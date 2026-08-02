NASCAR Brasil: Tito Giaffone destaca aprendizado após correr pela primeira vez em Cuiabá

Piloto da Full Time Sports na NASCAR Brasil, Tito Giaffone teve uma quinta etapa de campeonato desafiadora em Cuiabá (MT). O dono do carro número 15 conquistou uma sexta posição entre os competidores da categoria Challenge no estágio final da prova realizada na noite de sábado (1) no anel externo do Autódromo Internacional de Mato Grosso, depois de se recuperar de um incidente na primeira fase da disputa.

Logo no início da prova, Tito escapou da pista e ficou na brita. Após retornar ao traçado, o piloto conquistou o nono lugar em sua categoria no segmento inicial na capital mato-grossense. Na parte final, o piloto que faz seu segundo ano na NASCAR Brasil mostrou bom ritmo e cruzou a linha de chegada na sexta posição da Challenge e em 11º lugar geral.

“Foi uma etapa boa de aprendizado. Tem muita coisa para a gente estudar para buscar evoluir para as próximas etapas, começando por Londrina. Cuiabá foi desafiadora para a gente. No primeiro estágio, me envolvi em um acidente, rodei, mas consegui voltar para a corrida. Tinha muita brita no carro e, por conta disso, não conseguia andar em um ritmo legal. No estágio final eu tinha um bom ritmo e terminei em sexto na Challenge”, disse Tito.

Com os resultados em Cuiabá, Giaffone aparece na quarta posição do campeonato da categoria Challenge, somando 113 pontos, com uma campanha que conta com uma vitória, em Interlagos, três pódios e cinco chegadas entre os cinco primeiros, além de oito top-10.

A NASCAR Brasil dá sequência à temporada 2026 nos dias 22 e 23 de agosto, quando visita o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR), para a sexta etapa do ano, e a penúltima antes do início dos playoffs que definirão o título.

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