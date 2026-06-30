NASCAR Brasil: Witold Ramasauskas vence na pista e segue líder após etapa no Velocitta
Líder no campeonato Challenge, piloto paulista conquista primeira vitória na temporada antes de ser punido.
Witold Ramasauskas em ação na NASCAR Brasil no Velocitta
Foto de: Rodrigo Guimarães
A 4ª etapa da temporada 2026 da NASCAR Brasil foi um misto de sensações para o piloto paulista Witold Ramasauskas, que segue líder no campeonato em busca do título da divisão Challenge.
Mesmo carregando peso adicional no seu Chevrolet Camaro #11 do Team RC devido ao chamado “lastro do sucesso”, Witold conseguiu um ótimo quarto lugar na primeira corrida do final de semana, superando os desafios das subidas da pista de Mogi-Guaçu.
Na segunda e última corrida do final de semana, Ramasauskas fez uma ótima prova cruzando a linha de chegada à frente o que seria sua primeira vitória na temporada e com o novo modelo RiSE26 da NASCAR Brasil, porém a decisão dos comissários por punição de 20 segundos ao tempo final por interpretação de um toque com piloto de outra categoria o deixou em sétimo lugar.
“Vencemos na pista e vamos manter o foco! Também conquistamos um bom 4º lugar na corrida 1, que foi mais tranquila, sem safety car nenhum. Seguimos na liderança do campeonato Challenge. O final de semana foi sofrido, com 30kgs e muita subida nesse autódromo, aproveitamos bem as oportunidades para pontuar. Obrigado à minha equipe Team RC por todo trabalho evoluímos muito e aos meus patrocinadores por todo suporte e apoio, sempre!”, falou Witold.
Mesmo com a perda da vitória, Witold segue líder com 114 pontos com 99 do segundo colocado; a próxima etapa da NASCAR Brasil acontece no autódromo de Cuiabá (MT) nos dias 01 e 02 de agosto.
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