A temporada 2026 da NASCAR Brasil terá seu último capítulo neste final de semana, com a nona rodada dupla sendo disputada no anel externo do Autódromo Nelson Piquet, em Brasília. A etapa marca a primeira passagem da categoria pela Capital Federal e encerra um campeonato que também representa um marco para a Pirelli: a primeira temporada completa com o novo pneu TH4, desenvolvido exclusivamente para a competição.

Introduzido na abertura do campeonato, o composto TH4 foi desenvolvido em parceria com a NASCAR Brasil para atender às necessidades técnicas da categoria. Produzido na fábrica da Pirelli em Campinas (SP), em um módulo dedicado exclusivamente a pneus de competição, o produto foi exigido em oito etapas até aqui, entregando sua máxima performance, garantindo a confiabilidade e robustez.

A temperatura do asfalto, especialmente em condições de calor intenso, pode influenciar diretamente o comportamento dos pneus, interferindo nos níveis de aderência e desgaste. Em uma rodada que define os campeões da temporada, o cuidado com o gerenciamento ganha ainda mais importância, já que qualquer detalhe pode fazer a diferença na disputa pelo título.

“Chegamos ao final da temporada com o sentimento de que a parceria entre Pirelli e NASCAR Brasil vive um momento muito positivo”, disse Camila Maluf – diretora Comercial de Motorsport da Pirelli Latam. “Este foi o primeiro campeonato com o novo TH4, desenvolvido exclusivamente para a categoria, e tivemos uma resposta muito satisfatória ao longo de todas as etapas.”

“Ao todo, três das últimas quatro etapas foram disputadas em anéis externos, traçados que tradicionalmente impõem exigências adicionais aos pneus, e o TH4 apresentou um desempenho consistente em todas elas, sem intercorrências. É uma forma positiva de encerrar o primeiro ano deste novo projeto.”

PNEUS DISPONÍVEIS

Pista seca: P Zero na medida 265/645 -18 TH4

Pista molhada: Cinturato na medida 265/645 -18

Cambagem recomendada dianteira: -3,5°

Cambagem recomendada traseira: -3,5°

Calibragem mínima recomendada a frio: 24 PSI

Calibragem mínima recomendada a quente: 31 PSI

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