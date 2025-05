A NASCAR Brasil desembarca nesta semana em Interlagos para a terceira etapa do campeonato e o palco é muito favorável para o piloto Shell Galid Osman escalar a tabela de classificação em sua temporada de estreia na categoria.

O competidor do carro #99 da equipe RC foi destaque nas duas primeiras etapas, classificando sua máquina em segundo lugar no grid na abertura do campeonato em Campo Grande e em quarto na etapa passada em Londrina. Agora, em Interlagos, a expectativa é ainda melhor para avançar da atual nona posição na tabela de classificação.

Galid tem resultados expressivos no principal autódromo do automobilismo brasileiro.

Ele venceu em 2011 pela Copa Montana e, no ano seguinte, liderava a prova quando ficou sem combustível na penúltima volta da Corrida do Milhão em seu ano de estreia na Stock Car. Em 2022, já como representante da maior patrocinadora do esporte a motor no mundo, Galid integrou a dupla vencedora da corrida de abertura da temporada da Stock, em parceria com Enzo Elias. No ano seguinte, novamente prevaleceu numa corrida de dupla em Interlagos, desta vez com Felipe Lapenna no TCR South America.

“A expectativa é muito boa. Estamos indo para a terceira etapa em Interlagos, onde eu sempre andei muito bem. Nas duas primeiras etapas eu fui um dos únicos pilotos no top qualify das duas, largando em segundo em Campo Grande e em quarto em Londrina. Então a perspectiva é permanecer na frente e pontuar bastante, para chegar no fim do ano disputando o título novamente com a Shell. O campeonato é muito forte, mas estamos esperançosos”.

A jornada da NASCAR Brasil no Autódromo José Carlos Pace terá uma programação diferenciada, com uma corrida de sprint de seis voltas no sábado determinando a ordem de largada. A etapa terá a seguir duas corridas de 25 minutos mais uma volta, ambas valendo pontos para o campeonato.

Além das transmissões pelo Youtube da NASCAR Brasil, a corrida 2 será transmitida pela RedeTV! e será exibida também pela ESPN e Disney+.

