Novo líder! Confira tabela da NASCAR Brasil após etapa de Cuiabá
Arthur Gama lidera com Gabriel Casagrande em segundo e Vitor Genz em terceiro
Foto de: Duda Bairros
A NASCAR Brasil chegou à metade da temporada 2026 após a etapa realizada em Cuiabá no último fim de semana e tem um novo líder.
Depois de vencer a corrida na capital do Mato Grosso, Arthur Gama assumiu a ponta da tabela superando Vitor Genz e Nicolas Costa. Atualmente, o piloto da Cavaleiro Sports soma 144 pontos contra 140 de Gabriel Casagrande - que venceu o primeiro estágio da corrida.
O terceiro colocado é Genz, com 137. Costa e Thiago Camilo completam os cinco primeiros. Na classe Challenge, Witold Ramasaukas lidera com 134 pontos, seguido por Felipinho Tozzo em segundo e Murilo Rocha completando o top 3.
NASCAR Brasil
|Pos
|Nº
|Piloto
|Total
|1
|9
|ARTHUR GAMA
|144
|2
|83
|GABRIEL CASAGRANDE
|140
|3
|46
|VITOR GENZ
|137
|4
|69
|NICOLAS COSTA
|136
|5
|21
|THIAGO CAMILO
|106
|6
|99
|GALID OSMAN
|72
|7
|0
|CACÁ BUENO
|70
|8
|22
|VICTOR ANDRADE
|54
|9
|55
|MURILO ROCHA
|53
|10
|5
|DENIS NAVARRO
|46
|11
|90
|RICARDO MAURÍCIO
|44
|12
|57
|FELIPE TOZZO
|35
|13
|87
|JORGE MARTELLI
|35
|14
|8
|ALFREDINHO IBIAPINA
|35
|15
|28
|BRUNA TOMASELLI
|32
|16
|15
|TITO GIAFFONE
|27
|17
|11
|WITOLD RAMASAUSKAS
|27
|18
|10
|RICARDO ZONTA
|26
|19
|97
|GUI BACKES
|24
|20
|25
|TATIANA CALDERON
|20
|21
|3
|FIRÁS FAHS
|17
|22
|34
|DUDES CASTRO NEVES
|17
|23
|90
|ALEX SEID
|16
|24
|18
|ALLAM KHODAIR
|14
|25
|85
|GUSTAVO BANDEIRA
|12
|26
|17
|JUNINHO BERLANDA
|11
NASCAR Brasil Challenge
|Pos
|Nº
|Piloto
|Total
|1
|11
|WITOLD RAMASAUSKAS
|134
|2
|57
|FELIPE TOZZO
|117
|3
|55
|MURILO ROCHA
|114
|4
|28
|GUI BACKES
|113
|5
|15
|TITO GIAFFONE
|113
|6
|97
|BRUNA TOMASELLI
|106
|7
|8
|ALFREDINHO IBIAPINA
|102
|8
|25
|TATIANA CALDERON
|80
|9
|17
|JUNINHO BERLANDA
|78
|10
|34
|DUDES CASTRO NEVES
|73
|11
|85
|GUSTAVO BANDEIRA
|66
|12
|3
|FIRÁS FAHS
|49
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