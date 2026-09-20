NASCAR Brasil: Thiago Camilo passa ileso, vence corrida 1 em Curvelo e assume liderança do campeonato
Última corrida da etapa regular acontece ainda neste domingo, às 14h
Presente de aniversário para Thiago Camilo! O piloto da Full Time venceu a primeira corrida da NASCAR Brasil em Curvelo depois do pole position, Vitor Genz, acertar em cheio o muro na reta final da prova.
Com a vitória, o piloto do carro #21 assumiu a liderança do campeonato, superando Gabriel Casagrande.
A corrida
Antes da largada acontecer, os pilotos precisaram dar outra volta de apresentação por conta do carro de Gui Backes que teve problema na pista. Quando autorizada, o início da prova aconteceu de maneira limpa, sem incidentes.
Com 17 minutos no relógio, Gustavo Bandeira rodou sozinho na pista e acabou acertando os carros de Juninho Berlanda, Tito Giaffone e Bruna Tomaselli. Por isso, a bandeira amarela foi acionada.
A relargada aconteceu com 11 minutos restantes de prova, mas durou poucos minutos. Jorge Martelli perdeu o controle e atravessou a pista acertando Felipinho Tozzo. O safety car retornou à pista.
A oito minutos do fim, mais uma relargada foi dada. Nos quatro últimos minutos, Gabriel Casagrande abandonou a prova com problemas no carro e zerando a pontuação. Segundos depois, o líder da prova, Vitor Genz acertou o muro com tudo causando outro safety car.
A relargada aconteceu com duas voltas para o fim e Thiago Camilo venceu sem problemas.
Resultado
|Pos.
|Nº
|Nome
|Modelo
|Classe
|Laps
|Total Tm
|Diff
|Best Tm
|1
|21
|THIAGO CAMILO
|Ford
|BRA
|32
|24:25.271
|—
|29.354
|2
|9
|ARTHUR GAMA
|GM
|BRA
|32
|24:25.539
|0.268
|29.539
|3
|11
|WITORIADASMAUSKAS
|GM
|CHA
|32
|24:25.901
|0.630
|29.446
|4
|25
|TATIANA CALDERON
|Ford
|CHA
|32
|24:26.140
|0.869
|29.834
|5
|8
|ALFREDINHO IBIAPINA
|Ford
|CHA
|32
|24:26.407
|1.136
|29.624
|6
|0
|CACÁ BUENO
|GM
|BRA
|32
|24:26.571
|1.300
|29.827
|7
|5
|DENIS NAVARRO
|GM
|BRA
|32
|24:27.153
|1.882
|29.466
|8
|19
|FELIPE MALOWSKI
|GM
|CHA
|32
|24:27.390
|2.119
|29.662
|9
|57
|FELIPE TOZZO
|GM
|CHA
|32
|24:27.628
|2.357
|30.004
|10
|17
|JUNINHO BERLANDA
|Ford
|CHA
|32
|24:28.247
|2.976
|29.961
|11
|90
|RICARDO MAURICIO
|GM
|BRA
|32
|24:28.836
|3.565
|29.972
|12
|34
|DUDE'S CASTRONOVES
|GM
|CHA
|32
|24:29.064
|3.793
|29.999
|13
|55
|MURILO ROCHA
|Ford
|CHA
|32
|24:29.774
|4.503
|30.662
|14
|69
|NICOLAS COSTA
|GM
|BRA
|32
|24:33.914
|8.643
|29.753
|15
|99
|GALID OSMAN
|GM
|BRA
|32
|24:35.583
|10.312
|29.976
|16
|87
|JORGE MARTELLI
|GM
|BRA
|32
|24:37.750
|12.479
|29.892
|17
|3
|FIRÁS FAHS
|GM
|CHA
|25
|18:50.301
|7 Laps
|29.363
|18
|46
|VITOR GENZ
|Ford
|BRA
|24
|18:17.423
|8 Laps
|29.345
|19
|83
|GABRIEL CASAGRANDE
|GM
|BRA
|24
|18:23.807
|8 Laps
|29.901
Não classificados — 75% = 24 voltas
|Pos.
|Nº
|Nome
|Modelo
|Classe
|Laps
|Total Tm
|Diff
|Best Tm
|—
|85
|GUSTAVO BANDEIRA
|GM
|CHA
|7
|5:39.483
|25 Laps
|30.683
|—
|15
|TITO GIFFONE
|Ford
|CHA
|7
|5:39.610
|25 Laps
|30.975
|—
|97
|BRUNA TOMASELLI
|Ford
|CHA
|7
|5:40.326
|25 Laps
|30.591
|—
|28
|GUI BACKES
|Ford
|CHA
|—
|—
|—
|—
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