Jovem revelação da NASCAR Brasil, Tito Giaffone finalizou o Campeonato Brasileiro no top-5 da classe Challenge. Após subir no pódio com o segundo lugar no último sábado, no Autódromo Velocitta, Tito foi o sétimo colocado na prova deste domingo e viu com bons olhos o crescimento que demonstrou ao longo das seis etapas disputadas neste ano.

"Eu acho que foi um campeonato muito produtivo. Nós conseguimos o que a gente estava mais procurando que era a minha evolução e crescemos muito durante esse ano inteiro. Eu me dediquei muito, tentei de tudo para conseguir aprender, absorver o máximo de informação que eu recebia de todo mundo, ainda mais do Rubinho (Barrichello) e do Thiago Camilo que estão na minha equipe. Isso foi uma oportunidade que eu não teria em nenhum outro lugar. Então eu fiquei contente com o resultado”, conclui Tito, que tem patrocínio de PPG.

Tito finalizou o Campeonato Brasileiro em quinto lugar com 156 pontos somados, além de cinco pódios conquistados em seis etapas disputadas. O piloto da Full Time Sports também participará das últimas três etapas da temporada na Special Edition, buscando bons resultados também para a competição overall.

“Nós sabemos que alguns pilotos que ficaram na minha frente e até outros que terminaram atrás de mim têm mais experiência que eu no carro, por isso fico satisfeito com esse meu campeonato. É claro que como qualquer piloto a gente sempre quer estar no topo, sempre quer ganhar corrida e vencer campeonato, só que também é necessário dar um passo de cada vez, então eu fiquei contente. Ainda temos três etapas da Special Edition pela frente, então eu espero poder evoluir ainda mais”, conclui Tito.

A abertura da Special Edition da NASCAR Brasil será realizada no circuito oval de Curvelo (MG), nos dias 20 e 21 de setembro.

