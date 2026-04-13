NASCAR Brasil: Witold Ramasauskas sai de Santa Cruz do Sul na liderança
Com dois pódios na etapa de abertura realizada na cidade gaúcha, piloto paulista fecha etapa de abertura da temporada na ponta da tabela de classificação
Witold Ramasauskas
Foto de: Rodrigo Guimarães
A NASCAR Brasil viajou até Santa Cruz do Sul, município distante 150km da capital gaúcha, Porto Alegre, para realizar a abertura da temporada 2026 que também marcou a estreia no novo carro da categoria, o RiSE26.
O piloto paulista Witold Ramasauskas experimentou o Chevrolet Camaro #11 do Team RC pela primeira vez e, apesar de um começo difícil, saiu satisfeito.
“Tivemos um começo muito difícil em relação a encontrar o acerto ideal para o nosso carro, o que custou nosso treino classificatório”, comentou o piloto que marcou o 20º tempo no treino que definiu o grid de largada.
O piloto e a equipe Team RC trabalharam em conjunto buscando soluções para extrair o máximo desempenho do equipamento nas duas corridas de domingo. A primeira prova aconteceu na parte da manhã com o asfalto úmido, condição que desagrada a maioria dos pilotos por não ser nem de pista seca e nem de pista molhada, dificultando o acerto e a pilotagem.
Mesmo assim, Witold usou toda sua experiência e determinação para fazer uma corrida de recuperação, conseguindo após a saída do safety car no final da prova saltar para a frente e receber a bandeira quadriculada na terceira colocação.
Na parte da tarde já com a pista seca, Ramasauskas fez uma prova consistente e muito combativa, conquistando mais um pódio junto à sua equipe agora com a segunda colocação; com a soma dos pontos, Witold encerra sua participação na etapa de abertura da temporada 2026 da NASCAR Brasil em Santa Cruz do Sul com a liderança na divisão CHALLENGE.
“Final de semana intenso, de muito trabalho onde conseguimos bons pontos para o campeonato. Agradeço a minha equipe, o Team RC, meus patrocinadores e a todos que torceram por mim. Agora é comemorar essa liderança porque daqui a duas semanas já estamos na pista novamente”, finalizou Witold.
A próxima etapa acontece no Autódromo Zilmar Beux em Cascavel (PR) no dia 03 de maio.
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