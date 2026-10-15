Pilotos catarinenses vivem expectativa de correr em casa na estreia da NASCAR Brasil no oval de Chapecó

A NASCAR Brasil Series inicia a fase decisiva da temporada 2026 com uma etapa especial para os pilotos catarinenses. Entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro, o Autódromo Internacional de Chapecó “Márcio Vaccaro”, no Oeste de Santa Catarina, recebe a oitava etapa do campeonato, que marcará a estreia da categoria no traçado oval do circuito e a primeira disputa dos Playoffs.

Além do desafio técnico de acelerar em uma pista inédita para a categoria, a corrida terá um significado especial para os pilotos da região, terão a oportunidade de competir perto de casa: Felipinho Tozzo e Juninho Berlanda, nasceram em Chapecó; Jorge Martelli nasceu na cidade de Coronel Freitas (SC) ao lado de Chapecó; Bruna Tomaselli de Caibi (SC); Alfredinho Ibiapina natural de Curitiba e reside na capital catarinense Florianópolis; além de Gui Backes natural de Porto Alegre (RS), residiu de 2022 a 2026 em Chapecó e recentemente fixou domicílio em Cascavel.

Uma etapa histórica para o automobilismo catarinense

A inauguração do Autódromo Internacional de Chapecó “Márcio Vaccaro” representa um novo capítulo para o automobilismo de Santa Catarina. Construído em uma área de aproximadamente 708 mil metros quadrados, a cerca de 20 quilômetros do centro da cidade, o complexo conta com um traçado oval de traçado oval com 1.452 metros de extensão (sentido horário e duas curvas), além de um circuito misto de 4.004 metros onde farão a estreia a Copa Truck e a Copa Hyundai HB20 no mesmo final de semana.

Para a NASCAR Brasil, a utilização do oval torna a etapa ainda mais particular. Com todos os pilotos diante de um novo desafio competitivo, a adaptação ao traçado, o acerto dos carros e a estratégia das equipes serão fatores importantes na primeira corrida dos Playoffs.

A etapa de Chapecó abre a fase decisiva do campeonato, que terá sequência na Grande Final, em Brasília, no dia 29 de novembro. Para os pilotos catarinenses, a disputa reúne a pressão por pontos importantes na luta pelos títulos e a oportunidade de acelerar perto de casa, diante de um público que acompanha de perto suas trajetórias.

Bruna Tomaselli quer transformar sonho em pódio

Depois de anos percorrendo longas distâncias para competir, Tomaselli comemora a oportunidade de acelerar praticamente em casa. Moradora de Caibi, a cerca de 60 quilômetros de Chapecó, a piloto da Pole Motorsport chega à etapa com a expectativa de conquistar um bom resultado diante de familiares, amigos e apoiadores.

“Será a realização de um sonho! Muitos que conheço e que me acompanha nunca pôde estar em um autódromo. Poder acelerar perto de casa, com todo mundo por perto, é algo que sempre desejei. Felizmente, Chapecó investiu na estrutura e terá um enorme retorno com isso”, afirma.

Bruna já conhece o local e acompanhou o desenvolvimento do autódromo desde antes do asfaltamento. A piloto também participou do evento-teste de abertura e teve a oportunidade de dar algumas voltas com o carro da NASCAR Brasil no oval. Essa experiência, segundo ela, contribui para chegar à etapa com referências importantes, embora o comportamento do carro em uma disputa oficial exija adaptação.

“É um traçado muito legal, bem técnico e com boa variação de velocidade. Também tem alguns pontos que imagino que serão os preferidos dos pilotos para tentarem as ultrapassagens. Além disso, tem um bom espaço para o público que for acompanhar as corridas. Estou com a expectativa bem alta para poder acelerar e buscar bons resultados na etapa da NASCAR Brasil”, destaca.

O principal desafio será encontrar um acerto que permita aliar velocidade nas duas grandes retas ao bom desempenho nas curvas, que têm características diferentes das encontradas em outros ovais visitados pela categoria, como os de Curvelo e Cuiabá. O trabalho conjunto com o engenheiro e a equipe será decisivo para aproveitar as referências de outros circuitos e os estudos realizados no simulador.

A classificação também terá peso especial. Em um oval, largar entre os primeiros pode fazer diferença desde as voltas iniciais, e Bruna pretende buscar boas posições nas três corridas programadas para o fim de semana. Ao mesmo tempo, a expectativa é de provas movimentadas, com mudanças rápidas de posição e oportunidades de ultrapassagem nas retas e nas freadas.

Juninho Berlanda corre na cidade onde nasceu

Para Berlanda, a etapa de Chapecó também tem um significado especial. Natural da cidade, o piloto da AMattheis Vogel vê a estreia no oval como uma oportunidade de representar Santa Catarina diante de familiares, amigos e patrocinadores.

“A expectativa é muito grande! Será uma etapa especial por vários motivos. Primeiro, porque estamos falando de uma pista completamente nova, então todos vão chegar praticamente nas mesmas condições. E, para mim, tem um significado ainda maior, porque Chapecó é a cidade onde nasci. Vamos ter muitos patrocinadores, familiares e amigos acompanhando de perto, então quero muito fazer uma boa corrida e representar bem Santa Catarina”, afirma.

A preparação tem sido concentrada no simulador, ferramenta importante para conhecer o traçado antes dos primeiros treinos. Berlanda destaca que a adaptação ao circuito e o trabalho com a equipe serão fundamentais para encontrar o acerto ideal.

Jorge Martelli destaca o desafio técnico do oval

Nascido em Coronel Freitas, município vizinho a 25 quilômetros de Chapecó, Martelli também terá uma motivação extra para a oitava etapa. O piloto da Team RC espera aproveitar o conhecimento da região para buscar um resultado expressivo na abertura dos Playoffs.

“A expectativa é muito boa. É uma pista que exige adaptação e estratégia, e vamos trabalhar forte para buscar um grande resultado diante do público catarinense”, comenta Martelli. O piloto ainda ressalta que o comportamento do carro, em alta velocidade e a escolha das trajetórias no circuito, estará entre os principais desafios da etapa inaugural no oval.

“O principal desafio é entender as características do oval, as linhas de trajetória e o comportamento do carro em alta velocidade. Os treinos serão fundamentais para ajustar esses detalhes”, explica.

Felipinho Tozzo aposta na preparação

Representante da cidade, Tozzo chega para o desafio motivado pela oportunidade de competir em Chapecó. O piloto da Team RC já teve contato com o autódromo em outras oportunidades e vem utilizando o simulador para ampliar sua preparação para o traçado oval.

“Estou me preparando muito no simulador. Felizmente, temos essa ferramenta que nos possibilita conhecer um traçado antes de praticá-lo efetivamente. Estou bem confiante e treinando bastante”, destaca Tozzo. Para o piloto, a adaptação ao acerto do carro será determinante, especialmente porque a categoria ainda não possui referências de competição no novo oval.

“Vai ser uma questão de acerto e equilíbrio do carro. Acredito que será complexo, porque ainda não temos referências sobre a pista e a qualidade do asfalto. Quem conseguir se adaptar melhor, assim como a equipe que tiver mais experiência, com certeza poderá levar vantagem”, avalia.

Alfredinho Ibiapina destaca desafio técnico do oval



Piloto da Full Time Sports, Ibiapina também chega a Chapecó diante de um desafio inédito. Sem conhecer pessoalmente o autódromo, o piloto vem se preparando no simulador para entender as características do traçado, que tem como diferencial as curvas predominantemente para a direita, no sentido horário.

“Vai ser uma pista nova para todo o mundo. Todos os ovais tendem a ter curvas para a esquerda, no sentido anti-horário, e agora vai ser para a direita, no sentido horário. Então, realmente vai ser bem diferente. Estou treinando bastante no simulador para chegar lá o mais preparado possível”, afirma.

Na reta final do campeonato, o piloto também reforça a importância de uma estratégia cuidadosa. Vice-líder da categoria Challenge e próximo de avançar entre os seis primeiros da classificação geral, ele pretende somar o máximo de pontos sem comprometer suas chances na disputa pelo título.

“Todo ponto agora vai ser crucial para definir o campeonato. Temos de pensar no nosso objetivo de vencer a Challenge e tomar cuidado antes de qualquer decisão precipitada durante a corrida. Vamos tentar tirar o máximo de pontos e chegar à última etapa, em Brasília, vivos na briga pelo título”, completa.

Gui Backes terá etapa especial em “casa”

Backes residiu em Chapecó de março de 2022 a 2026 e recentemente migrou para Cascavel (PR). Embora tenha nascido em Porto Alegre (RS), a família do piloto é originária do município catarinense, motivando sua mudança definitiva para a cidade.

A etapa terá uma motivação especial ao disputar a oitava etapa da NASCAR Brasil na cidade que considera sua casa. Com a equipe AMattheis Vogel, o piloto espera aproveitar a proximidade com o público local para buscar um resultado importante na abertura dos Playoffs.

“Nasci em Porto Alegre, mas Chapecó é a cidade que tenho construído grande parte da minha história nas provas de turismo. Correr no novo empreendimento, diante de familiares, amigos e de tantos apoiadores que acompanham minha trajetória, será muito especial. A expectativa é grande, ainda mais por ser a primeira vez da NASCAR Brasil neste traçado oval. Vamos trabalhar forte com a equipe para nos adaptarmos rapidamente à pista e buscar um grande resultado”, afirma Backes.

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