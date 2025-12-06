Thiago Marques, CEO da Sports & Racing Brasil (SRB), anunciou, na manhã de sábado (06), que uma nova categoria brasileira de corrida de picapes estreará em 2027, com motores fornecidos pela Horse Powertrain, empresa independente que produz trens de força para o mundo todo.

O motor dos carros será o Horse H13 de 1.3 litro, 4 cilindros em linha turbo flex e 27kgfm que já equipa os Renault Duster do mercado brasileiro, mas que terá uma preparação especial de mais de 200cv. O câmbio será da Sadev de seis marchas com power shift e paddle shift. A fabricação será nas instalações da Horse em Curitiba.

Com um cabeçote em formato Delta e coletor de escape integrado, o HORSE H13 é um sistema compacto, leve e com baixo centro de gravidade. Combinado a outros avanços - incluindo eletrônica sofisticada para controlar a wastegate do turbo e a válvula de escape, além de um sistema exclusivo de injeção direta - o HORSE H13 entrega alta potência e torque, com excelente eficiência de consumo.

A categoria baseada em etanol oferece um ciclo well-to-wheel baixo em carbono, reduzindo 70% de emissão de CO2 comparada a um combustível fóssil, e diminuindo a pegada ambiental do automobilismo.

O chassi será baseado no atual, com bolha de fibra de vidro, e com peso de 860 kg. Os pneus serão Pirelli Slick 265/645/R18, com sistema eletrônico Injepro e de aquisição de dados de Pro Tune, além de suspensão independente em triângulos nas quatro rodas.

Thiago Marques, CEO da Sports e Racing Brasil (SRB), revelou que as picapes já estão em desenvolvimento e em testes de pista, com mais de mil quilômetros já rodados, mas que a data de 2027 foi escolhida para o melhor estabelecimento da categoria.

Em 2026, corridas especiais em pistas de asfalto e de terra serão realizadas para testar e mostrar ao público as novas picapes já em ação, além de ativações nas etapas da NASCAR Brasil e um evento de lançamento.

“Para a Horse Powertrain, entrar no automobilismo brasileiro é uma demonstração clara de quem somos e do que podemos oferecer", disse Patrice Haettel, CEO da Horse Technologies. "A competição é o ambiente perfeito para testar tecnologia, confiabilidade e desempenho, e fazê-lo ao lado da SRB nos permite mostrar toda a capacidade do nosso motor HORSE H13 — produzido aqui no Brasil."

"Esta parceria combina dois valores que compartilhamos plenamente: inovação e espírito competitivo. O automobilismo é um laboratório real e desafiador, e temos orgulho de ver o HORSE H13, fabricado localmente, impulsionando esta nova categoria que promove talento, indústria e tecnologia brasileira.”

