, o melhor tempo entre os dois grupos. Gabriel Casagrande que não participou da sessão de sexta, foi o oitavo.
Resultado primeiro grupo
|Pos
|No.
|Name
|Model
|Class
|Best Tm
|Diff
|Gap
|In Lap
|Laps
|1
|90
|RICARDO MAURICIO
|GM
|BRA
|29.114
|—
|—
|4
|4
|2
|19
|FELIPE MALINOWSKI
|GM
|CHA
|29.354
|0.240
|0.240
|10
|10
|3
|69
|NICOLAS COSTA
|GM
|BRA
|29.468
|0.354
|0.114
|15
|15
|4
|34
|DUDES CASTRONEVES
|GM
|CHA
|29.489
|0.375
|0.021
|5
|7
|5
|17
|JUNINHO BERLANDA
|Ford
|CHA
|29.594
|0.480
|0.105
|3
|8
|6
|9
|ARTHUR GAMA
|GM
|BRA
|29.598
|0.484
|0.004
|12
|12
|7
|5
|DENIS NAVARRO
|GM
|BRA
|29.629
|0.515
|0.031
|5
|12
|8
|83
|GABRIEL CASAGRANDE
|GM
|BRA
|29.645
|0.531
|0.016
|8
|20
|9
|28
|GUI BACKES
|Ford
|CHA
|29.675
|0.561
|0.030
|15
|15
|10
|97
|BRUNA TOMASELLI
|Ford
|CHA
|29.713
|0.599
|0.038
|13
|13
|11
|99
|GALID OSMAN
|GM
|BRA
|29.758
|0.644
|0.045
|11
|11
|12
|25
|TATIANA CALDERON
|Ford
|CHA
|30.067
|0.953
|0.309
|15
|17
Foram à pista pelo segundo grupo, Alfredinho Ibiapina, Thiago Camilo, Vitor Genz, Murilo Rocha, Cacá Bueno, Tito Giaffone, Witold Ramasauskas, Felipe Tozzo, Firás Fahs, Gustavo Bandeira e Jorge Martelli. A liderança ficou Alfredinho que cravou o tempo de 29s223.
Resultado segundo grupo
|POS
|PIC
|#
|DRIVER
|TEAM
|MODEL
|CLASS
|BEST LAP
|IN LAP
|GAP
|DIFF
|LAST LAP
|LAPS
|1
|1
|8
|ALFREDINHO IBIAPINA
|Full Time
|Ford
|CHA
|29.223
|4
|—
|—
|29.223
|4
|2
|1
|21
|THIAGO CAMILO
|Full Time
|Ford
|BRA
|29.284
|7
|0.061
|0.061
|34.552
|28
|3
|2
|46
|VITOR GENZ
|Full Time
|Ford
|BRA
|29.342
|8
|0.058
|0.119
|38.185
|12
|4
|2
|55
|MURILO ROCHA
|Full Time
|Chevrolet
|CHA
|29.352
|10
|0.010
|0.129
|30.728
|16
|5
|3
|0
|CACÁ BUENO
|Team RC
|Ford
|BRA
|29.395
|11
|0.043
|0.172
|35.601
|18
|6
|3
|15
|TITO GIAFFONE
|Full Time
|Chevrolet
|CHA
|29.521
|10
|0.126
|0.298
|29.521
|10
|7
|4
|11
|WITOLD RAMASAUSKAS
|Team RC
|Chevrolet
|CHA
|29.587
|14
|0.066
|0.364
|32.742
|17
|8
|5
|57
|FELIPE TOZZO
|Team RC
|Chevrolet
|CHA
|29.639
|3
|0.052
|0.416
|30.155
|15
|9
|6
|3
|FIRÁS FAHS
|Team RC
|Chevrolet
|CHA
|29.645
|7
|0.006
|0.422
|29.788
|10
|10
|7
|85
|GUSTAVO BANDEIRA
|Team RC
|Chevrolet
|CHA
|29.669
|22
|0.024
|0.446
|30.031
|23
|11
|4
|87
|JORGE MARTELLI
|Team RC
|Chevrolet
|BRA
|29.677
|9
|0.008
|0.454
|29.750
|28
MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA
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