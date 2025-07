A NASCAR Brasil 2025 segue um roteiro imprevisível, marcado por equilíbrio e reviravoltas a cada etapa. Nas cinco das nove etapas da temporada realizadas até agora, quatro pilotos diferentes assumiram a liderança do Campeonato. A disputa, que até aqui vem sendo definida nos detalhes, entra agora na reta decisiva com a etapa #matchpoint, marcada para os dias 22 a 24 de agosto no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). Serão 75 pontos em jogo e um cenário amplamente indefinido.

A alternância no topo da tabela – entre pilotos e equipes – começou com Vitor Genz (RMattheis), passou pelas mãos de Jorge Martelli (Team RC), chegou a Rubens Barrichello (Full Time) e, na sequência, Galid Osman (Team RC), antes de retornar ao controle de Barrichello, após a vitória da Full Time na etapa #100miles de Cascavel (PR).

“Nosso objetivo é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto lugares, mas sabemos da dificuldade de cada corrida. Sempre digo para o time: temos que ter a tranquilidade de colocar a cabeça no travesseiro, cada um tendo feito a sua parte o melhor que pode”, afirmou Maurício Ferreira, chefe da Full Time.

Mas se engana quem pensa que a liderança devolve tranquilidade ao time. Basta olhar a diferença entre os ponteiros: Galid Osman está a apenas um ponto de Barrichello. Uma margem mínima diante de um campeonato onde tudo muda de uma volta para outra.

“Lideramos na última etapa. As coisas mudam até mesmo na corrida de maneira muito rápida. Estávamos com o Galid Osman mantendo a liderança do campeonato até a última volta da corrida de Cascavel. E na última volta teve uma relargada e caímos de terceiro para quinto na corrida”, relatou Marcel Campos, chefe da Team RC, equipe que segue viva na disputa com Osman e também com Jorge Martelli. “Vamos tentar conquistar o título, mas de maneira nenhuma será fácil”, prevê.

Mesmo com contratempos em algumas etapas, a RMattheis segue firme na disputa e aposta em uma reação forte nas provas finais. Vitor Genz chegou a liderar o campeonato, mas enfrentou duas etapas complicadas: um acidente em Tarumã (RS) e problemas mecânicos em Londrina (PR) prejudicaram a pontuação do piloto. Ainda assim, segue entre os sete principais nomes com chances concretas de título.

“O nível de competitividade está altíssimo. Os pilotos que conseguiram ser mais regulares e constantes durante essas cinco primeiras etapas são os que estão conseguindo liderar. O Vitor Genz está vindo com um carro novo para a próxima etapa, com chance de título”, afirmou Rodolpho Mattheis, chefe da equipe. “Como qualquer campeonato, nem sempre o piloto mais rápido lidera a disputa, mas principalmente o que tem mais regularidade e está sempre pontuando”, avalia.

Seja na ponta, nas disputas diretas por pódio ou no pelotão intermediário, as equipes reconhecem o nível técnico da temporada — e o papel do coletivo na construção dos resultados.

“Estamos entre as quatro melhores equipes de corrida do Brasil. Ficamos muito satisfeitos com nosso desempenho até aqui. Continuamos trabalhando muito forte para manter a qualidade e performance dos carros pois temos certeza que o campeonato está totalmente aberto”, destacou Eduardo Serratto, chefe da MX Vogel, equipe que também aparece na briga com Léo Torres e Gabriel Casagrande na geral.

Com 75 pontos em jogo na próxima etapa, qualquer piloto nessa margem na tabela ainda tem chances matemáticas de serem campeões, 10 pilotos se encaixam na somatória.

Restam apenas quatro etapas no calendário e a sensação nos bastidores é de que cada etapa, cada volta e cada ponto terão peso decisivo daqui em diante.

As nove etapas que compõem o calendário da NASCAR Brasil Series estão divididas em duas séries: o campeonato brasileiro, com seis etapas (duas corridas em cada), – Campo Grande (MS), Londrina (PR), Interlagos (SP), Tarumã (RS), Cascavel (PR) e Velocitta (SP) –, e as três etapas do "Special Edition" – Curvelo (MG), Velocitta (SP) e Interlagos (SP) –, com três corridas cada. Da somatória dessas séries sairá o campeão do Overall na NASCAR Brasil, da classe Challenge e, ainda, do Rookie Of The Year.

Confira abaixo a classificação geral atualizada, após a 5ª etapa da temporada:

Rubens Barrichello – 135 pontos

Galid Osman – 134

Thiago Camilo – 126

Vitor Genz – 120

Leo Torres – 105

Jorge Martelli – 100

Gabriel Casagrande – 94

Victor Andrade – 89

Cacá Bueno – 66

Alfredinho Ibiapina – 62

Witold Ramasauskas – 57

Felipe Tozzo – 43

Cayan Chianca – 37

Julio Campos / Alex Seid – 32

Gui Backes – 32

Antonio Junqueira – 31

Tito Giaffone – 20

Gabryel Romano – 20

Ricardo Zonta – 17

Raphael Teixeira – 14

Nicholas Monteiro – 11

Beto Monteiro – 11

Lourenço Beirão – 8

Adalberto Baptista – 7

Pietro Rimbano – 4

Bruno Baptista – 1

Vinícius Canhedo – 1

Gianluca Petecof – 0

Thiago Lopes – 0

Marcel Jorand – 0

Leo Yoshii – 0

Daniel Mencacci – 0

Pablo Marçal – 0

Emerson Reck – 0

Calendário da temporada 2025 da NASCAR Brasil:

Etapa 1 - 23/03 - Campo Grande/MS

Etapa 2 - 13/04- Londrina/PR (#sunsetlondrina)

Etapa 3 - 18/05 – Interlagos – São Paulo/SP (#SprintRace)

Etapa 4 - 15/06 – Tarumã – Viamão/RS (#inverserace)

Etapa 5 - 12/07 - Cascavel/PR (#100miles / #nightchallenge)

Etapa 6 - 24/08 – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (#matchpoint)

Etapa 7 - 21/09 - Curvelo/MG (#ovaltrack/#specialedition)

Etapa 8 - 02/11 – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (#specialedition)

Etapa 9 - 07/12 – Interlagos – São Paulo/SP (#specialedition)

NUANCES de VERSTAPPEN no mercado, VEREDITO sobre HAMILTON e BORTOLETO, Lando x Piastri! FELIPE MOTTA

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/67173869/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!