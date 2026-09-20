NASCAR Brasil: Tatiana Calderón vence corrida 2 e faz história em Curvelo
Colombiana se tornou a primeira mulher na história da categoria a conseguir um triunfo
Fez história em Curvelo! Tatiana Calderón venceu a corrida 2 da NASCAR Brasil no oval de Curvelo e se tornou a primeira mulher na história da categoria a conseguir o feito. O fim de semana, de forma geral, foi um destaque para Calderón que foi quarta colocada na primeira corrida geral e segunda na classe challenge.
A corrida
A largada da prova aconteceu de maneira tranquila, sem incidentes. Com seis voltas completadas, o líder do campeonato Thiago Camilo se mantinha em sexto lugar apenas observando as tentativas do segundo colocado, Gabriel Casagrande no fundo do pelotão. Na pista, Tatiana Calderón colocou de lado para cima de Alfredinho Ibiapina, mas não conseguiu assumir o segundo lugar.
O cronômetro marcava 26 minutos quando Nicolas Costa bateu com a lateral direita do carro no muro e o safety car precisou ser acionado já que a suspensão do #69 quebru e ele ficou parado no traçado.
Na relargada, Ibiapina e Bueno se tocaram e Cacá rodou no meio da pista. Antes mesmo de uma volta ser completada, o safety car retornou a ação. Com isso, a liderança passou para as mãos de Tata Calderón. Neste momento, o pódio estava composto por Calderón, Arthur Gama e Felipe Malinowski.
Thiago Camilo, que liderava o campeonato, abandonou a corrida. Na relargada, Tatiana segurou a posição evitando o bote de Gama. Nos 15 minutos finais, Firás Fahs foi punido com acréscimo de 7s no tempo por estar pilotando sem o capô.
Aproveitando uma 'bobeada' de Gama, Malinowski ultrapassou Arthur e assumiu o P2. Nos últimos dez minutos, Felipe começou a colocar pressão em cima da piloto da SG28 pela vitória e quase foi para o muro.
Ao tentar mergulhar para cima de Arthur Gama, Felipinho Tozzo rodou na frente do adversário e perdeu o quarto lugar. Lá na frente, Calderón e Malinowski disputavam uma corrida própria, a 2s de vantagem do restante do pelotão.
Ricardinho Maurício, buscando uma vaga nos playoffs, colocou de lado, pressionou e buscou o terceiro lugar de Gama. Repetindo a tentativa de voltas anteriores, Felipe voltou a colar na traseira de Calderón na briga pela vitória.
A disputa entre os dois primeiros seguiu a mesma até o fim, com a colombiana tendo que fazer um traçado diferente para impedir a ultrapassagem de Felipe. No fundo do grid, na última volta da corrida Firás Fahs acertou Murilo Rocha com jeito e acabou acertando Gabriel Casagrande também no bolo.
Resultado
|Pos
|No.
|Name
|Model
|Class
|Laps
|Total Tm
|Diff
|Best Tm
|1
|25
|TATIANA CALDERON
|Ford
|CHA
|57
|33:57.418
|—
|29.554
|2
|19
|FELIPE MALINOWSKI
|GM
|CHA
|57
|33:57.945
|0.527
|29.527
|3
|90
|RICARDO MAURICIO
|GM
|BRA
|57
|34:04.369
|6.951
|29.675
|4
|9
|ARTHUR GAMA
|GM
|BRA
|57
|34:05.035
|7.617
|29.715
|5
|11
|WITOLD RAMASAUSKAS
|GM
|CHA
|57
|34:05.580
|8.162
|29.608
|6
|17
|JUNINHO BERLANDA
|Ford
|CHA
|57
|34:05.755
|8.337
|29.632
|7
|8
|ALFREDINHO IBIAPINA
|Ford
|CHA
|57
|34:06.142
|8.724
|29.798
|8
|99
|GALID OSMAN
|GM
|BRA
|57
|34:07.247
|9.829
|29.847
|9
|87
|JORGE MARTELLI
|GM
|BRA
|57
|34:09.915
|12.497
|29.771
|10
|0
|CACÁ BUENO
|GM
|BRA
|57
|34:11.036
|13.618
|29.743
|11
|34
|DUDES CASTRONEVES
|GM
|CHA
|57
|34:13.102
|15.684
|29.678
|12
|15
|TITO GIAFFONE
|Ford
|CHA
|57
|34:13.796
|16.378
|29.713
|13
|57
|FELIPE TOZZO
|GM
|CHA
|57
|34:19.273
|21.855
|29.697
|14
|83
|GABRIEL CASAGRANDE
|GM
|CHA
|56
|33:08.634
|1 Lap
|29.724
|15
|3
|FIRÁS FAHS
|GM
|CHA
|55
|33:14.687
|2 Laps
|29.612
|16
|55
|MURILO ROCHA
|Ford
|CHA
|55
|33:15.095
|2 Laps
|29.796
|17
|97
|BRUNA TOMASELLI
|Ford
|CHA
|55
|34:24.033
|2 Laps
|29.782
Not classified (75% = 42 Laps)
|No.
|Name
|Model
|Class
|Laps
|Total Tm
|Diff
|Best Tm
|46
|VITOR GENZ
|Ford
|BRA
|20
|16:24.447
|37 Laps
|29.839
|5
|DENIS NAVARRO
|GM
|BRA
|15
|10:32.215
|42 Laps
|29.797
|21
|THIAGO CAMILO
|GM
|BRA
|15
|10:36.546
|42 Laps
|29.906
|28
|GUI BACKES
|Ford
|CHA
|14
|9:52.239
|43 Laps
|30.032
|69
|NICOLAS COSTA
|GM
|CHA
|9
|5:55.702
|48 Laps
|29.856
|85
|GUSTAVO BANDEIRA
|GM
|CHA
|—
|—
|—
|—
MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
NASCAR Brasil: Tatiana Calderón vence corrida 2 e faz história em Curvelo
MotoGP: Moreira lamenta falta de "sensação positiva" com a moto no GP da Áustria
Alonso considera aposentadoria definitiva da F1 e ida ao WEC em 2027, diz site
MotoGP: Martín deixa de lado cirurgia no braço após desempenho no GP da Áustria
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários