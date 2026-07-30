Integrante da Cavaleiro Sports desde a chegada da equipe à NASCAR Brasil em 2026, Denis Navarro encara um dos maiores desafios da temporada. Com 4.450 metros de extensão e 13 curvas, o traçado de Cuiabá foi projetado para favorecer disputas intensas e ultrapassagens, exigindo rápida adaptação dos competidores.

Além das características da pista, o calor típico da capital mato-grossense e a realização de duas corridas em sequência prometem colocar à prova o preparo físico dos pilotos e a estratégia das equipes durante todo o fim de semana.

Após demonstrar velocidade nas primeiras etapas do campeonato, em que conquistou a pole position na etapa de Cascavel, Denis acredita que a estreia em Cuiabá representa uma boa oportunidade para conquistar um resultado consistente e voltar a brigar pelas primeiras posições.

"É uma etapa diferente de tudo o que tivemos até agora. Já disputei a prova inaugural da Stock Car no traçado em 2025, que também foi noturna e foi uma prova bem disputada, então quem conseguir se adaptar mais rápido terá um diferencial importante".

"O circuito é bem interessante, com vários pontos de ultrapassagem, e teremos ainda o desafio das corridas noturnas. Trabalhamos bastante nesse intervalo e estou confiante de que podemos fazer um grande fim de semana".

Com uma carreira construída nas principais categorias do automobilismo brasileiro, Denis acumula passagens pela Fórmula 3 Sul-Americana, Fórmula Renault, Brasileiro de Marcas e Stock Car, onde conquistou pódios e disputou mais de uma década entre as principais equipes do país. Em 2026, o paulista iniciou um novo capítulo ao integrar o projeto da Cavaleiro Sports na NASCAR Brasil.

A programação da quinta etapa começa na quinta-feira com shakedown, treino extra e o primeiro treino livre. Na sexta-feira, serão realizados o segundo treino, a classificação e a Sprint Race, responsável por definir o pole position da etapa. No sábado acontecem as duas corridas da Night Challenge, que encerram um dos fins de semana mais aguardados da temporada.

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