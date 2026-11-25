A partir desta sexta-feira (27), a NASCAR Brasil abre as atividades de pista para a decisão da temporada que acontecerá no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília. Será a primeira vez que a categoria compete no anel externo de 2.919 metros, e, consequentemente, será a primeira vez das pilotos Tata Calderón e Bruna Tomaselli na pista do Centro-Oeste.

As representantes da SG28 Racing chegam com metas bem definidas para a final: Tata pode ser campeã em duas categorias, enquanto Bruna almeja mais uma vitória na temporada para coroar um ano de muitas conquistas.

“Estamos empolgados para esta final e vamos trabalhar muito para que as meninas possam celebrar mais resultados positivos para coroar essa temporada que tem sido magnífica para nosso projeto. Já temos vitória no geral, vitória na Challenge e estamos na disputa pelo título. Agora, é fechar com chave de ouro!”, avalia Carlos SG, gestor do Projeto SG28 Racing.

Tata Calderón, primeira mulher a vencer uma corrida no geral da NASCAR Brasil, garantiu vaga nos play-offs e tem possibilidade matemática de conquista de título na classe Challenge e como Rookie of The Year.

“Será minha primeira vez no circuito e estou ansiosa para ver de perto esse oval de cinco curvas muito rápidas. Creio que será muito especial. Tenho trabalhado bastante no simulador para chegar melhor preparada. Depois de ganhar em Curvelo e liderar em Chapecó, quero fechar o ano da melhor maneira: com título na Rookie of the Year e um top 10 na classificação geral”, afirmou a colombiana.

Bruna Tomaselli vem da conquista de um pódio em casa e, agora, quer aproveitar as últimas corridas para fechar o campeonato com uma boa colocação. “Serão três corridas e muitos pontos em jogo. Matematicamente, ainda posso chegar entre os quatro primeiros da classe Challenge. Então é trabalhar para isso, pontuar bastante e terminar bem o ano”, comentou.

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