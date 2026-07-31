Osman é quarto colocado em noite de estreia da NASCAR Brasil em Cuiabá

A NASCAR Brasil deu início às atividades da quinta etapa na temporada de 2026, em Cuiabá, na noite desta quinta-feira (30), com o treino livre 1 e Galid Osman terminou na quarta posição, seguindo em alta após vencer de forma épica no Velocitta.

O paranaense Ricardo Zonta foi o 17º colocado na sessão que ficou marcada pela bandeira vermelha que paralisou boa parte da atividade. O piloto do carro #10 deu apenas quatro voltas na pista enquanto Osman completou nove giros no inédito traçado do campeonato da NASCAR Brasil.

A categoria fará sua estreia em Cuiabá (MT) com um final de semana totalmente noturno, incluindo a “Night Challenge”, duas corridas que totalizam 100 milhas, para concluir as atividades. Nesta sexta-feira, Galid Osman e Ricardo Zonta retornam ao autódromo de Cuiabá para a disputa do segundo treino livre e do classificatório que conta com uma corrida sprint para os seis mais bem colocados.

As duas corridas em Cuiabá acontecem no sábado e terão transmissão ao vivo pelos canais oficiais da categoria no YouTube, Disney+ e ESPN.

“Acho que foi um dia muito bom, ficamos em quarto no treino e chegamos com um retrospecto bom depois da vitória no Velocitta e do nosso desempenho no oval de Curvelo no ano passado e estou confiante que vamos disputar essa pole", falou Osman.

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