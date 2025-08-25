Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
NASCAR Brasil Velocitta I

NASCAR Brasil: Tito Giaffone faz balanço positivo ao fechar Campeonato Brasileiro no top-5

Em sua primeira competição nos carros após a transição dos karts, Tito mostra rápida adaptação ao carro da NASCAR Brasil

Publicado:
Tito Giaffone (Vanderley Soares/RF1)

Tito Giaffone(Vanderley Soares/RF1)

Foto de: Vanderley Soares

Jovem revelação da NASCAR Brasil, Tito Giaffone finalizou o Campeonato Brasileiro no top-5 da classe Challenge. Após subir no pódio com o segundo lugar no último sábado, no Autódromo Velocitta, Tito foi o sétimo colocado na prova deste domingo e viu com bons olhos o crescimento que demonstrou ao longo das seis etapas disputadas neste ano.

Leia também:

"Eu acho que foi um campeonato muito produtivo. Nós conseguimos o que a gente estava mais procurando que era a minha evolução e crescemos muito durante esse ano inteiro. Eu me dediquei muito, tentei de tudo para conseguir aprender, absorver o máximo de informação que eu recebia de todo mundo, ainda mais do Rubinho (Barrichello) e do Thiago Camilo que estão na minha equipe. Isso foi uma oportunidade que eu não teria em nenhum outro lugar. Então eu fiquei contente com o resultado”, conclui Tito, que tem patrocínio de PPG.

Tito finalizou o Campeonato Brasileiro em quinto lugar com 156 pontos somados, além de cinco pódios conquistados em seis etapas disputadas. O piloto da Full Time Sports também participará das últimas três etapas da temporada na Special Edition, buscando bons resultados também para a competição overall.

“Nós sabemos que alguns pilotos que ficaram na minha frente e até outros que terminaram atrás de mim têm mais experiência que eu no carro, por isso fico satisfeito com esse meu campeonato. É claro que como qualquer piloto a gente sempre quer estar no topo, sempre quer ganhar corrida e vencer campeonato, só que também é necessário dar um passo de cada vez, então eu fiquei contente. Ainda temos três etapas da Special Edition pela frente, então eu espero poder evoluir ainda mais”, conclui Tito.

A abertura da Special Edition da NASCAR Brasil será realizada no circuito oval de Curvelo (MG), nos dias 20 e 21 de setembro.

FITTIPALDI e Emmo Jr SEM FILTRO: Ida OUSADA à F2, Bortoleto, 'CAUSOS' e seus pilotos de F1 favoritos

Ouça o Podcast Motorsport.com com Emerson Fittipaldi e Emmo Jr: 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
NASCAR Brasil
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior NASCAR Brasil: Jorge Martelli recebe troféu de campeão da Challenge em premiação no Velocitta

Principais comentários

Últimas notícias

F1: Barrichello descarta idade como causa de má fase de Hamilton

F1: Barrichello descarta idade como causa de má fase de Hamilton

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Barrichello descarta idade como causa de má fase de Hamilton
Porsche Cup: Matheus Comparatto recebe Matheus Ferreira a bordo do carro #118 em rodada dupla no Estoril

Porsche Cup: Matheus Comparatto recebe Matheus Ferreira a bordo do carro #118 em rodada dupla no Estoril

PCUP Porsche Cup
Porsche Cup: Matheus Comparatto recebe Matheus Ferreira a bordo do carro #118 em rodada dupla no Estoril
Porsche Cup: Chris Hahn volta a Portugal de olho na liderança do campeonato

Porsche Cup: Chris Hahn volta a Portugal de olho na liderança do campeonato

PCUP Porsche Cup
Porsche Cup: Chris Hahn volta a Portugal de olho na liderança do campeonato
MotoGP: Calendário da pré-temporada de 2026 ainda está indefinido; entenda

MotoGP: Calendário da pré-temporada de 2026 ainda está indefinido; entenda

MGP MotoGP
MotoGP: Calendário da pré-temporada de 2026 ainda está indefinido; entenda

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros