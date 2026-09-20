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Relato da corrida
NASCAR Brasil Curvelo

NASCAR Brasil: Tatiana Calderón vence corrida 2 e faz história em Curvelo

Colombiana se tornou a primeira mulher na história da categoria a conseguir um triunfo

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Publicado:
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Fez história em Curvelo! Tatiana Calderón venceu a corrida 2 da NASCAR Brasil no oval de Curvelo e se tornou a primeira mulher na história da categoria a conseguir o feito. O fim de semana, de forma geral, foi um destaque para Calderón que foi quarta colocada na primeira corrida geral e segunda na classe challenge.

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A corrida

A largada da prova aconteceu de maneira tranquila, sem incidentes. Com seis voltas completadas, o líder do campeonato Thiago Camilo se mantinha em sexto lugar apenas observando as tentativas do segundo colocado, Gabriel Casagrande no fundo do pelotão. Na pista, Tatiana Calderón colocou de lado para cima de Alfredinho Ibiapina, mas não conseguiu assumir o segundo lugar. 

O cronômetro marcava 26 minutos quando Nicolas Costa bateu com a lateral direita do carro no muro e o safety car precisou ser acionado já que a suspensão do #69 quebru e ele ficou parado no traçado. 

 

Na relargada, Ibiapina e Bueno se tocaram e Cacá rodou no meio da pista. Antes mesmo de uma volta ser completada, o safety car retornou a ação. Com isso, a liderança passou para as mãos de Tata Calderón. Neste momento, o pódio estava composto por Calderón, Arthur Gama e Felipe Malinowski.

Thiago Camilo, que liderava o campeonato, abandonou a corrida. Na relargada, Tatiana segurou a posição evitando o bote de Gama. Nos 15 minutos finais, Firás Fahs foi punido com acréscimo de 7s no tempo por estar pilotando sem o capô.

Aproveitando uma 'bobeada' de Gama, Malinowski ultrapassou Arthur e assumiu o P2. Nos últimos dez minutos, Felipe começou a colocar pressão em cima da piloto da SG28 pela vitória e quase foi para o muro. 

 

Ao tentar mergulhar para cima de Arthur Gama, Felipinho Tozzo rodou na frente do adversário e perdeu o quarto lugar. Lá na frente, Calderón e Malinowski disputavam uma corrida própria, a 2s de vantagem do restante do pelotão. 

Ricardinho Maurício, buscando uma vaga nos playoffs, colocou de lado, pressionou e buscou o terceiro lugar de Gama. Repetindo a tentativa de voltas anteriores, Felipe voltou a colar na traseira de Calderón na briga pela vitória. 

 

A disputa entre os dois primeiros seguiu a mesma até o fim, com a colombiana tendo que fazer um traçado diferente para impedir a ultrapassagem de Felipe. No fundo do grid, na última volta da corrida Firás Fahs acertou Murilo Rocha com jeito e acabou acertando Gabriel Casagrande também no bolo. 

Resultado

Pos No. Name Model Class Laps Total Tm Diff Best Tm
1 25 TATIANA CALDERON Ford CHA 57 33:57.418 29.554
2 19 FELIPE MALINOWSKI GM CHA 57 33:57.945 0.527 29.527
3 90 RICARDO MAURICIO GM BRA 57 34:04.369 6.951 29.675
4 9 ARTHUR GAMA GM BRA 57 34:05.035 7.617 29.715
5 11 WITOLD RAMASAUSKAS GM CHA 57 34:05.580 8.162 29.608
6 17 JUNINHO BERLANDA Ford CHA 57 34:05.755 8.337 29.632
7 8 ALFREDINHO IBIAPINA Ford CHA 57 34:06.142 8.724 29.798
8 99 GALID OSMAN GM BRA 57 34:07.247 9.829 29.847
9 87 JORGE MARTELLI GM BRA 57 34:09.915 12.497 29.771
10 0 CACÁ BUENO GM BRA 57 34:11.036 13.618 29.743
11 34 DUDES CASTRONEVES GM CHA 57 34:13.102 15.684 29.678
12 15 TITO GIAFFONE Ford CHA 57 34:13.796 16.378 29.713
13 57 FELIPE TOZZO GM CHA 57 34:19.273 21.855 29.697
14 83 GABRIEL CASAGRANDE GM CHA 56 33:08.634 1 Lap 29.724
15 3 FIRÁS FAHS GM CHA 55 33:14.687 2 Laps 29.612
16 55 MURILO ROCHA Ford CHA 55 33:15.095 2 Laps 29.796
17 97 BRUNA TOMASELLI Ford CHA 55 34:24.033 2 Laps 29.782

Not classified (75% = 42 Laps)

No. Name Model Class Laps Total Tm Diff Best Tm
46 VITOR GENZ Ford BRA 20 16:24.447 37 Laps 29.839
5 DENIS NAVARRO GM BRA 15 10:32.215 42 Laps 29.797
21 THIAGO CAMILO GM BRA 15 10:36.546 42 Laps 29.906
28 GUI BACKES Ford CHA 14 9:52.239 43 Laps 30.032
69 NICOLAS COSTA GM CHA 9 5:55.702 48 Laps 29.856
85 GUSTAVO BANDEIRA GM CHA

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