A NASCAR Brasil Series terá mais uma mulher no grid na temporada 2026. A catarinense Antonella Bassani, de 20 anos, fará sua estreia na categoria pela equipe Full Time Sports, a bordo do #72, durante a oitava etapa do campeonato com três corridas, entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro, no Autódromo Internacional de Chapecó “Márcio Vaccaro”, em Santa Catarina.

A participação confirma o 25º carro no grid da categoria e marca um momento especial na trajetória da piloto: além de conhecer um novo campeonato e o carro da NASCAR Brasil (RiSE), Antonella terá pela primeira vez o desafio de competir em um circuito oval. A etapa também terá um significado especial por representar sua estreia na NASCAR Brasil justamente em sua região natal, diante de familiares, amigos e patrocinadores que acompanham sua carreira desde o kart.

“Estou muito contente com a oportunidade de conhecer uma nova categoria e um novo carro. Será também minha primeira vez em um oval, e isso é um desafio adicional que me motiva bastante. Felizmente, já conheço a equipe Full Time, que me acolheu muito bem em outras categorias, e temos um bom entrosamento que deve me ajudar a entender uma etapa cheia de tantas novidades”, destaca Antonella.

A piloto acompanha a NASCAR Brasil sempre que possível e conhece algumas das características que tornam as disputas da categoria especialmente competitivas. “Vejo que é uma categoria muito disputada e que os carros dão bastante vácuo. Tem também as relargadas em filas duplas, que costumam render bons momentos depois das bandeiras amarelas”, comenta.

Experiência em categorias nacionais

Apesar da estreia na NASCAR Brasil, Antonella já acumula experiência em importantes competições do automobilismo brasileiro, conquistou o título da Porsche Cup Challenge em 2023 e compete há duas temporadas.

Sua trajetória também inclui a participação na primeira edição do FIA Girls on Track, iniciativa voltada à ampliação da presença feminina no automobilismo, além de participações na Stock Car pela equipe Full Time Sports. O reencontro com a estrutura da equipe é um dos fatores que contribuem para sua confiança na adaptação ao novo desafio.

Na etapa de Chapecó, a atenção estará voltada à aprendizagem das particularidades do oval de 1.452 metros, disputado no sentido horário, em que o posicionamento do carro, o aproveitamento do vácuo e a proximidade entre os competidores exigem concentração constante.

“Nunca corri em pista oval e espero um grande desafio, com os carros andando sempre bem próximos. Será importante ficar atenta a cada detalhe”, afirma a piloto, que também terá pela frente a etapa final da temporada, em Brasília, no dia 29 de novembro.

Natural de Concórdia, no oeste catarinense, Antonella reside atualmente em São Paulo. Competir em Chapecó, portanto, representa a oportunidade de correr novamente perto de suas origens, em um momento importante para o automobilismo regional, com a inauguração do novo autódromo.

“O mais importante para mim neste projeto é ter a oportunidade de correr em casa na inauguração do autódromo de Chapecó, diante dos meus familiares, amigos e patrocinadores locais que confiam no meu trabalho desde o kart. A vida toda eu tive que viajar para correr e agora, com essa pista nova na minha região, sei que será um impulso muito grande para o esporte a motor”, ressalta.

A chegada de Antonella Bassani reforça a presença feminina na NASCAR Brasil, que já conta com Bruna Tomaselli e Tatiana Calderón, e amplia a diversidade do grid para a fase decisiva do campeonato.

A NASCAR Brasil Series conta com as montadoras Chevrolet e Ford, patrocínio de Pirelli, Shopee e Karter, além dos fornecedores oficiais Frum, Militec1, Servitec, Nano4you, Tecpads, Sparco, Viemar, Zanoello e Rodas Raw.

Serviço

Pilota: Antonella Bassani

Equipe: Full Time Sports

Carro: #72

Cidade natal: Concórdia (SC)

Residência: São Paulo (SP)

Data de nascimento: 12 de abril de 2006

Instagram: @antonella_bassani

NASCAR Brasil Series 2026 – 8ª etapa | Playoffs

Data: 30 de outubro a 1º de novembro

Local: Autódromo Internacional de Chapecó “Márcio Vaccaro” (SC)

Traçado: Oval, com 1.452 metros de extensão, no sentido horário

Calendário NASCAR Brasil Series 2026

Evento Pré-temporada – 22 de março – Circuito Panamericano Pirelli

1ª Etapa – 12 de abril – Santa Cruz do Sul (RS)

2ª Etapa – 03 de maio – Cascavel (PR)

3ª Etapa – 31 de maio – Interlagos (SP)

4ª Etapa – 28 de junho – Velocitta (SP)

5ª Etapa – 01 de agosto – Cuiabá (MT)

6ª Etapa – 23 de agosto – Londrina (PR)

7ª Etapa – 20 de setembro – Curvelo (MG)

8ª Etapa – 01 de novembro – Chapecó (SC)

9ª Etapa / Grande Final – 29 de novembro – Brasília (DF)

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