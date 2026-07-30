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NASCAR Brasil Cuiabá

Navarro encara desafio inédito da NASCAR Brasil em Cuiabá de olho em recuperação no campeonato

Piloto da Cavaleiro Sports aposta na experiência para buscar um bom resultado na primeira etapa da categoria no Autódromo Internacional de Mato Grosso

Editado:
Denis Navarro

Denis Navarro

Foto de: Rodrigo Ruiz

Integrante da Cavaleiro Sports desde a chegada da equipe à NASCAR Brasil em 2026, Denis Navarro encara um dos maiores desafios da temporada. Com 4.450 metros de extensão e 13 curvas, o traçado de Cuiabá foi projetado para favorecer disputas intensas e ultrapassagens, exigindo rápida adaptação dos competidores.

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Além das características da pista, o calor típico da capital mato-grossense e a realização de duas corridas em sequência prometem colocar à prova o preparo físico dos pilotos e a estratégia das equipes durante todo o fim de semana.

Após demonstrar velocidade nas primeiras etapas do campeonato, em que conquistou a pole position na etapa de Cascavel, Denis acredita que a estreia em Cuiabá representa uma boa oportunidade para conquistar um resultado consistente e voltar a brigar pelas primeiras posições.

"É uma etapa diferente de tudo o que tivemos até agora. Já disputei a prova inaugural da Stock Car no traçado em 2025, que também foi noturna e foi uma prova bem disputada, então quem conseguir se adaptar mais rápido terá um diferencial importante".

"O circuito é bem interessante, com vários pontos de ultrapassagem, e teremos ainda o desafio das corridas noturnas. Trabalhamos bastante nesse intervalo e estou confiante de que podemos fazer um grande fim de semana".

Com uma carreira construída nas principais categorias do automobilismo brasileiro, Denis acumula passagens pela Fórmula 3 Sul-Americana, Fórmula Renault, Brasileiro de Marcas e Stock Car, onde conquistou pódios e disputou mais de uma década entre as principais equipes do país. Em 2026, o paulista iniciou um novo capítulo ao integrar o projeto da Cavaleiro Sports na NASCAR Brasil.

A programação da quinta etapa começa na quinta-feira com shakedown, treino extra e o primeiro treino livre. Na sexta-feira, serão realizados o segundo treino, a classificação e a Sprint Race, responsável por definir o pole position da etapa. No sábado acontecem as duas corridas da Night Challenge, que encerram um dos fins de semana mais aguardados da temporada.

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