NASCAR Brasil: Rubens e Dudu Barrichello dividirão carro na final em Interlagos

A etapa final da NASCAR Brasil Series, marcada para 6 e 7 de dezembro, ganhou um tempero que ninguém esperava e que todo mundo queria ver: Rubens Barrichello e Eduardo “Dudu” Barrichello vão dividir o volante do Ford Mustang #91 da Full Time Sports no sempre emblemático Autódromo de Interlagos.

E não é “só” uma participação especial. Dudu terá a missão de defender na pista a liderança do Overall 2025 construída pelo pai. E isso justamente em Interlagos, circuito que acompanha a trajetória de Rubens desde os dias de Fórmula 1.

O título do Overall garante ao campeão ter seu nome registrado no Hall da Fama da NASCAR nos EUA, onde estão eternizados os maiores nomes da história da categoria. Se levar a taça, Rubens terá seu nome lá já em seu ano de estreia.

A formação da dupla mexe com quem acompanha a categoria — porque é o tipo de história que o automobilismo adora contar. Rubens, atual campeão nacional da NASCAR Brasil, chega com toda a sua bagagem: 326 GPs na F1, dois vice-campeonatos mundiais, dois títulos na Stock Car com a equipe Full Time e uma vida inteira construída em Interlagos.

Dudu vive a melhor fase da carreira. Piloto do WEC na LMGT3 e eleito Revelação da temporada 2025, chega mais maduro do que na última vez em que dividiram o carro, em 2019. Desde então, passou pelo automobilismo europeu, pelas disputas da Stock Car e por um salto técnico que o colocou no radar internacional. Apesar disso, ele não esconde que dividir o carro com o pai — e logo na final — mexe com a cabeça. “Será um final de semana especial. Esta é a primeira vez juntos na NASCAR, e disputando o título, o que torna tudo mais especial ainda”, disse Dudu.

A relação dos dois sempre foi muito natural no paddock. Conversam sobre telemetria como quem fala do cotidiano. Discutem detalhes de frenagem, traçado, desgaste de pneus e até diferenças de estilo. Dudu vê o pai como referência e confessa: “admiro o Rubens por inteiro e me espelho em cada movimento feito. Sonho em algum dia chegar perto do nível dele”, enfatizou.

Já Rubens acompanha cada passo do filho e vibra com a evolução dele no exterior. Quando os dois dividem o mesmo espaço, são visíveis os cuidados, cumplicidade e confiança. Tanto que o patriarca parece já prever a boa atuação do filho na NASCAR: “Me sinto muito honrado de fazer essa dupla com meu filho e marcando pontos para mim”.

Dudu também fez questão de destacar a importância do momento: “Temos histórico juntos, dividindo carros, mas hoje, mais velho, acredito valorizar ainda mais essa oportunidade e vamos poder aproveitar mais ainda. Sinto muita gratidão pela NASCAR Brasil e pela equipe Full Time por ter essa oportunidade dentro de uma categoria que vem se mostrando muito forte”, destaca.

