NASCAR Brasil: Tozzo fecha segundo treino livre na liderança em Cuiabá
Galid Osman e Vitor Genz completaram os três primeiros colocados
Foto de: Divulgacao
A luz do sol se pôs em Cuiabá e as atividades de pista da NASCAR Brasil tomaram conta nesta sexta-feira com o segundo treino livre abrindo as sessões.
A segunda sessão de treinos teve a liderança de Felipe Tozzo, piloto do Team Rc, que fez o tempo de 58s967. Galid Osman, da Cavaleiro Sports, foi o segundo colocado com uma diferença de 0s129.
O atual líder do campeonato Vitor Genz, Full Time Sports, completou os três primeiros colocados. Destaque também para os novatos Firás Fahs - que estreeou na última etapa, no Velocitta - e Murilo Rocha, 4ºe 5º colocados respectivamente.
A etapa noturna segue nesta sexta na capital Matogrossense com a classificação + corrida sprint a partir das 20h35 (local), 21h35 (Brasília).
|POS
|PIC
|#
|DRIVER
|TEAM
|MODEL
|CLASS
|BEST LAP
|IN LAP
|GAP
|DIFF
|LAST LAP
|S1
|S2
|LAPS
|1
|1
|57
|FELIPE TOZZO
|Team RC
|Chevrolet
|CHA
|58.967
|5
|-
|-
|Pit In
|32.816
|26.151
|5
|2
|1
|99
|GALID OSMAN
|Cavaleiro Sports
|Chevrolet
|BRA
|59.096
|3
|0.129
|0.129
|Pit In
|33.145
|25.951
|5
|3
|2
|46
|VITOR GENZ
|Full Time
|Ford
|BRA
|59.185
|3
|0.089
|0.218
|Pit In
|33.047
|26.138
|3
|4
|2
|3
|FIRÁS FAHS
|Team RC
|Chevrolet
|CHA
|59.275
|7
|0.090
|0.308
|Pit In
|33.279
|25.973
|7
|5
|3
|55
|MURILO ROCHA
|Full Time
|Ford
|CHA
|59.363
|7
|0.088
|0.396
|Pit In
|33.297
|26.066
|8
|6
|3
|69
|NICOLAS COSTA
|Vogel
|Chevrolet
|BRA
|59.397
|1
|0.034
|0.430
|Pit In
|33.178
|26.155
|3
|7
|4
|8
|ALFREDINHO IBIAPIINA
|Full Time
|Ford
|CHA
|59.411
|2
|0.014
|0.444
|Pit In
|33.097
|26.314
|3
|8
|4
|0
|CACÁ BUENO
|Team RC
|Chevrolet
|BRA
|59.426
|4
|0.015
|0.459
|Pit In
|33.190
|26.236
|8
|9
|5
|9
|ARTHUR GAMA
|Cavaleiro Sports
|Chevrolet
|BRA
|59.456
|4
|0.030
|0.489
|Pit In
|32.931
|26.136
|5
|10
|5
|34
|DUDES CASTRONEVES
|Pole Motorsport
|Chevrolet
|CHA
|59.504
|6
|0.048
|0.537
|Pit In
|33.233
|26.271
|7
|11
|6
|90
|RICARDO MAURICIO / A. SEID
|Cavaleiro by Pole
|Chevrolet
|BRA
|59.516
|7
|0.012
|0.549
|Pit In
|32.955
|26.264
|8
|12
|6
|15
|TITO GIAFFONE
|Full Time
|Ford
|CHA
|59.534
|2
|0.018
|0.567
|Pit In
|33.266
|26.268
|2
|13
|7
|87
|JORGE MARTELLI
|Team RC
|Chevrolet
|BRA
|59.542
|3
|0.008
|0.575
|Pit In
|33.350
|26.134
|3
|14
|8
|83
|GABRIEL CASAGRANDE
|Vogel
|Chevrolet
|BRA
|59.547
|1
|0.005
|0.580
|Pit In
|33.001
|26.249
|3
|15
|9
|21
|THIAGO CAMILO
|Full Time
|Ford
|BRA
|59.660
|8
|0.113
|0.693
|Pit In
|33.371
|26.289
|9
|16
|10
|10
|RICARDO ZONTA
|Cavaleiro Sports
|Chevrolet
|BRA
|59.708
|3
|0.048
|0.741
|Pit In
|33.211
|26.291
|5
|17
|7
|17
|JUNINHO BERLANDA
|Vogel
|Ford
|CHA
|59.755
|4
|0.047
|0.788
|Pit In
|32.996
|26.326
|6
|18
|8
|25
|TATIANA CALDERON
|SG28 by Pole
|Ford
|CHA
|59.838
|7
|0.083
|0.871
|Pit In
|33.444
|26.394
|8
|19
|9
|11
|WITOLD RAMASAUSKAS
|Team RC
|Chevrolet
|CHA
|59.846
|6
|0.008
|0.879
|Pit In
|33.456
|26.085
|8
|20
|10
|85
|GUSTAVO BANDEIRA
|Team RC
|Chevrolet
|CHA
|1:00.006
|5
|0.160
|1.039
|Pit In
|33.733
|26.273
|7
|21
|11
|5
|DENIS NAVARRO
|Cavaleiro Sports
|Chevrolet
|BRA
|1:00.063
|1
|0.057
|1.096
|1:00.063
|33.076
|-
|1
|22
|11
|97
|BRUNA TOMASELLI
|SG28 by Pole
|Ford
|CHA
|1:00.132
|9
|0.069
|1.165
|Pit In
|33.738
|26.394
|9
|23
|12
|28
|GUI BACKES
|Vogel
|Ford
|CHA
|1:00.133
|4
|0.001
|1.166
|Pit In
|33.662
|26.467
|6
|24
|12
|22
|VICTOR ANDRADE
|Full Time
|Ford
|BRA
|1:00.542
|1
|0.409
|1.575
|Pit In
|34.082
|26.460
|2
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