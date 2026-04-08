NASCAR Brasil: SG28 Racing anuncia Tatiana Calderón e Bruna Tomaselli
Dupla estreia em Santa Cruz do Sul a bordo dos Ford Mustang preparados pela Pole Motorsport
Tatiana Calderon, Citroen Racing
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
A primeira participação da SG28 by Pole Motorsport na NASCAR Brasil terá as pilotos Tatiana Calderón (Ford Mustang #25) e Bruna Tomaselli (Ford Mustang #91) como protagonistas a partir desta quinta-feira (9), quando se iniciam as atividades de abertura da temporada oficial no Autódromo de Santa Cruz do Sul.
“A SG28 Racing foi idealizada com a missão de proporcionar oportunidades e suporte a novos pilotos, permitindo que tenham uma trajetória contínua em suas carreiras até a profissionalização. A Tata e a Bruna são excelentes pilotos e merecem a oportunidade em uma grande categoria, que segue crescendo e inovando a cada ano”, comentou o CEO da SG28 Racing, Carlos SG.
A colombiana Tata Calderón tem uma longa história no automobilismo, com passagens por monopostos com a Indy, Fórmula 2 e chegando a piloto de teste na Fórmula 1, além de se dedicar mais recentemente às provas de endurance no IMSA.
“Estou muito feliz de poder competir no Brasil. Será incrível dividir pista com grandes pilotos e fazer dupla na equipe com a Bruna Tomaselli. Este carro será uma nova experiência para nós duas, mas estou convencida de que trabalharemos muito bem juntas, focadas em melhorar a cada vez que entrarmos na pista. Acredito profundamente neste projeto e em sua visão, e é uma honra representar a América Latina e as mulheres em um campeonato tão competitivo”, afirmou Calderón, que aproveitou os últimos dias para treinar muito em simulador para acelerar o processo de adaptação ao circuito gaúcho.
A catarinense Bruna Tomaselli está ansiosa para estrear na temporada 2026, marcada pela chegada do novo carro da NASCAR Brasil. “Será uma oportunidade única de estar em uma grande categoria, com nível de disputa altíssimo e com grandes nomes do automobilismo no grid. Sou muito grata ao time e, especialmente, às pessoas que fazem a diferença e trabalharam muito para que essa oportunidade acontecesse”, comentou Bruna, que já tem no currículo passagens pela Fórmula Junior Brasil, Fórmula Renault e Formula 4 Sudamericana, F2000 dos Estados Unidos, WSeries e Stock Light.
PARCERIA TÉCNICA
Bruna Tomaselli (#25) e Tatiana Calderón (#97) irão pilotar os modelos Ford Mustang preparados pela Pole Motorsport, que também fará sua estreia no campeonato. “Buscamos, sempre, os melhores parceiros técnicos para cuidarem de nossos carros, dentro do conceito asset-light. A Pole Motorsport ficará responsável pelos dois carros e todo o suporte de pista para as meninas. Estamos muito confiantes de que será uma excelente temporada”, concluiu Carlos SG.
