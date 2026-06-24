NASCAR Brasil: SG28 Racing chega ao Velocitta em busca de mais pódios

A quarta etapa da NASCAR Brasil será disputada no Autódromo Velocitta, entre os dias 26 e 28 de junho. A SG28 Pro Racing Team chega ao circuito localizado na região de Mogi-Guaçu, no inteiro do estado de São Paulo, com a expectativa em alta depois dos bons resultados de Bruna Tomaselli e Tata Calderón na etapa anterior.

“Nosso objetivo é seguir somando o maior número de pontos para o campeonato e, claro, buscar mais uma vitória. A equipe trabalhou muito nos ajustes e estamos com boas expectativas. Velocittá é um dos circuitos mais técnicos da temporada e isso nos deixa animados”, analisou o CEO da SG28 Pro Racing, Carlos SG.

A catarinense Bruna Tomaselli lidera o campeonato na categoria Rookie depois de obter mais um pódio.

“Chego com ainda mais vontade de conquistar os resultados depois de tudo que enfrentamos em Interlagos. A equipe trabalhou bastante entre as corridas para chegarmos ao Velocitta com um ótimo acerto. É uma pista que gosto muito, e a expectativa está alta porque será minha primeira vez com o carro da NASCAR Brasil por lá”, declarou a piloto.

Após ter seu melhor resultado na temporada, a colombiana Tatiana Calderón chega mais confiante. Mais uma vez, ela terá o desafio da adaptação a uma pista que nunca andou.



“Parece ser uma pista muito técnica. Tenho treinado bastante no simulador e assistido a corridas anteriores para chegar o mais preparada possível. Tenho muita fé de que este fim de semana será um novo começo para a minha temporada graças ao trabalho que a equipe está fazendo. Estou ansiosa para ver o que podemos alcançar neste fim de semana. Quero agradecer ao Carlos, a toda a equipe SG28 e a cada um dos nossos patrocinadores pelo apoio, que torna possível continuarmos competindo no mais alto nível”, avalia a piloto.

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