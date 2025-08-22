A NASCAR Brasil Series chega à decisão do Campeonato Brasileiro neste fim de semana, com a disputa da sexta das nove etapas da temporada 2025. A abertura das atividades de pista no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, aconteceu nesta quente sexta-feira, 22 de agosto. Um dia de checar todos os carros Chevrolet Camaro e Ford Mustang na pista de 3.493 metros de extensão.

Thiago Camilo (Full Time #21) foi o piloto mais rápido do primeiro treino oficial da etapa ao marcar 1min38s239. Na sequência, o companheiro de equipe Alfredinho Ibiapina (#8) cravou 1min39s097, Rubens Barrichello (#91) em 1min39s417, Felipinho Tozzo (#57) com 1min39s992 e Tito Giaffone (#15) em 1min40s024.

A etapa Match Point marca o fim da disputa do campeonato brasileiro, mas não o fim da temporada. A partir de setembro, a NASCAR Brasil entra na fase do Special Edition, com três etapas restantes. Da somatória dessas séries sairá o campeão do Overall na NASCAR Brasil e da Challenge e, ainda, do Rookie Of The Year.

Onde assistir

A etapa final será transmitida ao vivo pela RedeTV! (TV aberta), ESPN e Disney+ (TV fechada), além do canal oficial da categoria no YouTube (@nascarbrasil).

Resultado do primeiro treino da Etapa Match Point:

1) #21 Thiago Camilo, Full Time, Ford Mustang, 1m38s239

2) #8 Alfredinho Ibiapina (rookie), Challenge, Full Time, Ford Mustang, 1m39s097

3) #91 Rubens Barrichello, Full Time, Ford Mustang, 1m39s417

4) #57 Felipinho Tozzo, Challenge, Team RC, Chevrolet Camaro, 1m39s992

5) #15 Tito Giaffone (rookie), Challenge, Full Time, Ford Mustang, 1m40s024

6) #22 Victor Andrade, Full Time, Ford Mustang, 1m40s269

7) #17 Pietro Rimbano, Challenge, RMattheis, 1m40s486

8) #28 Gui Backes, Challenge, Vogel, Ford Mustang, 1m40s491

9) #46 Vitor Genz, RMattheis, Chevrolet Camaro, 1m40s510

10) #10 Adalberto Baptista, Challenge, Team RC, Chevrolet Camaro, 1m40s648

11) #11 Witold Ramasauskas, Team RC, Chevrolet Camaro, 1m40s659

12) #87 Jorge Martelli, Challenge, Team RC, Chevrolet Camaro, 1m40s779

13) #83 Gabriel Casagrande, MX Vogel, Ford Mustang, 1m40s979

14) #2 Léo Torres, MX Vogel, Ford Mustang, 1m41s252

15) #7 Julio Campos /Alex Seid, MX Vogel, Ford Mustang, 1m41s586

16) #99 Galid Osman, Team RC, Chevrolet Camaro, 1m41s959

17) #16 Antonio Junqueira, MX Vogel, Ford Mustang, 1m42s450

19) #84, Vinicius Canhedo (rookie), Challenge, Full Time, Ford Mustang, 1m44s413

20) #9 Nick Monteiro, MX Vogel, Ford Mustang, 1m45s733

21) #1 Ricardo Zonta, RMattheis, Chevrolet Camaro, 1m59s349

22) #0 Cacá Bueno, Team RC, Chevrolet Camaro, 2m05s259

23) #4 Cayan Chianca, RMattheis, Chevrolet Camaro, sem tempo

24) #37 Raphael Teixeira, RMattheis, Chevrolet Camaro, sem tempo

