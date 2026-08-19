NASCAR Brasil: SG28 Racing corre em casa por mais pódios
Equipe londrinense fará estreia caseira com Bruna Tomaselli e Tata Calderón
Foto de: Rodrigo Guimarães
Pela primeira vez a SG28 Racing fará uma etapa em casa desde que iniciou o projeto na NASCAR Brasil. A sexta etapa da temporada acontece no próximo fim de semana no Autódromo Ayrton Senna e amplia as expectativas do time paranaense para seguir com a conquista de bons resultados com as pilotos Bruna Tomaselli e Tata Calderón.
“Corrida em casa é sempre bom, por estar perto de família e amigos. Porém, aumenta muito a responsabilidade por resultados. Mas, tenho a certeza de que as meninas irão representar muito bem a SG28 Racing na pista e conquistar grandes resultados. Será uma semana brilhante para nós”, comentou Carlos SG, CEO da SG28 Racing.
Com uma vitória e dois pódios, Bruna Tomaselli chega muito motivada para a corrida em Londrina. A catarinense tem se destacado na temporada e segue na briga pelo título da categoria Challenge, ocupando a vice-liderança.
“Chego animadíssima por ser a etapa na casa da SG28 Racing e por poder contar com o “professor” Carlos SG nas dicas da pista que ele conhece muito bem. Tenho a certeza que ele nos auxiliará muito e faremos uma grande corrida. Estamos com pouco mais da metade do campeonato completada e com boas chances de brigar pelo título”, afirma a piloto que destaca o retorno aos autódromos mistos após a prova no trioval cuiabano. “Isso muda as estratégias e torna a competição mais acirrada”, pontua a piloto. Empreendimentos e Quality Esquadrias de Alumínios.
Tata Calderón também aposta em seguir o ritmo de evolução na temporada e buscar seu segundo pódio. A colombiana fará homenagens às vítimas do terremoto em seu país.
“Vou correr com o meu coração na Colômbia. Quero homenagear todos que estão reconstruindo suas vidas. Será minha primeira vez na pista de Londrina, que é a casa da SG28 Racing. Isso me motiva ainda mais. Pleo que vi nos treinos em simulador, é uma pista técnica, no estilo old school, e isso me encanta”, afirmou a piloto.
Programação
Na sexta-feira (21), a NASCAR Brasil realiza o Shakedown, treino extra e o primeiro treino livre. No sábado, a programação segue com treinos, classificação e a Sprint Race classificatória, marcada a partir das 14h08 com transmissão ao vivo no Youtube da NASCAR Brasil. As duas corridas da etapa acontecem no domingo (23), às 9h02 e 14h08, com transmissões no SBT, ESPN, Disney+, NSports e o canal oficial da NASCAR Brasil no YouTube (@NASCARBrasil).
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