NASCAR Brasil: Witold Ramasauskas vence na pista e segue líder após etapa no Velocitta

A 4ª etapa da temporada 2026 da NASCAR Brasil foi um misto de sensações para o piloto paulista Witold Ramasauskas, que segue líder no campeonato em busca do título da divisão Challenge.

Mesmo carregando peso adicional no seu Chevrolet Camaro #11 do Team RC devido ao chamado “lastro do sucesso”, Witold conseguiu um ótimo quarto lugar na primeira corrida do final de semana, superando os desafios das subidas da pista de Mogi-Guaçu.

Na segunda e última corrida do final de semana, Ramasauskas fez uma ótima prova cruzando a linha de chegada à frente o que seria sua primeira vitória na temporada e com o novo modelo RiSE26 da NASCAR Brasil, porém a decisão dos comissários por punição de 20 segundos ao tempo final por interpretação de um toque com piloto de outra categoria o deixou em sétimo lugar.

“Vencemos na pista e vamos manter o foco! Também conquistamos um bom 4º lugar na corrida 1, que foi mais tranquila, sem safety car nenhum. Seguimos na liderança do campeonato Challenge. O final de semana foi sofrido, com 30kgs e muita subida nesse autódromo, aproveitamos bem as oportunidades para pontuar. Obrigado à minha equipe Team RC por todo trabalho evoluímos muito e aos meus patrocinadores por todo suporte e apoio, sempre!”, falou Witold.

Mesmo com a perda da vitória, Witold segue líder com 114 pontos com 99 do segundo colocado; a próxima etapa da NASCAR Brasil acontece no autódromo de Cuiabá (MT) nos dias 01 e 02 de agosto.

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