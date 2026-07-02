NASCAR Brasil terá corrida noturna no anel externo de Cuiabá

A contagem regressiva começou! Com menos de um mês para a quinta etapa da temporada 2026 da NASCAR Brasil, marcada para o dia 1º de agosto, no Autódromo de Cuiabá, a categoria se prepara para o 'Nigh Challenge'.

A prova no Mato Grosso reunirá três ingredientes que prometem mexer com o campeonato: será a primeira disputa da temporada no anel externo do circuito mato-grossense, terá duração de 1h10 minutos de corrida com pitstop obrigatório e também a tradicional Night Challenge, realizada sob a iluminação da noite.

A etapa marca um momento importante da temporada. Depois das quatro primeiras rodadas em circuitos mistos, o campeonato entra em uma sequência de desafios no anel externo, um traçado de características distintas que costuma equilibrar as forças e abrir espaço para surpresas.

Acertos específicos de suspensão, aerodinâmica e velocidade de reta passam a ter papel decisivo, podendo mudar a ordem de forças entre equipes e pilotos.

Além da estreia do anel externo em 2026, Cuiabá recebe a 14ª edição de uma corrida noturna organizada pela categoria, tradição iniciada ainda nos tempos da Sprint Race Brasil, pioneira na realização de provas noturnas no automobilismo brasileiro.

Ao longo dessa história, Londrina (PR) consolidou-se como a principal casa da Night Challenge, com dez edições realizadas no Autódromo Internacional Ayrton Senna. O conceito também passou por Interlagos, que recebeu a Race of Champions em 2018, vencida por Diego Ramos, e a Sunset Race em 2024, com vitória do piloto da NASCAR Cup Series, Daniel Suárez. Em 2025, foi a vez de Cascavel sediar a Night Challenge, em uma etapa histórica que uniu as 100 Milhas à corrida noturna, com triunfo de Thiago Camilo.

Agora, Cuiabá escreve um novo capítulo dessa trajetória. Além do espetáculo proporcionado pelas corridas sob os refletores, a programação noturna também ajuda a amenizar as altas temperaturas da capital mato-grossense, reduzindo o desgaste físico dos pilotos e preservando melhor os equipamentos ao longo da prova.

Com clima diferente, estratégia específica e um dos formatos mais aguardados pelos fãs, a quinta etapa promete ser um divisor de águas na temporada da NASCAR Brasil.

A expectativa é de uma disputa intensa, capaz de redefinir a classificação do campeonato justamente no momento em que a temporada entra em sua segunda metade.

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