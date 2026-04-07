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NASCAR Brasil Santa Cruz do Sul

NASCAR Brasil: Witold Ramasaukas confirma parceiros para temporada 2026

Em sua quarta temporada na NASCAR Brasil, segunda pelo vitorioso Team RC, piloto paulista confirma apoiadores que estarão no Chevrolet Camaro #11

Redação Motorsport.com
Publicado:
Witold Ramasaukas

Witold Ramasaukas

Foto de: Divulgacao

Tudo pronto para a estreia da temporada 2026 da NASCAR Brasil que acontecerá no autódromo gaúcho de Santa Cruz do Sul (RS) nesse final de semana (10, 11 e 12 de abril), onde o paulista Witold Ramasaukas estará a bordo do Chevrolet Camaro #11 do Team RC.

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Após estrear na categoria em 2023 com o vice-campeonato da Special Edition e conquistar o título de piloto revelação em 2024, Witold busca nessa temporada lutar pelo título da categoria e para isso conta com a plena adaptação e confiança no time que tem como chefe de equipe Marcel Campos, filho do multicampeão Rosinei Campos, o Meinha.

O Chevrolet Camaro #11 azul e dourado que Ramasaukas guiará nessa temporada está pronto e contará com o apoio de Shield Bank, Taxation Mind, Maxim Cimentos Especiais, Ballena, BSS Blindagens, Joy Tubos e Rochmont Group.

“Será minha segunda temporada pelo Team RC e estamos muito motivados e ansiosos para o início da temporada com o novo carro, onde temos a certeza entregaremos ótimos resultados”, comentou Witold Ramasaukas.

Essa também será a temporada de estreia do novo carro da categoria, o RISE26, mais moderno, 80kg mais leve além de 60cv mais potente em relação ao antigo carro das NASCAR Brasil.

Witold irá para pista pela primeira vez com seu novo carro #11 no shakedown da categoria (treino de checagem e verificação de componentes) na sexta-feira (10) a partir das 10h. No mesmo dia ainda acontecerá um treino extra com 45 minutos de duração a partir das 12h45 e o 1º treino livre da etapa a partir das 16h25.

Dovi crava MÁRQUEZ 'EM APUROS'! Dúvidas na Ducati e PECCO 'na' Aprilia. DIOGO MOREIRA, M1GP e Cross

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