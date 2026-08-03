Novo líder! Confira tabela da NASCAR Brasil após etapa de Cuiabá

A NASCAR Brasil chegou à metade da temporada 2026 após a etapa realizada em Cuiabá no último fim de semana e tem um novo líder.

Depois de vencer a corrida na capital do Mato Grosso, Arthur Gama assumiu a ponta da tabela superando Vitor Genz e Nicolas Costa. Atualmente, o piloto da Cavaleiro Sports soma 144 pontos contra 140 de Gabriel Casagrande - que venceu o primeiro estágio da corrida.

O terceiro colocado é Genz, com 137. Costa e Thiago Camilo completam os cinco primeiros. Na classe Challenge, Witold Ramasaukas lidera com 134 pontos, seguido por Felipinho Tozzo em segundo e Murilo Rocha completando o top 3.

NASCAR Brasil

Pos Nº Piloto Total 1 9 ARTHUR GAMA 144 2 83 GABRIEL CASAGRANDE 140 3 46 VITOR GENZ 137 4 69 NICOLAS COSTA 136 5 21 THIAGO CAMILO 106 6 99 GALID OSMAN 72 7 0 CACÁ BUENO 70 8 22 VICTOR ANDRADE 54 9 55 MURILO ROCHA 53 10 5 DENIS NAVARRO 46 11 90 RICARDO MAURÍCIO 44 12 57 FELIPE TOZZO 35 13 87 JORGE MARTELLI 35 14 8 ALFREDINHO IBIAPINA 35 15 28 BRUNA TOMASELLI 32 16 15 TITO GIAFFONE 27 17 11 WITOLD RAMASAUSKAS 27 18 10 RICARDO ZONTA 26 19 97 GUI BACKES 24 20 25 TATIANA CALDERON 20 21 3 FIRÁS FAHS 17 22 34 DUDES CASTRO NEVES 17 23 90 ALEX SEID 16 24 18 ALLAM KHODAIR 14 25 85 GUSTAVO BANDEIRA 12 26 17 JUNINHO BERLANDA 11

NASCAR Brasil Challenge

Pos Nº Piloto Total 1 11 WITOLD RAMASAUSKAS 134 2 57 FELIPE TOZZO 117 3 55 MURILO ROCHA 114 4 28 GUI BACKES 113 5 15 TITO GIAFFONE 113 6 97 BRUNA TOMASELLI 106 7 8 ALFREDINHO IBIAPINA 102 8 25 TATIANA CALDERON 80 9 17 JUNINHO BERLANDA 78 10 34 DUDES CASTRO NEVES 73 11 85 GUSTAVO BANDEIRA 66 12 3 FIRÁS FAHS 49

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