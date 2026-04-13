NASCAR Brasil: Witold Ramasauskas sai de Santa Cruz do Sul na liderança

A NASCAR Brasil viajou até Santa Cruz do Sul, município distante 150km da capital gaúcha, Porto Alegre, para realizar a abertura da temporada 2026 que também marcou a estreia no novo carro da categoria, o RiSE26.

O piloto paulista Witold Ramasauskas experimentou o Chevrolet Camaro #11 do Team RC pela primeira vez e, apesar de um começo difícil, saiu satisfeito.

“Tivemos um começo muito difícil em relação a encontrar o acerto ideal para o nosso carro, o que custou nosso treino classificatório”, comentou o piloto que marcou o 20º tempo no treino que definiu o grid de largada.

O piloto e a equipe Team RC trabalharam em conjunto buscando soluções para extrair o máximo desempenho do equipamento nas duas corridas de domingo. A primeira prova aconteceu na parte da manhã com o asfalto úmido, condição que desagrada a maioria dos pilotos por não ser nem de pista seca e nem de pista molhada, dificultando o acerto e a pilotagem.

Mesmo assim, Witold usou toda sua experiência e determinação para fazer uma corrida de recuperação, conseguindo após a saída do safety car no final da prova saltar para a frente e receber a bandeira quadriculada na terceira colocação.

Na parte da tarde já com a pista seca, Ramasauskas fez uma prova consistente e muito combativa, conquistando mais um pódio junto à sua equipe agora com a segunda colocação; com a soma dos pontos, Witold encerra sua participação na etapa de abertura da temporada 2026 da NASCAR Brasil em Santa Cruz do Sul com a liderança na divisão CHALLENGE.

“Final de semana intenso, de muito trabalho onde conseguimos bons pontos para o campeonato. Agradeço a minha equipe, o Team RC, meus patrocinadores e a todos que torceram por mim. Agora é comemorar essa liderança porque daqui a duas semanas já estamos na pista novamente”, finalizou Witold.

A próxima etapa acontece no Autódromo Zilmar Beux em Cascavel (PR) no dia 03 de maio.

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