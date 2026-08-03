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NASCAR Brasil Cuiabá

Novo líder! Confira tabela da NASCAR Brasil após etapa de Cuiabá

Arthur Gama lidera com Gabriel Casagrande em segundo e Vitor Genz em terceiro

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
Grid de largada; NASCAR Brasil

Foto de: Duda Bairros

A NASCAR Brasil chegou à metade da temporada 2026 após a etapa realizada em Cuiabá no último fim de semana e tem um novo líder. 

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Depois de vencer a corrida na capital do Mato Grosso, Arthur Gama assumiu a ponta da tabela superando Vitor Genz e Nicolas Costa. Atualmente, o piloto da Cavaleiro Sports soma 144 pontos contra 140 de Gabriel Casagrande - que venceu o primeiro estágio da corrida. 

O terceiro colocado é Genz, com 137. Costa e Thiago Camilo completam os cinco primeiros. Na classe Challenge, Witold Ramasaukas lidera com 134 pontos, seguido por Felipinho Tozzo em segundo e Murilo Rocha completando o top 3.

NASCAR Brasil

Pos Piloto Total
1 9 ARTHUR GAMA 144
2 83 GABRIEL CASAGRANDE 140
3 46 VITOR GENZ 137
4 69 NICOLAS COSTA 136
5 21 THIAGO CAMILO 106
6 99 GALID OSMAN 72
7 0 CACÁ BUENO 70
8 22 VICTOR ANDRADE 54
9 55 MURILO ROCHA 53
10 5 DENIS NAVARRO 46
11 90 RICARDO MAURÍCIO 44
12 57 FELIPE TOZZO 35
13 87 JORGE MARTELLI 35
14 8 ALFREDINHO IBIAPINA 35
15 28 BRUNA TOMASELLI 32
16 15 TITO GIAFFONE 27
17 11 WITOLD RAMASAUSKAS 27
18 10 RICARDO ZONTA 26
19 97 GUI BACKES 24
20 25 TATIANA CALDERON 20
21 3 FIRÁS FAHS 17
22 34 DUDES CASTRO NEVES 17
23 90 ALEX SEID 16
24 18 ALLAM KHODAIR 14
25 85 GUSTAVO BANDEIRA 12
26 17 JUNINHO BERLANDA 11

NASCAR Brasil Challenge

Pos Piloto Total
1 11 WITOLD RAMASAUSKAS 134
2 57 FELIPE TOZZO 117
3 55 MURILO ROCHA 114
4 28 GUI BACKES 113
5 15 TITO GIAFFONE 113
6 97 BRUNA TOMASELLI 106
7 8 ALFREDINHO IBIAPINA 102
8 25 TATIANA CALDERON 80
9 17 JUNINHO BERLANDA 78
10 34 DUDES CASTRO NEVES 73
11 85 GUSTAVO BANDEIRA 66
12 3 FIRÁS FAHS 49

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