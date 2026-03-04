Pirelli fabrica pneus exclusivos para RiSE26, novo carro da NASCAR Brasil

A NASCAR Brasil abre a temporada 2026 nos dias 14 e 15 de março, no Circuito Panamericano, complexo de testes da Pirelli localizado em Elias Fausto, no interior de São Paulo, com a estreia dos pneus fabricados com exclusividade para a categoria. O lançamento acontece durante ‘Duelo’, evento que marca oficialmente o início da era do RiSE26.

Parceira oficial desde a chegada da NASCAR Brasil Series ao país, em 2023, a Pirelli desenvolveu os novos compostos alinhados às características do novo carro. Para pista seca, entra o P Zero. Em condições de chuva, o Cinturato. A medida 265/645-18 foi mantida, mas houve atualização de compostos, com ganho de desempenho. A produção é feita na fábrica da Pirelli em Campinas (SP), em módulo dedicado exclusivamente a pneus de competição.

“Iremos receber os carros da NASCAR Brasil em uma de nossas pistas e isso significa muito para nós: é uma grande honra ter uma categoria tão importante fazendo sua primeira aparição oficial com o novo carro e os novos compostos em nosso complexo. Ainda que o foco principal da nossa pista não seja o calendário esportivo tradicional, estamos muito contentes em sediar esse evento único da categoria”, afirmou Camila Maluf, diretora do Circuito Panamericano.

O desenvolvimento envolveu milhares de quilômetros de testes até a definição do modelo TH4. As avaliações passaram pelo próprio complexo da Pirelli e por pistas como as dos autódromos de Cascavel e Londrina, em cenários de alta exigência de desgaste e resistência lateral.

“O modelo TH4 é um pneu que mostrou uma boa durabilidade, pois sempre focamos nisso. É não só um pneu rápido para poucas voltas, mas um pneu constante”, afirmou Thiago Marques, representante da NASCAR Brasil Series.

Segundo ele, houve evolução em relação ao modelo anterior, também desenvolvido para a categoria. “Dependendo do tamanho da pista, houve um ganho de aproximadamente um segundo com relação aos pneus do modelo anterior”, completou.

Marques adianta que o novo conjunto exige adaptação das equipes. “O setup do carro para usar esse pneu muda bastante, ele é um pneu que tem mais aderência, que traciona mais, mas ao mesmo tempo o RiSE26 é um carro que tem mais potência. Então, ainda assim, você tem que tomar cuidado no momento de aceleração para não destracionar. Quando se trata de um pneu mais desgastado, no final de uma etapa de corrida, o pneu chega próximo aos 300 km e aí ele tem que ter um setup específico para isso”, explicou.

“Logo, será um desafio diferente para as equipes: muda o carro, muda o pneu. Eles terão de fazer estes ajustes em um curto espaço de tempo e terão de usar, inclusive, a programação do Duelo do próximo dia 14, para já começar a entender este pneu”, complementa Thiago Marques.

“O Circuito Panamericano já é, por natureza, um dos nossos principais campos de prova. Retornar ao complexo da Pirelli para este lançamento tem um valor simbólico enorme. Será um evento com formato inspirado no dinamismo do automobilismo americano, com duelos que prometem ser muito interessantes. Além de ser gratificante para a NASCAR Brasil, vejo este como o primeiro grande evento de competição real no circuito da Pirelli, o que reforça ainda mais a nossa parceria no desenvolvimento do RiSE26", afirmou.

O Duelo terá formato eliminatório no domingo e definirá a ordem de saída para o classificatório da primeira etapa oficial, em abril, em Santa Cruz do Sul (RS). A temporada 2026 contará com 10 eventos no calendário.

PROGRAMAÇÃO – O DUELO

Circuito Panamericano, Elias Fausto (SP)

Sábado, 14 de março

Sessões de pista focadas em testes e adaptação:

- 4 sessões de 1 hora

- Limite de 15 voltas por carro por sessão

Domingo, 15 de março

- 4 batalhas de 5 voltas (6 carros por bateria)

- 4 duelos de 3 voltas, com os melhores classificados avançando

- 2 semifinais de 3 voltas

- Final de 3 voltas

Obs: Evento será restrito a equipes e pilotos, não será aberto ao público.

CALENDÁRIO DA NASCAR BRASIL SERIES 2026

Evento Pré temporada – 15 de março – Circuito Panamericano Pirelli

1ª Etapa – 12 de abril – Santa Cruz do Sul (RS)

2ª Etapa – 03 de maio – Cascavel (PR)

3ª Etapa – 31 de maio – Interlagos (SP)

4ª Etapa – 28 de junho – Velocitta (SP)

5ª Etapa – 02 de agosto – Cuiabá (MT)

6ª Etapa – 23 de agosto – Goiânia (GO)

7ª Etapa – 20 de setembro – Curvelo (MG)

8ª Etapa – 31 de outubro – Chapecó (SC)

9ª Etapa – 29 de novembro – Brasília (DF)

