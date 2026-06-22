NASCAR Brasil: Velocitta recebe mais um capítulo da temporada 2026

A NASCAR Brasil Series desembarca no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), para a disputa da quarta etapa da temporada 2026. O evento será realizado entre os dias 26 e 28 de junho e terá como destaque duas corridas no domingo, válidas pelo campeonato.

Esta será a décima vez que o Velocitta recebe a categoria. Desde a estreia da NASCAR Brasil no circuito, em 2023, o autódromo se consolidou como uma das praças mais importantes do calendário, reunindo disputas equilibradas e grande presença de público.

Considerado um dos mais modernos e belos complexos automobilísticos do país, o Velocitta ocupa uma área de 600 mil metros quadrados, cercada por áreas verdes, lagos e palmeiras imperiais. O circuito foi projetado dentro dos mais rigorosos padrões internacionais de segurança e possui homologação da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) desde 2012.

Localizado na Fazenda Paineiras, o autódromo conta com 14 curvas em um traçado técnico e seletivo, com diferentes opções de configuração. Para esta etapa, a NASCAR Brasil utilizará o circuito curto, com 3.493 metros de extensão. Entre os pontos mais desafiadores está a Curva da Caipirinha, inspirada na famosa Eau Rouge, do circuito belga de Spa-Francorchamps, além da Ferradura, trecho que exige precisão e técnica dos pilotos.

A programação da etapa terá início na sexta-feira, 26 de junho, com vistoria técnica, shakedown, briefing e os primeiros treinos oficiais. No sábado, os pilotos retornam à pista para o segundo treino oficial, classificações e a tradicional Sprint Race, que definirá posições importantes para o restante do fim de semana. No domingo, acontecem as duas corridas da NASCAR Brasil, além das atrações para o público, como grid walk e cerimônias de pódio.

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