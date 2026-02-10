NASCAR Brasil: Vitor Genz correrá pela equipe Full Time em 2026

Vitor Genz inicia a temporada 2026 da NASCAR Brasil Series com novidades importantes na carreira. Campeão brasileiro da categoria com título conquistado em 2024 e também campeão do Special Edition em 2023, o gaúcho passa a integrar o grid defendendo a equipe Full Time Sports, a bordo do Ford Mustang #46.

A abertura da temporada acontecerá com o evento “O Duelo” no Circuito Panamericano em Indaiatuba (SP) no dia 15 de março, seguido pela primeira etapa oficial no dia 12 de abril, em Santa Cruz do Sul (RS), autódromo que tem significado especial para o piloto.

“A pista é sensacional e me sinto em casa correndo lá, e vou contar com a torcida massiva da família e amigos. Acredito que a equipe que já trabalhou com o carro e vai conseguir ter um bom desenvolvimento e boas ideias para trabalhar em cima dos meus feedbacks”, destacou Genz.

A temporada 2026 apresenta um calendário com mudanças relevantes, incluindo maior presença de etapas em circuitos ovais, característica que promete corridas mais dinâmicas e competitivas.

“É um calendário bastante diferente do que tivemos nos outros anos, com muito mais etapas ovais. E são interessantes para o público, geram mais ultrapassagens e corridas divertidas de disputar, mesmo que a maioria dos pilotos no Brasil não tenham tanta experiência nesse tipo de pista”, explicou.

O piloto também destacou o início da temporada em circuitos que fazem parte da sua história.

“As primeiras etapas são muito boas para mim. Santa Cruz do Sul é uma pista da minha região, do meu estado, onde tenho muita experiência. Logo depois vem Cascavel, que é literalmente tatuada em mim; a última vez que disputamos a corrida de 100 milhas lá eu venci. É um calendário que eu gosto bastante, apesar da ausência de Tarumã, que tem muitas histórias na minha carreira”, destacou Vitor.

A parceria com a Full Time Sports eleva as expectativas para o campeonato, unindo forças em busca de novos resultados. “A expectativa para 2026 é grande, porque estamos juntando a equipe que conquistou título na categoria no ano passado. Acredito que vamos estar muito fortes. Além disso, vamos focar bastante na parte de marketing e criação de conteúdo, o que deve trazer um retorno muito positivo para todos”, mencionou.

Genz também ressaltou a evolução técnica do novo carro da NASCAR Brasil. “O novo carro é mais seguro, tem mais tecnologia, mais potência e é mais rápido. Já participei do desenvolvimento de vários carros em outras categorias e acredito que posso contribuir bastante para evoluirmos rapidamente e sermos competitivos”, conclui Vitor Genz.

Aos 37 anos e com 27 anos de experiência no automobilismo contempla uma carreira consolidada nas pistas, Vitor Genz iniciou a trajetória no kart aos nove anos, influenciado pelo pai. Ao longo da carreira, competiu em categorias como Stock Car, Endurance Brasil, Mini Challenge, Marcas e Pilotos e TCR South America.

O piloto soma dois títulos brasileiros e cinco títulos regionais, além de inúmeros campeonatos estaduais no Rio Grande do Sul e quatro vitórias nas tradicionais 12 Horas de Tarumã. Atualmente, também compartilha seu conhecimento por meio de programas de treinamento online para pilotos.

