Destaque na etapa passada da NASCAR Brasil em Tarumã ao subir no pódio, Tito Giaffone volta a acelerar neste final de semana, desta vez no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR). O piloto da equipe Full Time Sports vem embalado pelo pódio no Rio Grande do Sul e tenta repetir a conquista em mais um circuito inédito na carreira.

“Será mais uma estreia para mim em um ano com muitas novidades. É meu primeiro ano nos carros após ter feito toda a minha formação no kart. Eu realizei treinos no simulador, mas será realmente a minha primeira vez acelerando um carro em Cascavel, então estou bastante animado”, diz Tito.

Giaffone conseguiu a maior escalada da etapa passada após precisar largar em último na prova 2 para chegar no top-5 da classe Challenge e em sétimo lugar na geral.

“Nós tivemos uma evolução muito grande na etapa passada em Tarumã desde os primeiros treinos. Minha expectativa é manter essa boa sequência, mesmo sabendo que agora teremos uma corrida mais longa e noturna pela frente, mas estamos prontos para encarar esse desafio”, completa Tito.

As atividades da NASCAR Brasil em Cascavel serão iniciadas nesta sexta-feira com o shakedown, uma sessão extra e o primeiro treino oficial. A programação continua no sábado com mais um treino livre na parte da manhã, classificação às 14h30 e a corrida de 100 milhas partir de 17h40, com previsão de 1h10 de duração.

