A grande final do Campeonato Brasileiro da NASCAR Brasil será disputada neste final de semana no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), circuito que recebeu a categoria pela última vez em 2023, na Special Edition, em etapa marcada por duas vitórias de Gabriel Casagrande. O piloto paranaense triunfou nas corridas 2 e 3, ficando com o título ao lado de Gui Backes.

“É sempre bom retornar ao Velocitta, uma pista em que já tivemos resultados positivos e inclusive fomos campeões na NASCAR Brasil em 2023. Agora o cenário é um pouco diferente, algumas quebras este ano nos deixaram para trás no campeonato brasileiro, mas enquanto for possível nós vamos lutar pelas vitórias e quem sabe chegar com chances matemáticas ainda na última prova”, diz Casagrande.

Sétimo colocado na tabela com 94 pontos conquistados, Casagrande tem 41 pontos a menos em relação ao líder, mas nesta etapa decisiva serão oferecidos até 75 pontos, caso algum competidor consiga cravar a pole position e vencer as duas corridas.

“No automobilismo temos sempre que acreditar até o fim. Eu mesmo já estive na posição de favorito em outros campeonatos, então sei como é a pressão e o desafio, mas agora vou focar mesmo primeiro em conseguir uma boa classificação e consequentemente brigar pela vitória”, completa Casagrande, que pilota pela equipe MX Vogel.

As atividades da NASCAR Brasil serão iniciadas na sexta-feira com o shakedown, treino extra e o primeiro treino oficial. As sessões continuam no sábado com mais um treino oficial às 9h30, seguido da classificação às 12h15 e da corrida 1 às 16h05. A segunda prova está marcada para 14h15 no domingo.

