Daqui um mês, a NASCAR Brasil realizará a sua segunda prova de longa duração, a #100miles, nas curvas de alta velocidade do Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. A grande novidade é que, desta vez, será em corrida noturna programada para sábado, 12 de julho.

O campeonato adota regularmente o estilo Sprint Race, mas pelo segundo ano adota em uma das nove etapas da temporada parâmetros diferenciados para a corrida com 1h10 de duração seguida de corrida com um pit stop obrigatório.

A prova no circuito do oeste paranaense é válida para a quinta etapa do calendário 2025. O treino classificatório, que definirá o grid da corrida, terá duas voltas independentes para cada carro. A corrida 100 milhas será dividida em dois estágios, com parada obrigatória de box para reabastecimento, além de troca de piloto para quem compete em dupla. Ao todo, na etapa, serão 50 pontos em jogo, 25 pontos para cada estágio.

“Estamos muito animados com mais essa inovação com a corrida noturna em Cascavel e em estilo de longa duração. Será mais uma marca história do evento e para o autódromo que tem tradição no automobilismo nacional, e isto é algo que nos deixa muito orgulhosos. Temos a convicção que teremos um grande evento”, afirma Thiago Marques, responsável pela NASCAR Brasil.

As nove etapas que compõem o calendário da NASCAR Brasil estão divididas em duas séries: o campeonato Brasileiro, com seis etapas (duas corridas em cada), – Campo Grande (MS), Londrina (PR), Interlagos (SP), Tarumã (RS), Cascavel (PR) e Velocitta (SP) –, e as três etapas da “Special Edition” – Curvelo (MG), Velocitta (SP) e Interlagos (SP) –, com três corridas cada. Da somatória dessas séries sairá o campeão do Overall, NASCAR Brasil e da categoria Challenge.

RUSSELL 1º, Lando 2º, BORTOLETO BATE HULK! McLaren TIRO NO PÉ? Max e VASSEUR EM XEQUE! TLs do Canadá

Watch: SEXTA-LIVRE: TUDO dos TREINOS LIVRES para o GP DO CANADÁ de F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

DRUGO NA CADILLAC? Pérez e Bottas no páreo, PROBLEMA DE BORTOLETO, Norris ingênuo: GERALDO RODRIGUES

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!