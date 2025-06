Vivendo a temporada de estreia no automobilismo após ter uma trajetória bem-sucedida no kart, Tito Giaffone vai até o autódromo de Tarumã, em Viamão (RS), para a disputa da quarta etapa da temporada 2025 da NASCAR Brasil. Será a primeira vez do piloto da Full Time no tradicional circuito gaúcho e a expectativa é de brigar pelas posições da frente entre os competidores da classe Challenge.

Tito aparece na sexta posição do campeonato após a disputa de três etapas e busca, em sua primeira vez correndo no circuito de 3.069 metros, avançar na classificação. Com 75 pontos em jogo somente neste final de semana, Tito vê na passagem pelo Rio Grande do Sul uma boa oportunidade de se aproximar dos primeiros colocados.

“Vai ser mais uma primeira vez nesta temporada na NASCAR Brasil. Nunca corri em Tarumã, então vou ter que buscar me adaptar rapidamente ao circuito para fazer uma classificação boa e brigar na frente nas corridas. Isso fará com que eu fique mais perto dos líderes do campeonato ao final da etapa”, diz Tito Giaffone.

Após três etapas, Tito Giaffone soma 60 pontos na classificação da classe Challenge da NASCAR Brasil e está apenas três distante do quinto colocado. O piloto que estreia no automobilismo neste ano aparece distante 34 pontos dos líderes do campeonato.

A programação da NASCAR Brasil começou com o primeiro treino livre nesta sexta-feira e terá sequência no sábado, com mais um treino, a classificação e a primeira corrida, marcada para 15h15. A prova que fecha a etapa de Tarumã tem largada às 14h15 de domingo. RedeTV!, ESPN, Disney+ e YouTube mostram a etapa ao vivo.

