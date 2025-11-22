NASCAR Brasil segue brilhando na NASCAR Awards

A maior premiação da marca mundial de competições automobilísticas foi realizada nesta sexta-feira (21 de novembro) na cidade de Charlotte, na Carolina do Norte,— conhecida como o “coração” da NASCAR, onde fica seu quartel-general e a sede de várias das principais equipes. Pela terceira vez na história, a prestigiosa homenagem contou com elenco brasileiro.

Desta vez, celebrou o título do Campeonato Brasileiro conquistado por Rubens Barrichello, que não pode comparecer por compromissos profissionais e o piloto Jorge Martelli, campeão do Campeonato Brasileiro da NASCAR Brasil Series 2025 na categoria Challenge, conquistando seu segundo título consecutivo.

O evento de premiação NASCAR Awards – Regional & International, realizado no Charlotte Convention Center, teve início às 16h30 (horário local), com a passagem do campeão pelo tapete vermelho. Após o jantar, servido às 19h, e a exibição de um vídeo destacando a temporada 2025 da NASCAR Brasil Series, o piloto foi reconhecido no palco diante da cúpula do automobilismo mundial.

Martelli expressou sua alegria ao ser homenageado no evento internacional. “Uma experiência incrível e uma grande honra prestigiar um momento dessa grandeza. Nunca imaginei estar no mesmo palco que vários grandes nomes do automobilismo mundial. É uma felicidade sem tamanho”, declarou o bicampeão. No decorrer do dia, Martelli participou de duas visitas programadas: a primeira a uma equipe e outra ao Hall of Fame.

Ele também ressaltou a energia especial da cerimônia. “Uma premiação fora do país é muito bacana, e ver como os americanos valorizam as competições da NASCAR, como a NASCAR Brasil, é inspirador. Uma celebração realmente incrível. É pura emoção — sensacional demais receber esse prêmio em um dia tão especial. Valeu muito a pena”, afirmou o piloto catarinense radicado em Tapurah (MT).

A NASCAR Brasil Series realizará a grande final da edição 2025 entre os dias 6 e 7 de dezembro, no Autódromo José Carlos Pace, em São Paulo (SP), quando serão conhecidos os campeões do Overall, Special Edition e Rookie Of The Year.

