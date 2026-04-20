Novo carro da NASCAR Brasil, RiSE26 exige ritmo forte dos pilotos e líderes já miram Cascavel
Com grid equilibrado, campeonato começa definido por detalhe e consistência; segunda etapa acontece daqui a 15 dias
Disputa na etapa de Santa Cruz do Sul (RS)
Foto de: Luciano Santos
A abertura da NASCAR Brasil 2026, em Santa Cruz do Sul (RS), deixou uma impressão clara: o campeonato começou acelerado e o novo carro, o RiSE26, já chegou exigindo entrega máxima desde a largada.
Com uma vitória e um segundo lugar no fim de semana, Vitor Genz (Ford Mustang #46, Full Time), líder da classificação geral, saiu da etapa com mais do que pontos. Estreando em nova equipe, Genz deixou o interior gaúcho com a sensação de que o trabalho feito antes da largada fez diferença direta na pista. Em um grid comprimido, sustentou ritmo e controle nas duas corridas, mesmo sob pressão.
“Sair com a liderança do campeonato já na primeira etapa reforça nossa confiança, ainda mais sendo minha primeira corrida com a Full Time. Nosso entrosamento ainda vai evoluir, mas já tivemos um excelente começo”, comentou.
O foco agora é a próxima etapa em Cascavel (PR) e o líder já olha para o traçado paranaense como uma oportunidade de manter o embalo. “É uma pista que eu gosto muito, um dos circuitos mais rápidos do Brasil. O carro novo favorece curvas de alta e acredito que vai encaixar muito bem lá”, avalia o piloto natural de Porto Alegre (RS).
Na vice-liderança, Thiago Camilo (Ford Mustang #21, Full Time) reforça o bom momento da equipe, que dominou a etapa de abertura. A vitória na Corrida 1 e a presença constante entre os primeiros colocados mostram um conjunto competitivo desde o início, ainda que o próprio piloto reconheça que há margem para evoluir.
“Foi um início positivo e promissor. O esforço da equipe na montagem dos carros foi recompensado, chegamos mais preparados e com menos problemas para resolver”, destacou.
Mesmo com o resultado forte, o discurso é de evolução contínua. “Há uma margem grande para evolução. Ainda não estamos 100% e temos bastante a melhorar ao longo do campeonato”, completou o paulistano, já mirando a próxima etapa.
Na Challenge, a lógica se repete: equilíbrio e leitura de corrida fazem diferença. Witold Ramasauskas (Chevrolet Camaro #11, Team RC), líder do campeonato, construiu sua posição com regularidade e soube aproveitar cada oportunidade.
“Começamos muito bem, mesmo com os contratempos durante o fim de semana. Sair com a liderança foi uma grata surpresa. Conseguimos aproveitar bem as largadas e as relargadas, estar no lugar certo na hora certa”, explicou o piloto da Team RC. “Era ‘tudo ou nada’ em alguns momentos, e acabou sendo tudo”.
Para a sequência, o plano é manter o ataque, mas com inteligência de campeonato. “Vamos atacar, mas com estratégia, pensando sempre em somar o máximo de pontos possível”, adiantou Ramasauskas.
Logo atrás, Alfredinho Ibiapina (Ford Mustang #8, Full Time), atual vice-líder, já mostrou capacidade de reação ao transformar um início complicado em resultado expressivo. A recuperação após incidente na Corrida 1 virou um dos destaques da etapa.
“Foi uma estreia muito intensa em todos os sentidos, mas estou muito feliz com o que mostramos em pista”, afirmou.
O foco agora está em evoluir detalhes que podem fazer diferença imediata: “Precisamos melhorar o classificatório. O carro é muito bom e a adaptação segue acontecendo”, afirmou o competidor natural de Curitiba (PR) que atualmente reside em Florianópolis (SC).
Depois de uma estreia intensa, a NASCAR Brasil chega a Cascavel, nos dias 2 a 3 de maio, com um cenário bem definido: quem quiser brigar pelo título vai precisar sustentar desempenho desde o treino classificatório.
Classificação Geral da NASCAR Brasil (após 1ª Etapa)
#46 – Vitor Genz, 55 pontos
#21 – Thiago Camilo, 47
#0 – Cacá Bueno, 29
#9 – Arthur Gama, 23
#69 – Nicolas Costa, 20
#99 – Galid Osman, 16
#18 – Allam Khodair, 14
#10 – Ricardo Zonta, 12
#34 – Dudu Castroneves, 10
#90 – Ricardo Maurício/Alex Seid, 8
#11 – Witold Ramasauskas, 8
#83 – Gabriel Casagrande, 8
#8 – Alfredinho Ibiapina, 6
#15 – Tito Giaffone, 5
#55 – Murilo Rocha, 4
#57 – Felipe Tozzo, 3
#87 – Jorge Martelli, 2
#25 – Tatiana Calderón, 2
#85 – Gustavo Bandeira, 1
#22 – Victor Andrade,0
#97 – Bruna Tomaselli, 0
#5 – Denis Navarro, 0
#8 – Gui Backes, 0
Categoria Challenge
#11 – Witold Ramasauskas, 36 pontos
#8 – Alfredinho Ibiapina, 33
#34 – Dudu Castroneves, 33
#57 – Felipe Tozzo, 28
#55 – Murilo Rocha, 26
#85 – Gustavo Bandeira, 22
#15 – Tito Giaffone, 20
#25 – Tatiana Calderón, 18
#97 – Bruna Tomaselli, 10
#28 – Gui Backes, 4
Calendário da NASCAR Brasil 2026
- Evento Pré-temporada – 22 de Março – Circuito Panamericano Pirelli
- 1ª Etapa – 12 de Abril – Santa Cruz do Sul (RS)
- 2ª Etapa – 03 de Maio – Cascavel (PR)
- 3ª Etapa – 31 de Maio – Interlagos (SP)
- 4ª Etapa – 28 de Junho – Velocitta (SP)
- 5ª Etapa – 02 de Agosto – Cuiabá (MT)
- 6ª Etapa – 23 de Agosto – Goiânia (GO)
- 7ª Etapa – 20 de Setembro – Curvelo (MG)
- 8ª Etapa – 31 de Outubro – Chapecó (SC)
- 9ª Etapa – 29 de Novembro – Brasília (DF)
MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +
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