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Relato da corrida
NASCAR Brasil Curvelo

NASCAR Brasil: Thiago Camilo passa ileso, vence corrida 1 em Curvelo e assume liderança do campeonato

Última corrida da etapa regular acontece ainda neste domingo, às 14h

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
Thiago Camilo; Full Time Sports

Presente de aniversário para Thiago Camilo! O piloto da Full Time venceu a primeira corrida da NASCAR Brasil em Curvelo depois do pole position, Vitor Genz, acertar em cheio o muro na reta final da prova. 

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Com a vitória, o piloto do carro #21 assumiu a liderança do campeonato, superando Gabriel Casagrande. 

A corrida

Antes da largada acontecer, os pilotos precisaram dar outra volta de apresentação por conta do carro de Gui Backes que teve problema na pista. Quando autorizada, o início da prova aconteceu de maneira limpa, sem incidentes. 

Com 17 minutos no relógio, Gustavo Bandeira rodou sozinho na pista e acabou acertando os carros de Juninho Berlanda, Tito Giaffone e Bruna Tomaselli. Por isso, a bandeira amarela foi acionada. 

 

A relargada aconteceu com 11 minutos restantes de prova, mas durou poucos minutos. Jorge Martelli perdeu o controle e atravessou a pista acertando Felipinho Tozzo. O safety car retornou à pista. 

A oito minutos do fim, mais uma relargada foi dada. Nos quatro últimos minutos, Gabriel Casagrande abandonou a prova com problemas no carro e zerando a pontuação. Segundos depois, o líder da prova, Vitor Genz acertou o muro com tudo causando outro safety car. 

 

A relargada aconteceu com duas voltas para o fim e Thiago Camilo venceu sem problemas. 

Resultado

Pos. Nome Modelo Classe Laps Total Tm Diff Best Tm
1 21 THIAGO CAMILO Ford BRA 32 24:25.271 29.354
2 9 ARTHUR GAMA GM BRA 32 24:25.539 0.268 29.539
3 11 WITORIADASMAUSKAS GM CHA 32 24:25.901 0.630 29.446
4 25 TATIANA CALDERON Ford CHA 32 24:26.140 0.869 29.834
5 8 ALFREDINHO IBIAPINA Ford CHA 32 24:26.407 1.136 29.624
6 0 CACÁ BUENO GM BRA 32 24:26.571 1.300 29.827
7 5 DENIS NAVARRO GM BRA 32 24:27.153 1.882 29.466
8 19 FELIPE MALOWSKI GM CHA 32 24:27.390 2.119 29.662
9 57 FELIPE TOZZO GM CHA 32 24:27.628 2.357 30.004
10 17 JUNINHO BERLANDA Ford CHA 32 24:28.247 2.976 29.961
11 90 RICARDO MAURICIO GM BRA 32 24:28.836 3.565 29.972
12 34 DUDE'S CASTRONOVES GM CHA 32 24:29.064 3.793 29.999
13 55 MURILO ROCHA Ford CHA 32 24:29.774 4.503 30.662
14 69 NICOLAS COSTA GM BRA 32 24:33.914 8.643 29.753
15 99 GALID OSMAN GM BRA 32 24:35.583 10.312 29.976
16 87 JORGE MARTELLI GM BRA 32 24:37.750 12.479 29.892
17 3 FIRÁS FAHS GM CHA 25 18:50.301 7 Laps 29.363
18 46 VITOR GENZ Ford BRA 24 18:17.423 8 Laps 29.345
19 83 GABRIEL CASAGRANDE GM BRA 24 18:23.807 8 Laps 29.901

Não classificados — 75% = 24 voltas

Pos. Nome Modelo Classe Laps Total Tm Diff Best Tm
85 GUSTAVO BANDEIRA GM CHA 7 5:39.483 25 Laps 30.683
15 TITO GIFFONE Ford CHA 7 5:39.610 25 Laps 30.975
97 BRUNA TOMASELLI Ford CHA 7 5:40.326 25 Laps 30.591
28 GUI BACKES Ford CHA

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