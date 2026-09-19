NASCAR Brasil: Vitor Genz tira volta 'da cartola' e conquista pole no oval de Curvelo
Corridas acontecem neste domingo a partir das 9h00
A NASCAR Brasil já conhece o pole position para a etapa disputda no oval de Curvelo: Vitor Genz que cravou o tempo de 29s186.
Nesta etapa, a classificação se deu da seguinte forma: a ordem de ida à pista foi feita pelo somatório do melhor tempo obtido no primeiro e segundo treino livre. O piloto com a pior marca abriu o quali enquanto o melhor encerrou. Cada um pôde fazer, no máximo, quatro voltas.
Por não ter a tradicional corrida sprint, a sessão distribuiu pontos para os 12 primeiros colocados, com o pole recebendo 25 pontos.
A classificação
O primeiro a ir à pista foi Gustavo Bandeira e fez 29s972. Na sequência, veio o líder do campeonato Gabriel Casagrande e a marca de 29s717. Jorge Martelli foi o terceiro a marcar tempo e cravou 29s456.
Tatiana Calderón foi a próxima a dar suas voltas e finalizou com 29s625. Brigando por uma vaga nos playoffs, Murilo Rocha foi o quinto a ir à pista e na penúltima tentativa, perdeu a frente do carro e acabou acertando o muro. Ainda assim, fez 29s428 e se colocou na liderança provisória.
Tito Giaffone deu continuidade na classificação e se encaixou em quarto lugar com 29s692. Por apenas, 0s003 Felipinho Tozzo não fez a melhor marca e 'roubou' o P1 de Rocha.
Dudes Castroneves deu apenas uma volta e abortou o restante da classificação retornando aos boxes. Depois de levantar um pouco de poeira, Denis Navarro entregou 29s660. Em suas quatro tentativas, Bruna Tomaselli teve como melhor tempo 29s787.
Com dez carros já com tempos feitos, a ordem estava: Rocha, Tozzo, Martelli, Calderón, Navarro, Giaffone, Casagrande, Tomaselli, Bandeira, Castroneves.
Firás Fahs foi o 11º e tirou uma super volta da cartola fazendo 29s311 assumindo a pole privisoriamente. Galid Osman fez uma volta limpa e cravou 29s598. Nicolas Costa seguiu a sessão e, depois de errar na penúltima tentativa, encerrou a classificação com 29s604.
Arthur Gama conseguiu fazer voltas limpas e assumiu o segundo lugar com 29s388. P2 que não durou muito já que Gui Backes veio para cravar 29s366. Juninho Berlanda, por outro lado, não teve tanta sorte pois acabou acertando o muro com a frente do carro.
Witold Ramasauskas voou na pista e por apenas 0s001 não tomou o primeiro lugar do seu companheiro de equipe. Com a pista mais fria e menos sol, Vitor Genz desbancou Witold e Fahs e assumiu o P1 com 29s186.
Cacá Bueno marcou 29s470 se enfiando no meio do pelotão. Felipe Malinowiski, substituindo Ricardo Zonta, fez 29s3984. Alfredinho Ibiapina manteve o tempo na casa dos 29s421.
Thiago Camilo vinha voando nas suas tentativas, conseguiu o segundo melhor tempo 29s228, errou na volta seguinte e abandonou a sessão. O mais rápido dos treinos, Ricardo Maurício não chegou nem a abrir a volta e precisou retornar aos boxes e acabou abandonando.
Resultado classificação
|Pos
|No.
|Name
|Model
|Class
|Best Tm
|Diff
|Gap
|In Lap
|Laps
|1
|46
|VITOR GENZ
|Ford
|BRA
|29.186
|—
|—
|3
|4
|2
|21
|THIAGO CAMILO
|Ford
|BRA
|29.228
|0.042
|0.042
|2
|3
|3
|3
|FIRÁS FAHS
|GM
|CHA
|29.311
|0.125
|0.083
|4
|4
|4
|11
|WITOLD RAMASAUSKAS
|GM
|CHA
|29.312
|0.126
|0.001
|4
|4
|5
|28
|GUI BACKES
|Ford
|CHA
|29.366
|0.180
|0.054
|4
|4
|6
|19
|FELIPE MALINOWSKI
|GM
|CHA
|29.384
|0.198
|0.018
|4
|4
|7
|9
|ARTHUR GAMA
|GM
|BRA
|29.388
|0.202
|0.004
|4
|4
|8
|8
|ALFREDINHO IBIAPINA
|Ford
|CHA
|29.421
|0.235
|0.033
|3
|4
|9
|55
|MURILO ROCHA
|Ford
|CHA
|29.428
|0.242
|0.007
|3
|4
|10
|57
|FELIPE TOZZO
|GM
|CHA
|29.431
|0.245
|0.003
|2
|4
|11
|87
|JORGE MARTELLI
|GM
|BRA
|29.456
|0.270
|0.025
|3
|4
|12
|0
|CACÁ BUENO
|GM
|BRA
|29.470
|0.284
|0.014
|4
|4
|13
|99
|GALID OSMAN
|GM
|BRA
|29.598
|0.412
|0.128
|4
|4
|14
|69
|NICOLAS COSTA
|GM
|BRA
|29.604
|0.418
|0.006
|3
|4
|15
|25
|TATIANA CALDERON
|Ford
|CHA
|29.625
|0.439
|0.021
|4
|5
|16
|5
|DENIS NAVARRO
|GM
|BRA
|29.660
|0.474
|0.035
|2
|4
|17
|15
|TITO GIAFFONE
|Ford
|CHA
|29.692
|0.506
|0.032
|4
|4
|18
|83
|GABRIEL CASAGRANDE
|GM
|BRA
|29.717
|0.531
|0.025
|3
|4
|19
|97
|BRUNA TOMASELLI
|Ford
|CHA
|29.787
|0.601
|0.070
|4
|4
|20
|17
|JUNINHO BERLANDA
|Ford
|CHA
|29.822
|0.636
|0.035
|2
|3
|21
|85
|GUSTAVO BANDEIRA
|GM
|CHA
|29.972
|0.786
|0.150
|2
|4
|22
|34
|DUDES CASTRONEVES
|GM
|CHA
|32.066
|2.880
|2.094
|1
|1
|23
|90
|RICARDO MAURICIO
|GM
|BRA
|—
|—
|—
|—
|0
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