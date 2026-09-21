Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Conteúdo especial
NASCAR Brasil Curvelo

Olhos no alto: o spotter e seu papel na etapa oval da NASCAR Brasil em Curvelo

Engenheiros 'abandonam' a telemetria e se tornam visão fora da pista dos pilotos

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
Corrida 2 em Curvelo

Foto de: Luciano Santos

Não é só o nome que a NASCAR Brasil tem em comum com a NASCAR americana. Para a corrida no oval de Curvelo, a categoria também contou com a presença de uma figura conhecida para o público que acompanha a série norte-americana: o "spotter". 

Leia também:

Mas afinal, o que é o "spotter"? Ele é o membro da equipe posicionado no ponto mais alto do autódromo de onde consegue enxergar toda a pista. Ele é o responsável por ficar em contato constante com o piloto via rádio, funcionando como os "olhos" de quem está dentro do carro. 

Historicamente, os spotters se tornaram comuns na NASCAR e na Indy Car no fim dos anos 1980 e, desde então, se tornaram indispensáveis, principalmente em pistas ovais, onde o piloto não tem visão de todo o traçado. 

Neste fim de semana, a NASCAR Brasil competiu pela sétima etapa da temporada regular e, por ter corrido num circuito oval, os engenheiros precisaram se tornar ''spotters''. Em entrevista ao Motorsport.com, o engenheiro da equipe SG28 Vitor Bernardi contou como foi exercer essa função. 

Spotter NASCAR Brasil

Spotter NASCAR Brasil

"É uma pista onde os carros andam muito juntos, não tem zonas de desaceleração muito intensas, então, precisamos colocar o piloto adequadamente tanto para ele poder se defender quanto para poder atacar os adversários e também para se livrar de batidas porque uma volta de 30 segundos às vezes não tem tempo do piloto desacelerar até chegar na batida. Então, essa função é bem importante. Nós somos mais um par de olhos do piloto para poder resguardar a competitividade deles".

Bernardi ainda destacou a principal diferença entre manter a tradicional comunicação engenheiro-piloto com a telemetria em mãos em tempo real e fazer esse trabalho de uma maneira completamente diferente. 

"A principal diferença é que se torna uma avaliação 100% visual. Não ficamos olhando os tempos de volta, a gente só olha o 'gap' visual dos carros. Tentamos posicionar de acordo com aquilo que estamos enxergando, ao passo que num circuito normal, estamos sempre de olhos nas diferenças de setores. A estratégia é um pouco mais cega. Acho que o spotter, na verdade, é isso. O trabalho é muito visual e essa é a principal diferença."

MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!



Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Thiago Camilo é campeão da temporada regular da NASCAR Brasil por um ponto de diferença

Principais comentários
Mais de
Isa Fernandes

Thiago Camilo é campeão da temporada regular da NASCAR Brasil por um ponto de diferença

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Curvelo
Thiago Camilo é campeão da temporada regular da NASCAR Brasil por um ponto de diferença

NASCAR Brasil: Tatiana Calderón vence corrida 2 e faz história em Curvelo

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Curvelo
NASCAR Brasil: Tatiana Calderón vence corrida 2 e faz história em Curvelo

La Bichota Calderón: a história de Karol G e Tatiana, da Fórmula 2 à NASCAR Brasil

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Curvelo
La Bichota Calderón: a história de Karol G e Tatiana, da Fórmula 2 à NASCAR Brasil

Últimas notícias

NASCAR - Blaney se arrepende de briga com Hocevar e admite: “Levei uma surra”

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Bristol II
NASCAR - Blaney se arrepende de briga com Hocevar e admite: “Levei uma surra”

F2: Rafa Câmara corre pela primeira vez em Baku e mira liderança em rodada tripla

F2
F2 F2
Baku
F2: Rafa Câmara corre pela primeira vez em Baku e mira liderança em rodada tripla

Olhos no alto: o spotter e seu papel na etapa oval da NASCAR Brasil em Curvelo

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Curvelo
Olhos no alto: o spotter e seu papel na etapa oval da NASCAR Brasil em Curvelo

Em meio a dúvida sobre Abu Dhabi na F1, 24h de Dubai muda de local

Geral
Misc Geral
Em meio a dúvida sobre Abu Dhabi na F1, 24h de Dubai muda de local