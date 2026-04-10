NASCAR Brasil: Ricardo Zonta e Galid Osman aceleram com a Cavaleiro Sports

Com o primeiro compromisso marcado para esse fim de semana, em Santa Cruz do Sul, Ricardo Zonta e Galid Osman estarão na NASCAR Brasil na temporada de 2026 com a Cavaleiro Sports.

Osman foi o primeiro campeão da história do TCR Brasil, na temporada 2023. Já o paranaense e ex-F1 venceu a Corrida do Milhão, disputou inúmeros títulos da Stock Car no período e foi campeão da Porsche Cup Endurance em 2018 em dupla com Lico Kaesemodel.

Comandada por Beto Cavaleiro, a Cavaleiro Sports faz em 2026 sua estreia na NASCAR Brasil. Com operações também na Stock Car, Copa Truck e F4 Brasil, é hoje uma das maiores estruturas do esporte a motor brasileiro.

Galid e Zonta tiveram atuações de destaque na NASCAR Brasil em 2025. Conciliando o calendário da categoria com compromissos na Stock Car, Zonta disputou algumas etapas na temporada passada e figurou constantemente no top5. Já Osman teve a NASCAR Brasil como campeonato prioritário, terminando em terceiro e lutando pelo título do overall até a etapa final em Interlagos.

A categoria conta com um carro novo, o RiSE26, que promete mais desempenho aliado à tradicional competitividade característica das corridas de NASCAR no mundo todo.

O fim de semana tem programação intensa em Santa Cruz do Sul. Na sexta acontecem um shakedown, um treino extra e o treino livre 1. No sábado são realizados mais um treino livre, o classificatório e a sprint race (com cinco voltas). Domingo a primeira corrida larga às 8h30 e a segunda às 14h20.

“Estou muito feliz! Vamos para um novo desafio na NASCAR Brasil e a expectativa é bem alta. A Cavaleiro Sports é uma equipe que vem ganhando espaço, crescendo e conquistando bons resultados e isso é bem animador. A categoria vem cheia de novidades com um carro novo e um grid bem competitivo!”, falou Zonta.

“Estou bastante animado para o início de mais uma temporada. No ano passado nós disputamos o título brasileiro, ficando em 3º no meu primeiro ano, e chegamos ao final da disputa do overall também com chance de conquista. Agora estou mais acostumado com a categoria, vou ter o Zonta como companheiro de equipe, andando na Cavaleiro Sports que é equipe nova, então estou animado e esperançoso para disputar o título novamente", disse Osman.

“A NASCAR Brasil é um novo desafio para a Cavaleiro Sports e estamos muito felizes com o Galid Osman, que já foi nosso piloto em outras temporadas, e com o Ricardo Zonta, que é um dos grandes pilotos do Brasil! Estamos numa crescente evolução e temos conquistado grandes resultados nas últimas temporadas, entre elas a terceira colocação entre as equipes da Stock Car, em 2025, em que disputamos o título até a última etapa. Na NASCAR Brasil, nosso objetivo também é lutar pelo título no nosso ano de estreia", completou Beto Cavaleiro.

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