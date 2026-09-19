Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Relato de classificação
NASCAR Brasil Curvelo

NASCAR Brasil: Vitor Genz tira volta 'da cartola' e conquista pole no oval de Curvelo

Corridas acontecem neste domingo a partir das 9h00

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
WhatsApp Image 2026-09-18 at 13.49.24

A NASCAR Brasil já conhece o pole position para a etapa disputda no oval de Curvelo: Vitor Genz que cravou o tempo de 29s186. 

Leia também:

Nesta etapa, a classificação se deu da seguinte forma: a ordem de ida à pista foi feita pelo somatório do melhor tempo obtido no primeiro e segundo treino livre. O piloto com a pior marca abriu o quali enquanto o melhor encerrou. Cada um pôde fazer, no máximo, quatro voltas. 

Por não ter a tradicional corrida sprint, a sessão distribuiu pontos para os 12 primeiros colocados, com o pole recebendo 25 pontos. 

A classificação

O primeiro a ir à pista foi Gustavo Bandeira e fez 29s972. Na sequência, veio o líder do campeonato Gabriel Casagrande e a marca de 29s717. Jorge Martelli foi o terceiro a marcar tempo e cravou 29s456. 

Tatiana Calderón foi a próxima a dar suas voltas e finalizou com 29s625. Brigando por uma vaga nos playoffs, Murilo Rocha foi o quinto a ir à pista e na penúltima tentativa, perdeu a frente do carro e acabou acertando o muro. Ainda assim, fez 29s428 e se colocou na liderança provisória. 

Tito Giaffone deu continuidade na classificação e se encaixou em quarto lugar com 29s692. Por apenas, 0s003 Felipinho Tozzo não fez a melhor marca e 'roubou' o P1 de Rocha. 

Dudes Castroneves deu apenas uma volta e abortou o restante da classificação retornando aos boxes. Depois de levantar um pouco de poeira, Denis Navarro entregou 29s660. Em suas quatro tentativas, Bruna Tomaselli teve como melhor tempo 29s787.

 

Com dez carros já com tempos feitos, a ordem estava: Rocha, Tozzo, Martelli, Calderón, Navarro, Giaffone, Casagrande, Tomaselli, Bandeira, Castroneves. 

Firás Fahs foi o 11º  e tirou uma super volta da cartola fazendo 29s311 assumindo a pole privisoriamente. Galid Osman fez uma volta limpa e cravou 29s598. Nicolas Costa seguiu a sessão e, depois de errar na penúltima tentativa, encerrou a classificação com 29s604. 

Arthur Gama conseguiu fazer voltas limpas e assumiu o segundo lugar com 29s388. P2 que não durou muito já que Gui Backes veio para cravar 29s366. Juninho Berlanda, por outro lado, não teve tanta sorte pois acabou acertando o muro com a frente do carro. 

 

Witold Ramasauskas voou na pista e por apenas 0s001 não tomou o primeiro lugar do seu companheiro de equipe. Com a pista mais fria e menos sol, Vitor Genz desbancou Witold e Fahs e assumiu o P1 com 29s186. 

Cacá Bueno marcou 29s470 se enfiando no meio do pelotão. Felipe Malinowiski, substituindo Ricardo Zonta, fez 29s3984. Alfredinho Ibiapina manteve o tempo na casa dos 29s421. 

Thiago Camilo vinha voando nas suas tentativas, conseguiu o segundo melhor tempo 29s228, errou na volta seguinte e abandonou a sessão. O mais rápido dos treinos, Ricardo Maurício não chegou nem a abrir a volta e precisou retornar aos boxes e acabou abandonando. 

Resultado classificação

Pos No. Name Model Class Best Tm Diff Gap In Lap Laps
1 46 VITOR GENZ Ford BRA 29.186 3 4
2 21 THIAGO CAMILO Ford BRA 29.228 0.042 0.042 2 3
3 3 FIRÁS FAHS GM CHA 29.311 0.125 0.083 4 4
4 11 WITOLD RAMASAUSKAS GM CHA 29.312 0.126 0.001 4 4
5 28 GUI BACKES Ford CHA 29.366 0.180 0.054 4 4
6 19 FELIPE MALINOWSKI GM CHA 29.384 0.198 0.018 4 4
7 9 ARTHUR GAMA GM BRA 29.388 0.202 0.004 4 4
8 8 ALFREDINHO IBIAPINA Ford CHA 29.421 0.235 0.033 3 4
9 55 MURILO ROCHA Ford CHA 29.428 0.242 0.007 3 4
10 57 FELIPE TOZZO GM CHA 29.431 0.245 0.003 2 4
11 87 JORGE MARTELLI GM BRA 29.456 0.270 0.025 3 4
12 0 CACÁ BUENO GM BRA 29.470 0.284 0.014 4 4
13 99 GALID OSMAN GM BRA 29.598 0.412 0.128 4 4
14 69 NICOLAS COSTA GM BRA 29.604 0.418 0.006 3 4
15 25 TATIANA CALDERON Ford CHA 29.625 0.439 0.021 4 5
16 5 DENIS NAVARRO GM BRA 29.660 0.474 0.035 2 4
17 15 TITO GIAFFONE Ford CHA 29.692 0.506 0.032 4 4
18 83 GABRIEL CASAGRANDE GM BRA 29.717 0.531 0.025 3 4
19 97 BRUNA TOMASELLI Ford CHA 29.787 0.601 0.070 4 4
20 17 JUNINHO BERLANDA Ford CHA 29.822 0.636 0.035 2 3
21 85 GUSTAVO BANDEIRA GM CHA 29.972 0.786 0.150 2 4
22 34 DUDES CASTRONEVES GM CHA 32.066 2.880 2.094 1 1
23 90 RICARDO MAURICIO GM BRA 0

MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Tito Giaffone destaca desafios para acertar carro no oval de Curvelo

Principais comentários
Mais de
Isa Fernandes

NASCAR Brasil: Ricardo Maurício repete feito do TL1 e lidera última sessão de treinos em Curvelo

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Curvelo
NASCAR Brasil: Ricardo Maurício repete feito do TL1 e lidera última sessão de treinos em Curvelo

NASCAR Brasil: Com treino separado por grupos, Ricardo Maurício lidera primeira sessão no oval de Curvelo

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Curvelo
NASCAR Brasil: Com treino separado por grupos, Ricardo Maurício lidera primeira sessão no oval de Curvelo

Entenda como funcionará o sistema de Playoffs que definirá o campeão da NASCAR Brasil 2026

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Curvelo
Entenda como funcionará o sistema de Playoffs que definirá o campeão da NASCAR Brasil 2026

Últimas notícias

NASCAR Brasil: Vitor Genz tira volta 'da cartola' e conquista pole no oval de Curvelo

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Curvelo
NASCAR Brasil: Vitor Genz tira volta 'da cartola' e conquista pole no oval de Curvelo

Tito Giaffone destaca desafios para acertar carro no oval de Curvelo

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Curvelo
Tito Giaffone destaca desafios para acertar carro no oval de Curvelo

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP da Áustria

MotoGP
MGP MotoGP
GP da Áustria
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP da Áustria

MotoGP: Moreira explica erro que resultou em punição na sprint da Áustria

MotoGP
MGP MotoGP
GP da Áustria
MotoGP: Moreira explica erro que resultou em punição na sprint da Áustria