NASCAR Brasil: Tito Giaffone garante pódio nas 100 Milhas de Cascavel

Piloto que faz sua primeira temporada no automobilismo, Tito Giaffone subiu no pódio nas 100 Milhas de Cascavel, quinta etapa da temporada 2025 da NASCAR Brasil, realizada na noite do último sábado no Autódromo Zilmar Beux. O piloto da Full Time Sports garantiu a terceira colocação ao final da prova, que marcou a etapa noturna do ano da categoria.

O dono do carro 15 fez uma corrida combativa ao longo da 1h10min de disputa. No primeiro segmento da prova, que contou com 30 minutos de duração, Tito garantiu a segunda posição na Challenge. Na parte final da disputa, Tito se manteve em posição de pódio e fechou a disputa com o terceiro posto entre os competidores da classe Challenge e a décima posição geral.

“Estou feliz com o resultado aqui em Cascavel. A equipe me entregou um grande carro e consegui brigar pelas primeiras posições por toda a corrida. Os top-3 nos dois segmentos garantem pontos importantes para a sequência da temporada. Agradeço a todos que permitiram conquistar este resultado”, disse Tito Giaffone.

A próxima etapa da NASCAR Brasil será disputada no dia 24 de agosto, no Velocitta, autódromo localizado em Mogi Guaçu (SP).

