A cidade de Cuiabá receberá pela primeira vez uma etapa da NASCAR Brasil. Será a quinta etapa da temporada e que marcará a inauguração do traçado trioval do Autódromo Novo Mato Grosso.

As pilotos da SG28 Racing, Bruna Tomaselli e Tata Calderón, apostam na experiência conquistada durante os anos que aceleraram em circuitos ovais na USF2000 e IndyCar para voltarem a celebrar pódios.

Apesar das diferenças de inclinação e curvas em relação aos circuitos norte-americanos, Tomaselli acredita que o conhecimento nos ovais e uma boa estratégia farão toda a diferença.

“É um circuito novo, traçado oval, e tudo novo para todo mundo. Também teremos as corridas noturnas e uma na sequência da outra, diferente das outras etapas. Vai ser um fim de semana muito estratégico para conquistar vitória e pódio, e nosso time está trabalhando forte para isso”, destacou Tomaselli.

Calderón terá a oportunidade de “desbloquear” mais uma das pistas brasileiras em sua primeira temporada no país. Empolgada com o seu primeiro pódio na etapa anterior, ela aponta o novo desafio que terá em Cuiabá.

“Quase um mês fora das pistas, então estou empolgada em voltar a competir pela SG28. Será uma corrida especial, pela primeira vez em um oval com três curvas e em uma corrida noturna. Isso me deixa muito empolgada para conhecer o circuito e começar a buscar o melhor setup e estratégia”, destacou a colombiana.

As corridas da Night Challenge terão com transmissão ao vivo pelo SBT, NSports, ESPN, Disney+ e pelo canal oficial da NASCAR Brasil no YouTube.

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