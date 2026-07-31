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Relato do treino livre
NASCAR Brasil Cuiabá

NASCAR Brasil: Tozzo fecha segundo treino livre na liderança em Cuiabá

Galid Osman e Vitor Genz completaram os três primeiros colocados

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
Felipe Tozzo; Team RC

Foto de: Divulgacao

A luz do sol se pôs em Cuiabá e as atividades de pista da NASCAR Brasil tomaram conta nesta sexta-feira com o segundo treino livre abrindo as sessões. 

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A segunda sessão de treinos teve a liderança de Felipe Tozzo, piloto do Team Rc, que fez o tempo de 58s967. Galid Osman, da Cavaleiro Sports, foi o segundo colocado com uma diferença de 0s129. 

O atual líder do campeonato Vitor Genz, Full Time Sports, completou os três primeiros colocados. Destaque também para os novatos Firás Fahs - que estreeou na última etapa, no Velocitta - e Murilo Rocha, 4ºe 5º colocados respectivamente. 

A etapa noturna segue nesta sexta na capital Matogrossense com a classificação + corrida sprint a partir das 20h35 (local), 21h35 (Brasília).

POS PIC # DRIVER TEAM MODEL CLASS BEST LAP IN LAP GAP DIFF LAST LAP S1 S2 LAPS
1 1 57 FELIPE TOZZO Team RC Chevrolet CHA 58.967 5 - - Pit In 32.816 26.151 5
2 1 99 GALID OSMAN Cavaleiro Sports Chevrolet BRA 59.096 3 0.129 0.129 Pit In 33.145 25.951 5
3 2 46 VITOR GENZ Full Time Ford BRA 59.185 3 0.089 0.218 Pit In 33.047 26.138 3
4 2 3 FIRÁS FAHS Team RC Chevrolet CHA 59.275 7 0.090 0.308 Pit In 33.279 25.973 7
5 3 55 MURILO ROCHA Full Time Ford CHA 59.363 7 0.088 0.396 Pit In 33.297 26.066 8
6 3 69 NICOLAS COSTA Vogel Chevrolet BRA 59.397 1 0.034 0.430 Pit In 33.178 26.155 3
7 4 8 ALFREDINHO IBIAPIINA Full Time Ford CHA 59.411 2 0.014 0.444 Pit In 33.097 26.314 3
8 4 0 CACÁ BUENO Team RC Chevrolet BRA 59.426 4 0.015 0.459 Pit In 33.190 26.236 8
9 5 9 ARTHUR GAMA Cavaleiro Sports Chevrolet BRA 59.456 4 0.030 0.489 Pit In 32.931 26.136 5
10 5 34 DUDES CASTRONEVES Pole Motorsport Chevrolet CHA 59.504 6 0.048 0.537 Pit In 33.233 26.271 7
11 6 90 RICARDO MAURICIO / A. SEID Cavaleiro by Pole Chevrolet BRA 59.516 7 0.012 0.549 Pit In 32.955 26.264 8
12 6 15 TITO GIAFFONE Full Time Ford CHA 59.534 2 0.018 0.567 Pit In 33.266 26.268 2
13 7 87 JORGE MARTELLI Team RC Chevrolet BRA 59.542 3 0.008 0.575 Pit In 33.350 26.134 3
14 8 83 GABRIEL CASAGRANDE Vogel Chevrolet BRA 59.547 1 0.005 0.580 Pit In 33.001 26.249 3
15 9 21 THIAGO CAMILO Full Time Ford BRA 59.660 8 0.113 0.693 Pit In 33.371 26.289 9
16 10 10 RICARDO ZONTA Cavaleiro Sports Chevrolet BRA 59.708 3 0.048 0.741 Pit In 33.211 26.291 5
17 7 17 JUNINHO BERLANDA Vogel Ford CHA 59.755 4 0.047 0.788 Pit In 32.996 26.326 6
18 8 25 TATIANA CALDERON SG28 by Pole Ford CHA 59.838 7 0.083 0.871 Pit In 33.444 26.394 8
19 9 11 WITOLD RAMASAUSKAS Team RC Chevrolet CHA 59.846 6 0.008 0.879 Pit In 33.456 26.085 8
20 10 85 GUSTAVO BANDEIRA Team RC Chevrolet CHA 1:00.006 5 0.160 1.039 Pit In 33.733 26.273 7
21 11 5 DENIS NAVARRO Cavaleiro Sports Chevrolet BRA 1:00.063 1 0.057 1.096 1:00.063 33.076 - 1
22 11 97 BRUNA TOMASELLI SG28 by Pole Ford CHA 1:00.132 9 0.069 1.165 Pit In 33.738 26.394 9
23 12 28 GUI BACKES Vogel Ford CHA 1:00.133 4 0.001 1.166 Pit In 33.662 26.467 6
24 12 22 VICTOR ANDRADE Full Time Ford BRA 1:00.542 1 0.409 1.575 Pit In 34.082 26.460 2

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