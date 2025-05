A etapa de Interlagos da NASCAR Brasil foi marcada por um fim de semana desafiador e ao mesmo tempo especial para Victor Andrade. Correndo em casa e representando a Racon Consórcios no terceiro encontro da temporada, o jovem piloto da Full Time Sports mostrou mais uma vez seu potencial e poder de reação, conquistando posições importantes nas duas provas e fechando a etapa com um novo pódio – o segundo na temporada 2024.

A classificação para a corrida de sábado (17) trouxe um contratempo inesperado: um problema no carro impediu Victor de registrar sua melhor volta, o que o deixou apenas na 20ª posição do grid. Mesmo assim, o piloto de 20 anos protagonizou uma impressionante corrida de recuperação, ganhando dez posições e cruzando a linha de chegada em décimo lugar.

Ainda no sábado, com a estreia do novo formato de classificação – o Sprint Qualifying, com uma corrida curta entre os seis melhores do Q2 – Victor Andrade mostrou velocidade e maturidade. Após ser o mais rápido da segunda parte da classificação, o piloto largou bem e terminou a mini prova em terceiro, garantindo um bom lugar no grid da corrida de domingo.

A segunda corrida do fim de semana teve um sabor especial. Disputando diretamente com nomes consagrados como Rubens Barrichello e Thiago Camilo, seus companheiros de equipe na Full Time, Victor Andrade lutou pela vitória até perder rendimento nas voltas finais. Mesmo assim, cruzou a linha de chegada em terceiro, comemorando mais um pódio na temporada.

“Foram corridas diferentes entre si. Na primeira eu fui prejudicado por um problema no carro e por isso não consegui fazer uma volta rápida; larguei lá atrás e ainda consegui salvar um décimo lugar que, dadas as condições, foi um resultado muito bom, pensando nos pontos”, apontou. “Já na segunda eu tentei brigar pela vitória, mas do meio para o final da corrida eu perdi um pouco de rendimento. Eu não tinha mais como partir para cima do Rubinho e do Thiago, mas só de ter tido a oportunidade de disputar com eles já é uma felicidade muito grande, e espero continuar brigando na ponta nas próximas etapas”, comentou Andrade.

Com o Ford Mustang número 22 da Full Time Sports, Victor Andrade volta a mostrar regularidade e evolução na temporada. O desempenho em Interlagos reforça a aposta da Racon Consórcios em apoiar novos talentos do automobilismo nacional e acompanhar de perto sua ascensão entre os grandes nomes da NASCAR Brasil.

Companheiros de equipe de Victor, Rubens Barrichello e Thiago Camilo dominaram o fim de semana em Interlagos com uma dobradinha histórica: Rubinho venceu as duas corridas – seus primeiros triunfos no autódromo paulista desde 1990 – e Camilo foi o segundo colocado em ambas.

Com mais de 30 anos de atuação nos segmentos de imóveis e veículos, a Racon Consórcios é uma das marcas mais tradicionais do setor. Integrando a plataforma de soluções financeiras Rands, a empresa está presente em 11 estados com mais de 300 pontos de venda e tem no apoio ao esporte uma de suas bandeiras, acreditando no talento e na trajetória de Victor Andrade como uma das promessas do automobilismo brasileiro.

O próximo encontro da NASCAR Brasil é a quarta etapa, no desafiador e veloz circuito de Tarumã, na cidade de Viamão (RS), região metropolitana de Porto Alegre, no final de semana dos dias 14 e 15 de junho.

